LIVE BLOG Australian Open 2018. Sorana Cîrstea merge mai departe la dublu 20LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. ACTUALIZARE 20 noiembrie, ora 4.00. Ana Bogdan și-a terminat parcursul la Australian Open. Ana Bogdan a fost oprita de Madison Keys, a 17-a favorita a competiției . A fost un joc in care romanca nu a pus probleme. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Sambata, 20 ianuarie Feminin – simplu, turul 3 ANA BOGDAN – Madison Keys (SUA, 17 WTA) 3-6, 4-6 SIMONA HALEP – Lauren Davis (SUA, 76 WTA) 4-6, 6-4, 13-11 Feminin – dublu, turul 2… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 20LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. ACTUALIZARE 20 noiembrie, ora 4.00. Ana Bogdan și-a terminat parcursul la Australian Open. Ana Bogdan a fost oprita de Madison…

- SIMONA HALEP - LAUREN DAVIS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. În turul al treilea la Melbourne, Halep o va înfrunta pe americanca Lauren Davis (24 ani, 76 WTA). Simona Halep, care în ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Sambata, 20 ianuarie Feminin – simplu, turul 3 ANA BOGDAN – Madison Keys (SUA, 17 WTA) ora 2.00 SIMONA…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Sambata, 20 ianuarie Feminin – simplu, turul 3 ANA BOGDAN – Madison Keys (SUA, 17 WTA) SIMONA HALEP…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Sambata, 20 ianuarie Feminin – simplu, turul 3 ANA BOGDAN – Madison Keys (SUA, 17 WTA) SIMONA HALEP…

- Alti trei jucatori din randul capilor de serie de pe tabloul masculin de simplu al turneului de la Australian Open au fost eliminati in cea de-a patra zi a competitiei: David Goffin (7), Stan Wawrinka (9) si Sam Querry (13). Elvetianul Roger Federer (favorit 2) s-a calificat in turul al treilea la Melbourne,…

- Simona Halep s-a calificat lejer in turul trei la Australian Open. Numarul unu mondial, constanțeanca a invins-o in doua seturi pe canadianca Eugenie Bouchard, scor 6-2,6-2. Simona a incheiat conturile cu sportiva din Canada dupa doar 66 de minute de joc.

- Simona Halep (26 de ani), numarul 1 WTA, nu a avut mila de Eugenie Bouchard (23 de ani), locul 112 mondial, in turul II al turneului Australian Open. Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2.

- Simona Halep joaca in aceste momente in turul secund la Australian Open. Aceasta se dueleaza cu sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, jucatoarea noastra reusind sa se impuna de o maniera categorica an primul set. Romanca si-a aflat si adversara cu care se va duela in turul III la Antipozi. Astfel,…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-BOUCHARD Click aici pentru a vedea Simona Halep - Eugenie Bouchard Simona Halep joaca miercuri al doilea sau meci la Autralian Open 2018, impotriva canadiencei Eugenie Bouchard. Simona vine dupa doua zile pline, marcate de incertitudini cauzate de accidentarea…

- Simona Haleo se luota pentru un loc in turul 3 al turneului Australian Open cu Eugenie Bouchard. Romanca a primit o veste buna joi dimineața, cand una din pretendentele la primul loc mondial, Garbine Muguruza a fost eliminata in turul doi. Muguruza a fost invinsa, cu scorul de 7-6 (1), 6-4, de Su-Wei…

- Halep a scapat de Muguruza. Iberica, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei , fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana la Roland Garros in…

- Americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, s-a calificat in turul al treilea al Australian Open si o va intalni pe Simona Halep, locul I WTA, daca romanca va trece de sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in mansa a doua.Davis a invins-o, joi, cu scoruld e 4-6, 6-0, 6-0, pe germana…

- Inaintea acestei editii a competitiei de la Melbourne, Bogdan mai evoluase de cinci ori pe tabloul principal al unui "major", iar cea mai buna performanta a ei a fost accederea in turul al doilea, de doua ori la US Open si o data la Wimbledon. Joi, Ana Bogdan s-a impus dupa doua ore si sase…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Joi, 18 ianuarie Feminin – simplu ANA BOGDAN (104 WTA) – Yulia Putintseva (54 WTA) (ORA 3.30) SORANA…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-BOUCHARD Click aici pentru a vedea Simona Halep - Eugenie Bouchard Simona Halep joaca miercuri al doilea sau meci la Autralian Open 2018, impotriva canadiencei Eugenie Bouchard. Simona vine dupa doua zile pline, marcate de incertitudini cauzate de accidentarea…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, nr. 3 mondial, s-a calificat in turul trei la Asutralian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, avand nevoie de cinci seturi, 4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6, pentru a trece de americanul McKenzie McDonald, un jucator venit din calificari, nr. 186 mondial. Dimitrov, castigatorul…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Joi, 18 ianuarie Feminin – simplu SIMONA HALEP (1 WTA) – Eugenie Bouchard (Canada, 112 WTA) SORANA…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea s-au calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu a turneului Australian Open, dupa ce...

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea s-au calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu a turneului Australian Open, dupa ce Raluca Olaru reusise si ea aceasta performanta in prima parte a zilei. Begu si Niculescu au…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 IRINA BEGU (40 WTA) – Petra Martici (Croația,…

- Irina Begu (Romania, 40 WTA) a fost invinsa cu 6-4, 7-6 de croata Petra Martic (81 WTA), miercuri dimineata, in turul secund la Australian Open. In probele de dublu, Florin Mergea si Mihaela Buzarnescu au fost eliminati la debut.

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 IRINA BEGU (40 WTA) – Petra Martici (Croația,…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 IRINA BEGU (40 WTA) – Petra Martici (Croația,…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Miercuri, 17 ianuarie Feminin – simplu, turul 2 IRINA BEGU (40 WTA) – Petra Martici (Croația,…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va intalni pe canadianca Eugenie Bouchard (29 de ani, 112 WTA) in turul II la Australian Open 2018. Partida se va disputa joi (in direct la Eurosport), ora de start nefiind inca stabilita. Simona Halep – Eugenie Bouchard a fost semifinala la Wimbledon, in 2014. Atunci,…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 28 WTA si cap de serie numarul 27, a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-3, 4-6, 10-8, de germana Andrea Patkovic, locul 98 WTA, in turul I al Australian Open.Kvitova este prima favorita de pe partea de tablou a Simonei Halep care parseste competitia de…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…

- Prima zi de concurs de la Australian Open a venit cu surprize pe tabloul feminin de simplu, mai multe favorite parasind competitia inca din runda inaugurala. Venus Williams (cap de serie numarul cinci) a fost invinsa de Belinda Bencic, iar alte nume importante precum Dominika Cibulkova, Sloane Stephens…

- Presedintele ceh Milos Zeman risca sa fie confruntat cu o serioasa provocare in cazul in care Jiri Drahos, candidat centrist pro-european, va ajunge in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata un sondaj publicat marti si citat de AFP.

- Monica Niculescu (79 WTA si cap de serie numarul 4) a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-0, pe australianca Alison Bai (481 WTA - beneficiara a unui wild card) in primul tur al calificarilor turneului WTA de la Hobart. Competitia este dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari.

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, o va intalni, vineri, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, in semifinalele probei de simplu de la Shenzhen Open, dupa care cele doua vor face pereche in proba de dublu. Toate meciurile programate vineri…

- Ana Bogdan, locul 105 mondial, a invins-o pe sportiva italiana Camila Giorgi, locul 79 WTA, scor 6-4, 6-2, si s-a calificat in optimile probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, cu premii de 750.000 de dolari, potrivit news.ro.Bogdan va juca in optimi cu invingatoarea din meciul…

- LIVEBLOG Turneul de tenis de la Shenzen incepe pe 1 ianuarie. La competiția din China, Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) va face pereche la dublu cu Irina Begu (38 WTA). Simona Halep , liderul WTA, va juca la turneul de la Shenzhen si in proba de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu! Turneul de tenis…

- Jucatoarea Simona Halep, liderul WTA, va juca la turneul de la Shenzhen si in proba de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu, informeaza wtatennis.com.La dublu vor mai evolua trei romance, Raluca Olaru, Mihaela Buzarnescu si Irina Bara. Olaru face pereche cu sportiva ucraineana Olga Savciuk,…

- Pentru ca mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, site-ul Paylab a analizat prevalenta primelor in perioada sarbatorilor in tarile europene. Acordarea unei sume suplimentare sub forma unor prime financiare nu reprezinta o practica comuna in sectorul corporate, angajatorii preferand…

- Selectia Nationala Eurovision Romania a atras 72 de piese in cursa pentru un bilet pentru scena din Lisabona Feli, Jukebox, MIHAI, Alex Florea, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate - Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova, pe lista concurentilor din acest an Editia…

- Federatia Internationala de Tenis i-a desemnat pe cei mai buni jucatori din 2017. Doi spanioli au fost aleșii. Ei vor primi distincțiile in cadrul unei gale ce va avea loc pe 5 iunie 2018, la Paris, in timpul turneului de la Roland Garros....

- Federația Romana de Baschet a decis ca in februarie 2018 Arena Sepsi va gazdui Cupa Romaniei atat la baschet masculin cat și baschet feminin. Final 8 a baschetului masculin va fi in data de 10-13 februarie, iar a baschetului feminin 23-25 februarie. Federația a efectuat tragerea la sorți a Turneului…

- Petre Apostol Reprezentantii Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern au stabilit lotul national care va participa la Concursul Țarilor Central Europene, programat chiar in tara noastra, in bazinul de la Targoviste, judetul Dambovita. Printre sportivii convocati la aceasta competitie a fost…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- Pugilistul roman Mihai Nistor a fost invins de Yoandy Ortega la puncte, dupa trei reprize, la cat. ^91 kg, ieri seara, la Praga, in meciul dintre echipa Europei si selectionata Cubei. Evenimentul in care a evoluat Nistor, campionul mondial al diviziei profesioniste a federatiei mondiale de amatori,…

- Romania a cucerit 13 medalii, dintre care 12 de aur si una de bronz, la Campionatul European de Fotbal-Tenis, care s-a disputat la Sala Polivalenta de la Izvorani.Romania a ocupat locul 1 in probele de dublu si triplu masculin seniori, dublu, triplu si simplu feminin senioare si la juniori,…

- Actiunile Rusiei din Crimeea si din sud-estul Ucrainei au motivat NATO sa intareasca solidaritatea in cadrul aliantei si capacitatile militare ale acesteia. De asemenea, aceste actiuni au determinat Rusia si Polonia sa incerce sa-si redefineasca pozitiile atat in cadrul NATO, cat si in interiorul…

- Ultimul meci dintre cele patru de play-off in zona europeana s-a disputat, sambata seara, pe stadionul „Telia Parken“. Duminica, de la ora 21.45, vor incepe partidele retur. Elvetia - Irlanda de Nord porneste de la 1-0 pentru gazde, in timp ce Grecia - Croatia a fost 4-1 in prima mansa pentru nationala…

- O retea de 252 de statii de incarcare rapida si ultra-rapida pentru masini electrice va conecta sase tari din Europa Centrala si de Est, inclusiv Romania O retea de 222 de statii de incarcare rapida si 30 ultra-rapida pentru autovehicule electrice va conecta sase tari din Europa Centrala si de Est,…

- „Dupa exitul din Slovenia si Croatia cei de la CME se pregatesc sa vanda și restul operațiunilor, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Romania”, a anunțat Orlando Nicoara, fost șef al diviziei Internet din trustul MediaPro, pe blog. Orlando Nicoara spune ca, potrivit unor surse, CME ar dori sa vanda „la…

- FR Baschet anunta in 13 octombrie despartirea pe cale amiabila de antrenorul Marcel Tenter, care a condus nationala timp de patru ani, ultimele partide oficiale fiind cele de la EuroBasket2017, in grupa C, de la Cluj-Napoca. Tricolorii nu au obtinut nicio victorie in aceasta grupa din care au mai facut…