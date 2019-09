LIVE BLOG România – Spania 0-0, în preliminariile Euro 2020. Apără Tătărușanu! ”Tătă” salvează de trei ori naționala Meciul Romania - Spania, in preliminariile Euro 2020, are loc in aceasta seara, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul, care se disputa cu casa inchisa, este difuzat de Pro TV. 21.45 Romania - Spania 0-0 LIVE AICI Min. 11: Tatarușanu e fantastic! Sergio Ramos reia cu capul dupa o lovitura de colț, dar portarul care nu joaca la Lyon respinge. Ibericii domina autoritar. Min. 6: Alcacer pacalește linia de offside, sprintand printre Toșca și Chiricheș, și trage din unghi. insa Tatarușanu salveaza din nou excelent și respinge in corner. Ciprian Tatarusanu bifeaza astazi a 62-a selectie in prima… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Romania - Spania, in preliminariile Euro 2020, are loc in aceasta seara, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul, care se disputa cu casa inchisa, este difuzat de Pro TV. 21.45 Romania - Spania 0-0 LIVE AICI Min. 1: Tatarușanu il blocheaza pe Alcacer, scapat singur! A inceput meciul. Startul…

- Meciul Romania - Spania, in preliminariile Euro 2020, are loc in aceasta seara, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul, care se disputa cu casa inchisa, este difuzat de Pro TV. 21.45 Romania - Spania 0-0 LIVE AICI ECHIPELE Romania: Tatarușanu - Benzar, Nedelcearu, Chiricheș, Grigore, Toșca - N.…

- Meciul Romania - Spania, in preliminariile Euro 2020, are loc in aceasta seara, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul, care se disputa cu casa inchisa, este difuzat de Pro TV. Romania - Spania, in preliminariile Euro 2020. Echipe probabile ROMANIA: Tatarușanu - R. Benzar, Chiricheș, D. Grigore,…

- ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO PRO TV EURO 2020. Deniz Aytekin va arbitra partida ROMANIA - SPANIA, ajutat de asistentii Eduard Beitinger si Rafael Foltyn (asistenti) si de rezerva Tobias Stieler (toti din Germania). PRO TV transmite, joi, de la ora 21:45, ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO.…

- ROMANIA-SPANIA LIVE. "Am in minte cateva formații de start și 90% din jucatori, și planul tactic, dar și cum vom incepe. Și, daca se intampla sa primim gol, cu ce putem sa venim in plus. Mi-am facut mai multe planuri tactice. Din punct de vedere fizic, aceștia trebuie sa fie 100%, dar in același…

- Ziua cea mare a sosit. România se afla în fața celui mai important test din campania de calificare pentru Euro 2020. Duelul cu Spania se disputa de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București, în fața unor tribune arhipline. Cosmin Contra este convins ca elevii sai le pot pune probleme…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie (21.45, Pro TV), pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. ECHIPELE PROBABILE: Romania (4-3-3): Tatarușanu - Benzar, Chiricheș, Grigore, Toșca - Marin, Anton, Stanciu…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie (21.45, Pro TV), pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. ECHIPELE PROBABILE: Romania (4-3-3): Tatarușanu - Benzar, Chiricheș, Grigore, Toșca - Marin, Anton, Stanciu…