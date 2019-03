Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite in Romania a transmis un mesaj in care o felicita pe Laura Codruta Kovesi pentru includerea pe lista femeilor onorate in luna martie de prestigioasa universitate Harvard. ,,Felicitari, Laura Codruta Kovesi, pentru includerea pe lista femeilor onorate in luna martie de Harvard…

- Un prezentator de știri din Statele Unite ale Americii susține ca nu s-a mai spalat pe maini de 10 ani pentru ca „microbii nu sunt reali”. Pete Hegseth, gazda unei emisiuni Fox News, a facut marturisirea in direct, in timpul emisiunii „Fox&Friends”. Colegul sau, Jebediah Bila, a inceput o discuție despre…

- Vocea care ii introduce pe telespectatori in atmosfera de la show-ul Ferma și care povestește prin ce trec concurenții de la emisiune aparține unui cunoscut jurnalist și moderator radio și TV. Telespectatorii il aud in fiecare seara de marți, miercuri și joi, la PRO TV, relatand aventurile celor 18…

- Bella Santiago, caștigatoarea X Factor 2018, este invitata emisiunii Beauty News, ediția din 25 ianuarie 2019! Alaturi de Dana-Ruxandra Panghe, beauty editor Unica, Bella ne va vorbi despre muzica, frumusețe și lifestyle. Ca in fiecare vineri, de la ora 12.00, emisiunea poate fi urmarita LIVE pe Unica.ro…

- Razvan de la “Insula Iubirii” a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care nu a ezitat sa jigneasca femeile. Reacția fostului iubit al lui Cati a venit dupa ce a aflat de cazul romancei care a inselat un italian in varsta de 73 de ani, de la care si-a insusit suma de 780.000 de euro. "O…

- Nicoleta Nuca este invitata noastra in prima ediție din 2019 a emisiunii Beauty News! Alaturi de Dana-Ruxandra Panghe, beauty editor UNICA, Nicoleta ne va vorbi despre muzica, lifestyle și frumusețe. LIVE, de la ora 12.00

- Marian Ceaușescu a publicat pe Facebook o filmare in care arata cum s-a dus la Eugen Nicolicea, deputat social-democrat, pe strada. Protestatarul #rezist s-a dus, imbracat in vesta galbena, la Eugen Nicolicea, l-a jignit și l-a acuzat ca s-a urcat la volan beat. ”Golan” și ”nesimțit” au fost cuvintele…

- Iasul a mai pierdut un artist. Folkistul Radu Stefan, compozitorul celebrei piese "Ninge pe Moldova", s-a stins. Radu Stefan era bolnav. In vara se facuse un apel pe Facebook, oamenii fiind rugati sa doneze sange pentru el.