- "Juncker bate campii. Ne si explica in declaratiile publice, urmare a semnalelor primite din societatea civila, de la Guvern, Parlament. E clar ca deocamdata au primit informatii esentiale in scrisoarea asta. Unde a fost inabilitatea lui Dragnea si Tariceanu care simt nevoia sa fie tavnosi. Eu as…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO initierea unor discutii in cadrul Aliantei ca urmare a controversatei interventii a Turciei in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ''Am cerut secretarului general al NATO sa discutam de asemenea situatia…

- In anul 2017, la serviciul de Imigrari din Timis au fost inregistrate 7136 de persoane, dintre care 4.000 din state terte, cele mai multe din Serbia si Moldova și 3136 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Franța, Italia, si Germania.. Politistii au depistat si 476 de straini in situatii…

- SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER. Simona Halep a învins-o pe Karolina Pliskova, scor 6-3, 6-2, si este în semifinale la Australian Open pentru prima oara în cariera. Liderul mondial îsi continua astfel parcursul perfect din acest an, în care nu a pierdut înca…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Un meci de lupte la nivel de juniori, desfașurat duminica în orașul Aachen, Germania, s-a terminat cu o încaierere la care au participat cel puțin 20 de persoane, dupa ce parinții celor doi competitori s-au luat la cearta.

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern, relateaza agentia DPA. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot…

- Furtuna Friederike s-a mutat in Polonia, dupa ce a produs pagube importante in Germania și Olanda. 8 oameni au murit și peste 60 au fost raniți. Sute de zboruri au fost anulate, iar pe calea ferata se circula cu dificultate in continuare.

- 1 noiembrie 1599. La trei zile dupa batalia de la Selimbar, Mihai Viteazul intra triumfal in Alba Iulia, oras pe care il va transforma, dupa cucerirea Moldovei, in prima capitala a celor trei tari.

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- Germania și Olanda sunt sub avertizare cod roșu de vant puternic. Atenționarile vor ramane in vigoare pana vineri iar in unele zone viteza vantului va atinge chiar și 140 km/h. Germania și regiuni din Olanda se afla sub avertizare cod roșu de vant puternic. Potrivit meteorologilor, avertizarile vor…

- Procurorul de caz, Jorn Hauschild, a declarat in fata instantei ca acuzatii - sapte barbati si o femeie - luasera in calcul posibilitatea de a fi ucisi in atacurile cu bomba pe care se presupune ca aceasta grupare intentiona sa le comita.Doi dintre acuzati, identificati drept Timo S. si…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de reprezentativa similara a Muntenegrului, cu scorul de 13-2, in al doilea meci din grupa A a preliminariilor europene din Liga Mondiala. Scorul pe reprize a fost 1-0, 2-0, 3-2, 7-0.Tot marti mai sunt programate in celelalte…

- Parlamentarii PSD de Cluj n-au nicio problema ca si-au demis doua guverne intr-un an. Ce spun Nasra si Itu Parlamentarii PSD Cluj Horia Nasra si Cornel Itu au comentat pentru ZIUA de CLUJ decizia Comitetului Executiv (CEX) al PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Mihai Tudose, fapt ce a dus la demisia…

- CS Universitea Craiova a pierdut amicalul cu SV Meppen, echipa din Liga a 3-a din Germania, scor 2-4 Acesta a fost primul meci disputat de olteni in cantonamentul din Turcia. Antrenorul Devis Mangia nu a fost prezent la partida, el fiind plecat in Italia, pentru a rezolva anumite probleme personale.…

- Pe 25 ianuarie 1988, (deci fix acum 30 de ani) cu o zi inainte de aniversarea sa, Ceaușescu, referindu-se in mod direct la Pactul Ribbentrop-Molotov, declara presei ca „niciun acord semnat cu Germania hitlerista nu a servit cauzei pacii și independenței, ba dimpotriva, a oferit Germaniei un puternic…

- Nimic nu spune mai mult despre semnificația covirșitoare a Craciunului in viața nemților – cea mai importanta sarbatoare religioasa – decit pustiul de pe strazile Dusseldorfului in seara de Ajun. Practic, totul e inchis. Pina și tirgul de Craciun, imparțit aici pe doua strazi. Am venit in Germania atras…

- In zilele Revolutiei din decembrie 1989, regele Mihai I, aflat in exil, a transmis un mesaj, la radio, romanilor din tara si din strainatate si cerea Armatei Romane sa doboare regimul comunist.

- In Romania, cea mai mare acuzatie pe care Regele a avut-o de infruntat zeci de ani a privit asa-zisa pactizare cu inamicul sovietic, ceea ce a dus, dupa 23 august, la comunizarea tarii. In Occident, asemenea acuzatii nu au avut priza. Regelui Mihai i-a fost recunoscut meritul urias de a fi salvat zeci,…

- Regele Mihai a devenit monarg pe vremea cand era doar un copil. Presa vremii a ilustrat intr-un mod aparte succesiunea la tron a regretatului monarh. Mihai I a fost regele Romaniei intre 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930, precum și intre 6 septembrie 1940 și 30 decembrie 1947. Fiu al principelui moștenitor…

- Președintele american, Donald Trump a schimbat politica SUA in Orientul Mijlociu, anunțand recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și cerand mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Pe 23 augut 1944, Romania a intors armele. A rupt alianta cu Germania si cu celelalte puteri ale Axei. Si a acceptat armistitiul oferit de Uniunea Sovietica, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie. A fost un episod decisiv, in care Regele Mihai a jucat un rol esential.

- Celebrul naist Nicolae Voiculeț, care a uimit o țara intreaga de 1 Decembrie, cand a cantat alaturi de un simplu muzicant ambulant in pasajul stației de metrou Unirii, a povestit pentru Libertatea de ce s-a oprit sa cante, care a fost reacția publicului dar și a “colegului de scena”. “Am avut noroc”,…

- Majestatea Sa Regele Mihai I a incetat din viața marți, 5 decembrie 2017, la ora 13.00 (ora Romaniei), la reședința privata din Elveția. La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteța Sa Regala Principesa Maria. Regele Mihai I al Romaniei a incetat din viața la 96 de ani. Regele Mihai suferea…

- Exista in viata unei natiuni clipe pe care atat de inspirat Stefan Zweig le numea „astrale”. Clipe in care istoria pare ca-si trage rasuflarea, inainte de a-si urma tumultul vijelios, care-i transforma pe oamenii simpli in eroi sau victime, pe politicieni in barbati de stat sau anonimi ai cronicilor…

- Potrivit acestuia, noul transportor va fi produs la Uzina Mecanica Moreni, in cooperare cu o companie germana. Ministrul Apararii a subliniat ca transportoarele blindate care vor fi produse la Moreni vor intra in dotarea Armatei Romane si se vor alatura celor 227 de transportoare Piranha care vor…

- Potrivit acestuia, o mare parte din bugetul de investiții de care Ministerul Apararii Naționale va dispune anul viitor va fi utilizata pentru dotarea marinei militare. "Eu am decretat ca anul 2018 este anul Marinei militare romanești. Daca pana acum ne-am apropiat foarte mult de forțele aeriene…

- Numele lui Grigore Antipa a intrat in memoria noastra colectiva mai putin prin cunoasterea directa a vietii si a activitatii savantului, cat mai cu seama prin raportarea la ctitoria sa cea mai mare și, evident, cea mai popularizata: Muzeul de Istorie Naturala ce-i poarta numele și care se afla in Piata…

- Social-democratii germani nu sunt dispusi sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coalitie', dupa recentul esec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor le-a transmis senatorilor ca interesele personale ale liderului PSD Liviu Dragnea sunt „secundare”, in timp ce siguranta nationala a Romaniei „e esentiala”, dupa in urma cu o saptamana, acestia au absentat fara explicatii de la avizarea…

- Un GAZ-21 Volga foarte neobișnuit se vinde in Germania, insa prețul cerut pentru aceasta este si el uimitor! O astfel de masina rara, care este un proiect de tuning reusit, nu vei gasi chiar in fiecare showroom.

- Noile detalii par sa duca tot mai mult spre ipoteza ca numele ciclonului OLAF nu ar fi fost dat intr-un mod intamplator. Am relatat ieri ca numele fenomenelor meteorologice sunt date de Universitatea din Berlin. Conform informațiilor furnizate de meteorologii ANM și confirmate de datele puse…

- Mircea Sandu crede ca Burleanu a inceput, deja, sa-și asigure o parte din voturi prin manevre ilegale și ii pune la zid pe Miodrag Belodedici și Jean Vladoiu, angajați la FRF. "Sunt 5 candidați cerți la ora actuala. Toți au șanse! Marica poate fi unul dintre ei. E Balaj, Prunea, Marcel Pușcaș,…

- Un moldovean in varsta de 23 de ani a incercat sa ajunga in Germania, prezentand la controlul de frontiera o carte de identitate romaneasca si un permis de conducere, ambele fiind false. Ilegalitatea a fost descoperita la vama Sculeni.

- Greenpeace a lansat miercuri harta padurilor virgine din Romania, dar si un studiu cu privire la situatia acestora, fiind identificate aproximativ 300.000 de hectare de astfel de vegetatii, in care traiesc 13.000 de specii si cea mai mare populatie de ursi din Europa. „Carpatii romanesti sunt acoperiti…

- Dacia se afla in topul masinilor cu cele mai multe defecte. In clasamentul intocmit de TUV Germania, un control periodic obligatoriu la nemti, similar cu ITP-ul din Romania, dar mult mai drastic, Dacia are nu mai putin de 3 modele in Top 10! La categoria masini cu vechime de 2-3…

- Detalii incendiare ies la iveala despre Familia Regala! Saptamana trecuta, Familia Regala a prezentat succesorul Regelui Mihai. Astfel, persoana care va prelua fraiele Casei Regale, dupa decesul Majestații Sale, este Principesa Margareta și, implicit, soțul acesteia, Principele Radu Duda.De…

- Mai multe sute de telespectatori au semnalat organismului de supraveghere a audiovizualului francez (CSA) o secvența dintr-o emisiune a canalului C8 in care creatorul de moda Karl Lagerfeld ii califica pe migranți drept "dușmani" ai evreilor in Germania, a anunțat luni Consiliul superior…

- Anul 2017 este anul modernizarii Armatei Romaniei, care incepe un amplu proces de inzestrare cu sisteme moderne de armament pentru toate categoriile de forte, mentioneaza ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, intr-un mesaj transmis cu prilejul sarbatoririi Zilei Statului Major al Apararii.Potrivit…

- Parlamentul și Guvernul au anunțat ca au renuntat la sedintele festive ce urma sa aiba loc la Iasi peste doua saptamâni, pe 23 noiembrie, respectiv pe 24 noiembrie, cu ocazia Centenarului Marii Uniri si a marcarii Razboiului de Reîntregire. Banii de protocol, 6 milioane de…

- Daniela Gyorfi formeaza un cuplu de ani de zile cu George Tal, insa aceștia nu au ajuns in fața altarului. Cantareața Daniela Gyorfi a fost casatorita o singura data, cu luptatorul Gelu Borș . De ani de zile, artista formeaza un cuplu cu George Tal, cel impreuna cu care are o fetița superba, pe nume…

- La ora 11, in cea de-a 11-a zi a celei de-a 11-a luni a anului 1918, a intrat in vigoare armistitiul semnat, cateva ore mai devreme, de fortele aliate cu Germania, in Padurea de la Compiegne, in urma caruia se punea capat razboiului. Pentru Armata Romaniei, semnificatia acestei zile este legata si de…

- Politistii din Neamt au depistat doi barbati cautati de autoritatile din Germania pentru furturi. Pentru depistarea persoanelor urmarite, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare, obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane.La data de 9 noiembrie a.c., politistii…