- Funeraliile fostului președinte american George H.W. Bush au inceput la Washington, la ceremonie participand foști și actuali lideri și președinți din intreaga lume, transmite postul CNN.Ceremonia se desfașoara la Catedrala Naționala din Washington, incepand cu ora locala 11.

