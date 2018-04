Stiri pe aceeasi tema

- U Craiova și CFR Cluj vor juca azi, de la ora 20:45, intr-un meci din etapa a treia din play-off-ul Ligii 1. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. La ora meciului, gazonul de pe stadionul "Ion Oblemenco" se va prezenta in condiții mai bune decat la…

- Gica Hagi (53 de ani) a vorbit, joi seara, despre momentul in care s-a decis sa-si creeze propria academie de fotbal, despre ce se intampla in vestiarul Viitorului la fiecare meci, dar si despre detaliul care-l impiedica, acum, sa faca din campioana Romaniei o echipa cu nume pe plan international.…

- Partida amicala dintre Romania și Suedia, scor 1-0, a fost prilejul perfect ca fanii olteni, imparțiți in doua tabere, sa iși dea in petic pe arena "Ion Oblemenco". Vezi AICI VIDEO cu golul lui Rotariu! Vezi AICI FOTO de la meci! Ultrașii din Peluza Sud '97, nucleul dur al galeriei oltene care a ramas…

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Deși inaintea primelor antrenamente libere din acest sezon situația era foarte neclara și se parea ca trebuie sa ne punem pe cautat alternative, lucrurile au luat o turnura pozitiva pentru fanii Formulei 1 vineri seara. Telekom Sport și Digi Sport au achiziționat drepturile de televizare, astfel ca…

- Austriacul Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in decembrie achizitionarea Niki, compania aeriana pe care a infiintat-o in 2003 si a vandut-o Air Berlin in 2011. Si proprietarul British Airways, firma IAG, precum si compania low-cost Ryanair erau interesate de preluarea Niki. Ryanair…

- Ionut Lupescu a reactionat dupa mai multe acuzatii pe care i le-a adus Razvan Burleanu. Cristi Chivu il desfiinteaza pe Razvan Burleanu: "E depasit de fenomen" "Aceasta campanie pe care a facut-o el a vrut sa acopere lipsa rezultatelor si sa denigreze imaginea mea. Astfel de lucruri…

- Botosani: Pap – Ungurusan, Miron, Burca, Acsinte – Tincu, Oaida ("108 - Morutan) - Roman, Achim ("75 - Cucu), Golofca – Golubovic ("108 - Axente). Antrenor: Costel Enache. CSM: Rusu – Bosoi, Frasinescu, Cioinac, Badic ("97 - Zaharia) – Qaka, Chelaru – Platini, Pedro ("75 - Cristea), Jo ("83 - Sin)…

- Scandalul dintre politicieni si DNA pare fara sfarsit. Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a trezit cu o plangere si ar putea avea un nou dosar penal pentru ca nu ar avea trecut in declaratia de avere o vacanta. Un lider PSD mazilit la Congresul de sambata ii ia apararea lui Tariceanu si…

- U Craiova, una dintre cele 3 favorite la titlu, joaca in aceasta seara primul meci din play-off. Oltenii primesc vizita Astrei Giurgiu, de la ora 20:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 20:45, U Craiova - Astra GiurgiuClick AICI…

- CFR: Arlauskis – Manea, Vinicius, Muresan, Camora – Djokovic ("85 – Costache), Hoban, Culio - Deac, Tucudean ("73 Omrani), Paun ("64 Mailat). Antrenor: Dan Petrescu. CSM: Rusu – Bosoi, Frasinescu, Jagodinskis ("46 - Pedro), Badic – Cioinac – Platini, Mihaescu ("78 - Kizito), Chelaru, Zaharia ("46…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Gigi Becali e convins: ”Nu vor fi aranjamente in play-off!”. FCSB s-a ințeles cu CFR Cluj in privința arbitrilor straini. Conform obiceiului sau, Gigi Becali a facut și azi un „tur” al televiziunilor. A vorbit despre blaturile din play-off, despre arbitraje, despre Burleanu, despre Lupescu. Gigi Becali…

- Marcel Popescu, președintele celor de la U Craiova, a dat asigurari ca partida de joi cu Dinamo, din Cupa Romaniei, se va disputa și a analizat șansele lui Ionuț Lupescu la FRF. U Craiova și Dinamo joaca joi, de la 20:30, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Partida poate fi urmarita in format…

- Un lot ale carui nume grele, Cristea, Mihalache si Frasinescu, au ajuns spre apusul carierei, cu romani lipsiti de sonoritate (Cioinac, Sin, Bosoi, Badic, ultimii doi alungati in prima faza, din Copou, vara trecuta), cu tineri fara imaginea unuiMorutan, de pilda, cu straini adusi din Republica…

- FCSB va juca azi, de la ora 20:45, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, in utlima etapa din sezonul regulat. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Pentru partida de astazi, antrenorul Nicolae Dica il va putea folosi pe atacantul francez Harlem Gnohere,…

- Astra - Dinamo se joaca sambata, de la ora 19:45, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. Fanii lui Dinamo planuiau sa vina in numar mare la Girgiu, fiind anunțați ca vor fi prețuri mici la bilete, dar Astra, echipa deja calificata…

- Presedintele de onoare al celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, crede ca elevii lui Dica se vor impune fara probleme diseara, de la ora 20.45, in marele derby cu Dinamo. "Cu Lazio a fost un joc cam asemanator cu cel pe care l-am facut cu Ajax sau Chelsea. Avem un lot foarte valoros…

- Poli Iasi va evolua duminica, ora 18.00 (Digi Sport, Telekom Sport, Look TV) si live text pe www.prosport.ro, contra celor de la ACS Poli Timisoara. Oaspetii sunt la doua puncte de play-off si pentru a putea ajunge in primele sase clasate au nevoie de o victorie in Banat, dar si ca rivalii…

- Dinamo-FCSB 2018 online: "Se știe ca, dupa meciurile din cupele europene, și echipele din campionatele importante ale Europei au probleme in campionat. Probleme de concentrare in primul rand. Dar sunt și alți jucatori in lot la Steaua. Imaginați-va ca la noi, pe postul de fundaș stanga, sunt…

- Directorul sportiv al FCSB-ului Meme Stoica a tras un semnal de alarma, cand mai sunt doar cateva ore pana la startul derby-ului cu Dinamo. "Se stie ca, dupa meciurile din cupele europene, si echipele importante ale Europei au probleme in campionat, de concentrare in primul rand. Dar sunt…

- Fost fotbalist la FCSB și Dinamo, Daniel Oprița a vorbit despre derbyul de azi, care incepe la ora 20:45 și va fi transmis in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look și liveTEXT pe GSP.Ro. Antrenor in prezent la CSM Reșița, Daniel Oprița anunța ca va susține echipa lui Nicolae Dica diseara. …

- "Il sustin pe Lupescu pentru ca e momentul ca in fotbalul romanesc sa apara un om care este legat de acest fenomen si este acceptat de marea masa a suporterilor. Burleanu din punct de vedere administrativ a miscat destul de multe lucruri, dar este nevoie de un consens. Ionut a trecut prin toate,…

- Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea scor pe terenul ilfovenilor, la reluarea competiției in Liga I. Deși echipa lui Claudiu Niculescu ne obișnuise cu prestații bune acasa și victorii-surpriza asupra unor echipe mari, de data aceasta team-ul ilfovean a fost de nerecunoscut. Iar speranțele accederii,…

- Dinamo a vandut 4000 de bilete pentru marele derby cu FCSB, care este programat duminica, 18 februarie, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Ionel Danciulescu, oficialul lui Dinamo, e convins ca va fi o atmosfera electrizanta la acest meci, unul foarte…

- Voluntari: Balauru – Pleasca, Balaur, Achim, Bucurica - Novac ("46 - Ad. Voicu), Rauta – Ivanovici ("66 - Capatina), Marinescu ("85 - Cernat), Pircalabu – Ad. Balan. Antrenor: Claudiu Niculescu. Iasi: Koselev – Bosoi, Mihalache, Cioinac, Badic – Qaka ("83 - Mihaescu), Chelaru ("86 a Pantiru) –…

- DINAMO - CRAIOVA LIVE in LIGA I. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. DINAMO București și CS U CRAIOVA se infrunta in derby-ul etapei a 23-a a Ligii I, de la 20:45. Partida este LIVE VIDEO pe DigiSport și Telekom Sport. Dinamo are nevoie de o victorie pentru a intra in zona de playoff,…

- Dinamo și CS U Craiova se infrunta astazi, de la 20:45, in derby-ul etapei cu numarul 23. Partida poate fi urmarita in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1, Look TV și in format liveTEXT cu video pe GSP.ro. liveTEXT de la 20:45 Dinamo - CS U Craiova Dinamo așteapta plina de entuziasm reluarea campionatului.…

- Dinamo și CSU Craiova vor juca azi, de la ora 20:45, in primul meci tare din 2018. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. Fanii lui Dinamo vor sa fie aproape de echipa favorita in primul duel spectaculos din acest an, de care depinde calificarea in…

- Dinamo și CSU Craiova vor juca azi, de la ora 20:45, in primul meci tare din 2018. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. Meciul din aceasta seara este unul extrem de important pentru echipa alb-roșie, "cainii" avand nevoie de victorie pentru a ramane…

- Fostul mare international Gica Popescu a analizat sansele echipelor de a triumfa in campionat, ce va debuta azi cu meciul Sepsi - ACS Poli Timisoara, de la ora 18.00, si a anuntat numele clubului preferat. "Asteptam acest inceput de campionat, pentru ca e aceasta perioada de doua…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- Alexandru Baluta (24 de ani) e gata de reluarea campionatului, dupa o pauza de iarna in care Gigi Becali a facut tot posibilul pentru a-l aduce la FCSB. Intrebat despre o posibila plecare din Romania, playmaker-ul de la CS U Craiova i-a ingrijorat putin pe fani. Gigi Becali a…

- George Crivac, un medic român care, în urma cu șapte ani, a urmat calea migrației stabilindu-se în Germania, a postat, sâmbata seara, pe Facebook, un mesaj referitor la modul în care percepe el motivele care i-au scos

- CSM Poli Iași a susținut al doilea test al stagiului din Antalya, in compania echipei din prima liga a Rusiei FC Rostov, 1-1 (0-1), prin golurile marcate de Sin (54, din pasa lui Zaharia), respectiv Soloviev (39). Formația din Copou a evoluat in urmatoarea formula: Koselev (46 Rusu) – Sin (68 Panțaru),…

- CSM Politehnica Iasi a castigat astazi dupa-amiaza (scor 2-1) primul test din Antalya, in fata formatiei Olmaliq FK, din Uzbekistan. Echipa ieșeana a inceput meciul cu urmatoarea formula: Rusu –Sin, Frasinescu, Jagodinskis, Badic – Cioinac – Pedro, B.Gavrila, Taciuc, Zaharia – Vladeanu. In minutul 35,…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia Ucraina – Insulele Feroe 30-22 ACTUALIZARE 11 ianuarie, 20.00. A inceput meciul. 200 de romani sunt in sala din Bolzano.…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia 12 ianuarie, ora 17:30 Romania – Insulele Feroe 13 ianuarie, ora 19:15 Romania – Ucraina Meciurile sunt transmise in…