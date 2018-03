Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Olga Savciuk a fost eliminata in primul tur al probei de dublu feminin din cadrul turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa sambata in doua seturi, 6-1, 6-1, de cuplul Vania King (SUA)/Katarina Srebotnik (Slovenia). Olaru…

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep incearca sa caștige al doilea trofeu din 2018. Sambata, 24 martie Turul II, feminin ora 19:00 Halep – Radwanska ora 23.00 Niculescu – Stephens…

- Simona Halep și Irina Begu s-au calificat, vineri, in „optimile” probei de dublu de la Miami, dupa ce au caștigat meciul cu perechea Julia Goerges / Bethanie Mattek-Sands, scor 7-6(3), 7-6(6).

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open, potrivit news.ro. Dodin a trecut in primul tur de Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, scor 6-4, 7-6 (3), 6-3, dupa doua ore…

- Cifra istorica atinsa de Simona Halep! Jucatoarea in varsta de 26 de ani a inceput a 20-a saptamana de domnie in circuitul WTA, egaland-o pe legenda Kim Clijsters. Simona Halep este lider detasat in clasamentul dat publicitatii luni de catre Asociatia Tenisului Feminin (WTA), avand un…

- Clubul CSM Bucuresti da lovitura dupa lovitura pe piata transferurilor. Dupamutarile impresionante de la handbal sau rugby, si sectia de tenis a reusit o performanta in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului si este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul…

- Ziua jucatorilor din Romania de la Indian Wells va incepe in forta, cu duelul dintre Sorana Cirstea si Monica Niculescu. Vor mai evolua Mihaela Buzarnescu, Marius Copil, Simona Halep (dublu), Irina Begu (dublu) si Raluca Olaru (dublu).

- INDIAN WELLS 2018. Kristyna Pliskova a invins-o in primul tur pe sportiva chineza Ying-Ying Duan, locul 95 mondial, venita din calificari, scor 6-4, 7-6 (5).Tot noaptea trecuta, rusoaica Maria Sarapova, 41 WTA, a fost eliminata in primul tur de japoneza Naomi Osaka, numarul 44 WTA , scor…

- Simona Halep ar putea sa dea lovitura vieții sale la turneul de la Indian Wells, care va avea loc in perioada 8-18 martie. Organizatorii au anunțat ca vor oferi un milion de euro jucatorului sau jucatoarei care va caștiga atat la simplu cat și la dublu la Indian Wells. "Vrem sa incurajam…

- * Irina Begu (36 WTA) a fost invinsa cu scorul de 6-7, 1-6 de catre Veronica Cepede (Paraguay, 82 WTA) in optimile de finala ale turneului de categorie WTA International de la Acapulco. Sud-americanca s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 45 de minute. Romanca avea 2-1 in duelurile cu jucatoarea…

- Irina Begu, locul 36 WTA si cap de serie numarul 5, a fost invinsa cu scorul de 7-6 (3), 6-1, de catre Veronica Cepde Royg, sportiva din Paraguay si locul 82 in clasamentul mondial, in partida din optimile de finala ale turneului de categorie WTA

- Marius Copil, eliminat in proba de dublu la Indian Wells. Challengerul din California are premii totale de 150.000$ plus ospitalitate (cazare și mic dejun asigurate de organizatori). Perechea formata din francezul Jeremy Chardy și suedezul Robert Lindstedt, fost partener al lui Horia Tecau, a depașit…

- Cum arata un antrenament al lui Marius Copil, cel mai bun jucator de tenis al Romaniei. Aradeanul a revenit in țara dupa finala de la Sofia, cel mai valoros, și a intrat in sala, cu antrenamente in zilele de luni marți și miercuri, urmand ca joi sa plece in SUA, pentru alte turnee pe hard. In București,…

- Irina Begu a fost invinsa de jucatoarea din Cehia Petra Kvitova, cu 3-6, 6-1, 1-6, in optimile de finala ale turneului de la Skt.Petersburg (Rusia), dotat cu premii de 733.900 de dolari. Begu (27 ani, 37 WTA) a cedat dupa o ora si 35 de minute in fata fostului numar 2 mondial (27 ani, 29 WTA). Kvitova…

- Perechea Timea Babos(Ungaria)/ Kristina Mladenovic(Franta) a castigat, vineri, proba de dublu feminin dupa ce a trecut de perechea Ekaterina Makarova si Elena Vesnina, din Rusia, in doua seturi, 6-4, 6-3.

- Perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franta), cap de serie numarul 5, a castigat trofeul Australian Open la dublu feminin, dupa ce a invins, vineri, in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, cuplul rus Elena Vesnina/Ekaterina Makarova, cap de serie numarul 2.Makarova si Vesnina au ratat…

- Echipa formata din româncele Irina Begu și Monica Niculescu s-a calificat în semifinalele la dublu ale primului Grand Slam din an, Australian Open.Jucatoarele au reușit sa învinga echipa formata din Jennifer Brady si Vania King, cu scorul 4-6, 6-2, 6-0, într-o…

- Irina Begu si Monica Niculescu s-au calificat, marti, in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului Australian Open, de la Melbourne, prima competitie de Mare Slem a anului, dupa ce au trecut de perechea formata din americancele Jennifer Brady si Vania King, scor 4-6, 6-2, 6-0.

- Victorie romaneasca la Australian Open: Begu si Niculescu avanseaza in proba de dublu. Monica Niculescu și Irina Begu s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu de la Australian Open.Sportivele noastre au trecut dupa un meci complicat de perechea formata din Jessica Moore și Ellen Perez.Scorul…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea s-au calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu a turneului Australian Open, dupa ce...

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, victorioasa anul trecut la US Open, a fost desemnata cap de serie numarul trei in proba masculina de dublu la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. In runda inaugurala, Tecau si Rojer, care…

- Astfel, luni, in prima zi a turneului, vor juca partea superioara a tabloului masculin și cea inferioara a tabloului feminin, ceea ce inseamna ca Simona Halep va intra in competiție abia marți, cand urmeaza sa o infrunte pe australianca de 17 ani Destinee Aiava. Alți patru reprezentați ai…

- Simona Halep – Destanee Aiava, in primul tur de la Australian Open. Liderul WTA vrea titlul la Melbourne. Programul romanilor. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu SIMONA HALEP (1) – Destanee Aiava IRINA BEGU – Ekaterina Makarova (31) SORANA CIRSTEA – ?? MONICA NICULESCU – ?? MIHAELA BUZARNESCU…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat entuziasmata de startul pe care l-a avut in acest an, castigand turneul de la Shenzhen atat la simplu, cat si la dublu, si i-a fost recunoscatoare partenerei sale Irina-Camelia Begu.

- Inceput de an cum nu se poate mai bun pentru Simona. Liderul mondial va juca si la simplu si la dublu, in ultimul act al competitiei din China. La scurta vreme dupa ce si-a asigurat prezenta in finala de pe tabloul de simplu, invingand-o chiar pe Irina, Simona Halep a reintrat in competitie la Shenzhen,…

- Jucatoarele cehe de tenis Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova vor fi adversarele romancelor Simona Halep si Irina Begu in finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. In semifinale, Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova,…

- Simona Halep a jucat la dublu imbracata tot de Adidas. Tocmai anunțase ca a renunțat la sponsor. Daca in semifinalele de simplu a venit imbracata fara vreun simbol al vreunului sponsor de echipament, la dublu, Simona Halep s-a afișat cu Adidas, la care anunțase oficial ca a renunțat pe 31 decembrie…

- Perechea formata din jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu s-a calificat vineri în finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a trecut în semifinale de Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania),…

- Simona Halep și Irina Begu joaca in semifinalele probei de dublu de la Shenzhen, impotriva perechii formate din Anna Blinkova (Rusia) și Nicola Geuer (Germania). Meciul poate fi urmarit in direct pe TV Digi Sport și liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE dupa 12:45 » Halep/Begu - Blinkova/Geuer Meciul va incepe…

- Simona Halep, dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu: ”Sunt mandra de victorie”. Are 11 succese la rand in fața altor sportive din Romania. Liderul WTA și-a pastrat nepatat palmaresul in fața Irinei: 6-0, adunand al 11-lea succes la rand in fața compatriotelor sale. Ultimul eșec al Simonei in fața unei…

- Ana Bogdan (105 WTA) a parasit, miercuri, intrecerea de la Shenzhen, in faza optimilor de finala. Kristyna Pliskova (61 WTA) a invins-o cu scorul de 6-4, 7-6(3), dupa o ora si 55 de minute, desi per total romanca a reusit o lovitura castigatoare in plus (20-19) si a gresit mai putin (28…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep s a calificat, marti, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen China , dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa 4 6, 6 4, 13 11 cu alt cuplu romanesc, Irina Bara Mihaela Buzarnescu. Begu…

- Simona Halep a transmis, duminica, in Ajunul Anului Nou, un mesaj pentru fanii sai. „La multi ani! Va doresc un 2018 minunat, plin de bucurii!”, a scris liderul mondial in tenisul feminin intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Simona și-a transmis mesajul atat in limba romana, cat și in engleza.…