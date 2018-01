Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat in aceasta dimineața programul meciurilor urmatoare la Melbourne. Duelul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca maine dimineața, dupa ora Romaniei 08:00. Partida e programata sa fie a patra pe arena "Margaret Court", dupa doua doua dueluri de dublu…

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul pentru ziua de duminica a turneului de la Melbourne: 3 romance iși continua duminica dimineața parcursul de pe tabloul de dublu al competiției. Irina Begu și Monica Niculescu joaca de la ora 02:00, in optimile probei de dublu, impotriva perechii…

- Meciul Simona Halep - Lauren Davis 4-6, 6-4, 15-13 le-a oferit motive mandrie si organizatorilor de la Australian Open. In aceasta dimineata, din respect pentru efortul depus Halep, contul de Twitter al competitiei si-a actualizat fotografia de coperta: Halep le-a luat fata tuturor. Simona…

- Jucatoarea taiwaneza Su-Wei Hsieh, nr. 88 mondial, a avansat in optimile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce a invins-o sambata pe poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie 26, cu 6-2, 7-5. Radwanska, semifinalista la…

- Su-Wei Hsieh pare sa faca turneul carierei la Australian Open, jucatoarea de 32 de ani reusind sa trimita "acasa" inca un nume mare: Agnieszka Radwanska. Dupa ce in turul precedent o eliminase pe Garbine Muguruza (favorita trei), Su a invins-o in doua seturi, scor 6-2, 7-5, si pe poloneza, reusind sa…

- Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie 21, s-a calificat, sambata, in optimile de finala ale turneului Australian Open, trecand in turul trei de rusoaica Maria Sarapova, numarul 48 mondial, scor 6-1, 6-3. Kerber o va intalni in faza urmatoare pe castigatoarea meciului Su-Wei Hsieh (Taiwan,…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sambata, la Melbourne, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Kerber, in mare…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca este “aproape moarta” dupa ce a jucat si castigat meciul de trei ore si 45 de minute disputat cu americanca Lauren Davis, la Melbourne. “A fost cu siguranta un meci dificil, atat de lung… Nu am mai jucat un al treilea set atat de lung, astfel ca sunt fericita ca…

- Angelique Kerber ( WTA) și Maria Sharapova ( WTA) joaca in turul 3 la Australian Open. Partida incepe in jurul orei 11:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. ...

- "A fost cu siguranta un meci dificil, atat de lung... Nu am mai jucat un al treilea set atat de lung, astfel ca sunt fericita ca am putut sta si castiga. Sunt aproape moarta, dar a fost frumos ca am putut arata un tenis bun, sper ca v-a placut si va multumesc pentru sustinere. Nu am nicio idee cat…

- SIMONA HALEP - LAUREN DAVIS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. În turul al treilea la Melbourne, Halep o va înfrunta pe americanca Lauren Davis (24 ani, 76 WTA). Simona Halep, care în ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a…

- ANA BOGDAN - MADISON KEYS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Ana Bogdan o va întâlni în turul al treilea la Australian Open pe americanca Madison Keys, a 17-a favorita, victorioasa cu 6-0, 6-1 în fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova. Jucatoarea…

- Lauren Davis (76 WTA) este "obstacolul" pe care Simona Halep (1 WTA) trebuie sa il treaca pentru a ajunge in optimile de la Australian Open. Partida din turul trei al Grand Slam-ului de la Melbourne este in direct pe Eurosport si LIVE Text pe HotNews.ro de la ora 02:00.

- Maria Sharapova și Angelique Kerber, caștigatoare la Melbourne, se reintalnesc sambata, de la ora 10:00, la Australian Open dupa șase ani, intr-unul dintre cele mai tari dueluri din turul al treilea. Rusoaica s-a impus in 2008 la Melbourne, in timp ce germanca in 2016. ...

- Ana Bogdan (25 de ani), surpriza placuta a Romaniei de la Australian Open, iși continua sambata dimineața parcursul de la Melbourne. Romanca de pe locul 104 WTA o infrunta in turul III pe Madison Keys (22 de ani, 20 WTA, de la ora 02:00. Duelul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Simona Halep si Ana Bogdan au aflat orele la care vor evolua, sambata, la Australian Open. Sportivele din Romania au fost programate in deschiderea zilei, atunci cand temperaturile la Melbourne sunt extrem de ridicate, noteaza Mediafax. Halep va fi nevoita ...

- Jelena Ostapenko a fost eliminata de la Austrialian Open. Calea Simoeni Halep spre titlul se netezește. Ostapenko, favorita 7, a cedat in fața favoritei 32, Anett Kontaveit. Finaldeza a batut-o pe letona in trei seturi, scor 6-3, 1-6, 6-3. Dupa Venus Williams, Garbine Muguruza și Johanna Konta, eliminarea…

- Marta Kostiuk, 15 ani, a pierdut azi in fața Elinei Svitolina cu 2-6. 2-6, insa performanța sa ramane una dintre poveștile impresionate ale acestei ediții. Intr-un peisaj al tenisului feminin in care e foarte puțin loc pentru adolescentele minune, Marta Kostiuk a reușit sa atraga atenția. ...

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul pentru ziua de sambata a turneului de la Melbourne. Simona Halep, locul 1 WTA, va juca in noaptea dintre vineri și sambata in turul III la Australian Open cu Laura Davis, locul 76 WTA. Partida Simona Halep - Lauren Davis se va juca de la ora 02:00,…

- Cum a petrecut familia Halep dupa victoria Simonei cu Eugenie Bouchard . ”Stere Halep a ras o palinca și o ciorba de fasole”, a povestit o sursa pentru telekomsport.ro. Simona Halep, numarul 1 din clasamentul WTA, s-a calificat fara probleme in turul al treilea de la Australian Open 2018 , dupa ce a…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata în turul secund al Openului Australiei, fiind învinsa în doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 în clasamentul WTA, într-o partida disputata joi la…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana…

- ANA BOGDAN - PUTINTSEVA LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara româncei Ana Bogdan în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson în…

- ANA BOGDAN - PUTINTSEVA AUSTRALIAN OPEN EUROSPORT ONLINE STREAM. Ana Bogdan - Yulia Putintseva, meciul doi pe Terenul 8 - în jurul orei 3:30 ANA BOGDAN - PUTINTSEVA AUSTRALIAN OPEN EUROSPORT ONLINE STREAM. Ana Bogdan (104 WTA) va juca pentru prima data în cariera împotriva…

- Ieri, in primul tur de la Australian Open, la finalul unui meci in care s-a confruntat cu o situatie tensionata creata de „fuga” la vestiare a adversarei sale – Destanee Aiana – si cu o sperietura groaznica, Simona a facut radiografia debutului la primul turneu de Mare Slem al anului. Cum o accidentare…

- Rusoaica Maria Sarapova, locul 48 WTA, germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, britanica Johanna Konta, locul 10 WTA si cap de serie numarul 9, si sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap…

- SIMONA HALEP-DESTANEE AIAVA ONLINE STREAM LIVE EUROSPORT. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, într-o postare pe contul sau…

- Australian Open 2018 incepe in noaptea de duminica spre luni, la ora 2:00, cu doua partide care aduc romance pe teren - Irina Begu si Monica Niculescu. Toata actiunea este LIVE pe www.prosport.ro, cu primele doua tricolore intrate in lupta, cu duelul singurului roman de pe tabloul de simplu…

- Simona Halep este gata sa porneasca intr-o noua aventura la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al sezonului. La Melborune, Romania va mai fi reprezentata pe tabloul feminin de simplu de Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Monica Niculescu, iar la baieți, de Marius Copil.

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul de marți, ziua in care Simona Halep va debuta la Melbourne. Romanca va juca impotriva lui Destanee Aiava (193 WTA), marți dimineața dupa ora 05:30. Partida va fi a treia pe arena Rod Laver, dupa meciurile Karolina Pliskova - Veronica Cepede Royg…

- Simona Halep și-a reintalnit idolul la Australian Open 2018. Meciul liderului mondial din tenisul feminin cu australianca Destanee Aiava, din primul tur de la Australian Open 2018, se joaca marți. Unele dintre vedetele din tenis, Nadal, Federer, Djokovici, Wozniacki, s-au incalzit pentru Australian…

- Irina Begu, Monica Niculescu, Mihaela Buzarnescu si Marius Copil sunt cei patru romani care vor intra in competitie luni la Australian Open. Marius Copil, singurul reprezentant de pe tabloul masculin, va juca pe terenul 13 impotriva francezului Gilles Simon (57 ATP), de la ora 02:00. Irina Begu (40…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. In prima zi a saptamanii viitoare vom avea patru partide ale romanilor: Marius Copil, de pe tabloul masculin, Irina Begu, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu, de pe cel feminin. Marti vor intra in concurs Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan. AUSTRALIAN OPEN…

- In urma cu an de zile, Australian Open pleca la drum cu Kerber, Serena si Radwanska drept primele trei favorite. De atunci, multe s-au schimbat: americanca a devenit mama si a declarat forfait la editia din 2018, in timp ce nemtoaica si poloneza inca isi cauta gloria de altadata. Eliberata de presiunea…

- Americanca Venus Williams, finalista de anul trecut si cap de serie 5 la turneul de tenis Australian Open, va primi in primul tur replica elvetiencei Belinda Bencic, care nu a niciodata trecut de turul 2 in primul Grand Slam al anului, la Melbourne, relateaza site-ul competitiei. In absenta…

- Djokovici este la Melbourne, pentru Australian Open. Nadal a ajuns de cateva zile. Sarbul revenit dupa o accidentare care l-a ținut blocat in 2017 pare ca este gata de start, la Antipozi, 15-28 ianuarie. De 12 ori caștigator de turnee de Mare Șlem, Novak Djokovic se simte minunat la Australian Open,…

- Simona Halep si Caroline Wozniacki vor fi, in aceasta ordine, primele doua favorite la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, programat in perioada 15 - 28 ianuarie 2018. Ambele jucatoare au cate doua finale de Grand Slam disputate, insa niciun trofeu: daneza a fost finalista la…

- Virginia Ruzici (62 de ani), actualul manager al Simonei Halep (26 de ani), a povestit ca a avut un rol important si in cariera Annei Kurnikova (36 de ani), considerata cea mai frumoasa jucatoare din istoria tenisului. Cum a descoperit-o Virginia Ruzici pe Anna Kurnikova Ruzici…

- Creatorul "Brain Game Tennis", cunoscut drept autoritatea numarul unu in ceea ce priveste interpretarea datelor statistice si descifrarea jocului de tenis, a identificat cinci aspecte esentiale din jocul lui David Goffin care, prin ajustari de la primul la al doilea si la al treilea set, i-au adus…

- Grigor Dimitrov (6 ATP) - David Goffin (8 ATP) este meciul care decide castigatorul editiei 2017 a Turneului Campionilor. Bulgarul are sansa de a incheia competitia neinvins, in timp ce belgianul vrea revansa pentru infrangerea din cadrul grupei "Pete Sampras". Urmarim impreuna finala, in format LIVE…

- Craig O'Shannessy a prezentat o analiza extrem de interesanta a partidei care a dat calculele tuturor peste cap, in semifinalele Turneului Campionilor. Creatorul "Brain Game Tennis", cunoscut drept autoritatea numarul unu in ceea ce priveste interpretarea datelor statistice si descifrarea jocului…

- Grigor Dimitrov a incheiat cu o victorie parcursul din Grupa "Pete Sampras" de la Turneul Campionilor, invingandu-l in ultimul meci pe spaniolul Pablo Carreno Busta. Spaniolul s-a impus in doua seturi, scor 6-1, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora și doua minute. Dimitrov goes 3-0 in Group…

- Românca Simona Halep va deveni a 13-a jucatoare care termina anul pe primul loc în clasamentul mondial al circuitului profesionist feminin de tenis (WTA), dupa introducerea ierarhiei computerizate, în 1975. Halep a reușit aceasta performanța dupa ce daneza Caroline Wozniacki…