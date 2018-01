Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP-DESTANEE AIAVA ONLINE STREAM LIVE EUROSPORT. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, într-o postare pe contul sau…

- Irina Begu, locul 40 WTA, s-a calificat in turul secund la Melbourne. Incepand cu setul al doilea am simtit ca eram acolo, jucam mult mai bine insa nu se lega. Dupa care, am facut un meci foarte bun, am dat tot ce am putut si ma bucur foarte mult ca am reusit sa castig. Din setul al doilea…

- Gilles Simon s-a impus dupa un meci care a durat putin peste doua ore. Marius Copil a trecut o singura data de turul I, in 2015, la singura sa prezenta anterioara pe tabloul principal al Australian Open. Atunci, el a fost eliminat in turul secund, de elvetianul Stan Wawrinka. Prima BOMBA la…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Luni, 15 ianuarie Ora 2.00 MONICA NICULESCU (85 WTA) – Mona Barthel (Germania, 52 WTA) 4-6, 5-7 Ora 2.00 IRINA BEGU (40…

- In aceasta noapte a debutat primul turneu de Grand Slam al anului, competitia de la Antipozi. Intrecerea de la Melbourne a adus ceva surprize inca din primul tur, una dintre ele fiind produse chiar de o romanca si anume Irina Begu. In continuare va vom prezenta rezultatele sportivilor din Romania…

- Marius Copil, locul 92 ATP, a fost eliminat in turul I la Australian Open 2018, fiind invins de francezul Gilles Simon, locul 57 WTA, scor 5-7, 4-6, 3-6. Copil era singurul roman pe tabloul masculin de la Australian Open. Meciul a fost unul echilibrat, dar Simon a jucat mai bine in momentele importante…

- Australian Open, primul tur. Marius Copil, nicio șansa in fața francezului Gilles Simon. Romania, fara reprezentant la simplu masculin. In primul tur de la Australian Open, Simon, 33 de ani și locul 57 ATP, s-a impus, luni dimineața, cu scorul 7-5, 6-4, 6-3 și il va intalni in turul urmator pe spaniolul…

- Monica Niculescu, eliminata in primul tur la Australian Open. ”Libertatea” a avut dreptate! Irina Begu, ca și batuta. Monica Niculescu (99 WTA) a cedat clar la Mona Barthel (Germania, 53 WTA), scor 4-6, 5-7. Inainte de turneul de la Melbourne, ”Libertatea” scria ca Niculescu a jucat mult și ca risca…

- In aceasta noapte, deja, au inceput la Melbourne meciurile de pe tabloul principal al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. In prima zi, pe tabloul feminin s-au programat meciurile din jumatatea inferioara, astfel ca au evoluat Irina Begu, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu,…

- Australian Open | Cand joaca Simona Halep si ceilalti tenismeni romani Aventura Simonei Halep la Australian Open incepe marti dimineata, in jurul orei 05:30, cu meciul contra australiencei Destanee Aiava (17 ani, locul 193 WTA). Simona Halep va juca primul meci la Australian Open marti dimineata,…

- Simona Halep este gata sa porneasca intr-o noua aventura la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al sezonului. La Melborune, Romania va mai fi reprezentata pe tabloul feminin de simplu de Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Monica Niculescu, iar la baieți, de Marius Copil.

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni, marti, dupa ora 05.30, pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al Australian Open. Acest meci este al treilea al zilei de marti, pe arena principala de la Melbourne Park, Rod Laver, scrie News.r o.…

- Astfel, luni, in prima zi a turneului, vor juca partea superioara a tabloului masculin și cea inferioara a tabloului feminin, ceea ce inseamna ca Simona Halep va intra in competiție abia marți, cand urmeaza sa o infrunte pe australianca de 17 ani Destinee Aiava. Alți patru reprezentați ai…

- Irina Begu, Monica Niculescu, Mihaela Buzarnescu si Marius Copil sunt cei patru romani care vor intra in competitie luni la Australian Open. Marius Copil, singurul reprezentant de pe tabloul masculin, va juca pe terenul 13 impotriva francezului Gilles Simon (57 ATP), de la ora 02:00. Irina Begu (40…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Luni, 15 ianuarie MONICA NICULESCU (85 WTA) – Mona Barthel (Germania, 52 WTA) IRINA BEGU (40 WTA) – Ekaterina Makarova…

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al Australian Open, s-a stabilit in urma tragerii la sorti a partidelor de pe tabloul principal, care a avut loc, joi, la Melbourne. Mihalea Buzarnescu, locul…

- Simona Halep – Destanee Aiava, in primul tur de la Australian Open. Liderul WTA vrea titlul la Melbourne. Programul romanilor. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu SIMONA HALEP (1) – Destanee Aiava IRINA BEGU – Ekaterina Makarova (31) SORANA CIRSTEA – ?? MONICA NICULESCU – ?? MIHAELA BUZARNESCU…

- Organizatorii de la Australian Open au decis ca, in lipsa detinatoarei trofeului de la feminin, Serena Williams, Roger Federer sa fie insotit la tragerea la sorti pentru editia 2018 de Maria Sarapova, cea care a picat un test antidoping in 2016 chiar in timpul competitiei din Melbourne. …

- * Confruntarea romaneasca din turul I al turneului de tenis de la Hobart (Tasmania, Australia, 250.000 $) s-a incheiat cu un rezultat, oarecum surprinzator. Monica Niculescu a invins-o cu 6-3, 6-2 pe Irina Begu si s-a calificat in optimi. Spunem "surprinzator" nu neaparat din cauza diferentei de 45…

- Monica Niculescu s-a calificat, marti, in optimile turneului WTA de la Hobart, dupa ce a castigat duelul romanesc cu Irina Begu, scor 6-3, 6-2. La aceeasi competitiei, Mihaela Buzarnescu este deja in sferturi: 7-5, 6-4 cu Anna-Lena Friedsam. Locul 85 WTA, Niculescu a avut nervii mai tari, a gresit mai…

- Forma foarte buna a Mihalei Buzarnescu continua. Romanca a invins-o pe franțuzoaica Alize Cornet, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de la Hobart (Australia). Mihaela Buzarnescu (56 WTA) s-a impus in fața mai bine clasatei Alize Cornet (38 WTA) in doua seturi: 6-2, 6-4. Meciul a durat…

- Monica Niculescu (79 WTA) s-a calificat, duminica, pe tabloul principal al turneului de 250.000 de dolari de la Hobart, faza a competitiei unde o va intalni in primul tur pe Irina-Camelia Begu (43 WTA si cap de serie numarul 4).

- Monica Niculescu, locul 79 WTA, a acces, duminica, pe tabloul principal al turneului de 250.000 de dolari de la Hobart, unde o va intalni in primul tur pe Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, si cap de serie 4.In ultimul tur al calificarilor, Niculescu a trecut de rusoaica Alla Kudriavteva, locul…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a câștigat titlul la simolu, învingând-o pe Katerina Siniakova (Cehia/N. 6), detinatoarea en-titre. HALEP și BEGU LIVE în finala la Shenzhen, China. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Halep o va înfrunta…

- Simona Halep, dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu: ”Sunt mandra de victorie”. Are 11 succese la rand in fața altor sportive din Romania. Liderul WTA și-a pastrat nepatat palmaresul in fața Irinei: 6-0, adunand al 11-lea succes la rand in fața compatriotelor sale. Ultimul eșec al Simonei in fața unei…

- HALEP-BEGU LIVE la SHENZEN. ONLINE STREAM DIGISPORT. Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina…

- Cum s-a schimbat viața Simonei Halep de cand este numarul 1 mondial. „Acum, de cand sunt numarul unu mondial, sunt multi oameni in jurul meu. Am trecut pe la mai multe restaurante si patronii au platit notele. Totul s-a schimbat, sa fiu sincera. Darren a fost la cina cu mine de mai multe ori. A stat…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka.Halep (26 ani), principala favorita a competitiei, s-a…

- Turneul este dotat cu premii în valoare de 626.750 dolari. Halep (26 ani), principala favorita a competitiei, s-a impus în doar 57 de minute în fata unei adversare de 19 ani (73 WTA), care în primul tur o învinsese pe Monica Niculescu în doua seturi, cu…

- Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen, dupa victoria în doua seturi cu Aryna Sabalenka (73 WTA), scor 6-2, 6-2, iar în penultimul act se va duela cu Irina Begu.

- Simona Halep a castigat miercuri un duel plin de suspans, 3-6, 6-1, 6-2 cu Ying-Ying Duan, iar schimburile spectaculoase de la Shenzhen au generat o atmosfera de meci de fotbal in cafeneaua liderului WTA. Stere Halep nu si-a insotit fiica la Shenzhen, dar traieste meciurile cu…

- Ana Bogdan (105 WTA) a parasit, miercuri, intrecerea de la Shenzhen, in faza optimilor de finala. Kristyna Pliskova (61 WTA) a invins-o cu scorul de 6-4, 7-6(3), dupa o ora si 55 de minute, desi per total romanca a reusit o lovitura castigatoare in plus (20-19) si a gresit mai putin (28…

- Ziua de miercuri a inceput foarte bine, cu victorii obtinute de Irina Begu (43 WTA) si de Simona Halep (1 WTA) in optimi. Din pacate, Romania a ratat sansa de a avea trei sportive printre ultimele opt ramase in competitie.

- Simona Halep are parte de un inceput de an perfect , liderul mondial in ierarhia WTA reusind sa faca pasul catre sferturile de finala ale turneului de la Shenzhen din China. Sportiva noastra si-a aflat adversara din sferturile de finala ale competitiei, Simona urmand sa joace impotriva sportivei…

- Simona Halep – Nicole Gibbs, in primul tur de la Shenzen. Traseul romancei. Batalia pentru locul 1 WTA. Cum iși poate apara Simona Halep poziția de lider mondial. Aproape de o situație incredibila. Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al turneului de la Shenzhen, primul din 2018, a…

- Irina Bara (22 ani, 184 WTA) si Stefanie Voegele (27 ani, 174 WTA) vor fi adversare in premiera. Ele vor juca sambata, 30 decembrie, in al doilea meci al zilei de pe terenul 2, dupa partita dintre italianca Jasmine Paolini si slovaca Ana Karolina Schmiedlova, programata de la ora locala 11.00 (ora…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat turneul demonstrativ de la Hua Hin, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, cu scorul de 6-2, 6-3. Halep a aratat aceeasi seriozitate, aceeasi disponibilitate la efort si aceeasi precizie ca in partida cu Johanna…

- Listele primului Grand Slam din 2018, Australian Open (15-28 ianuarie), au fost definitivate iar Romania are sapte reprezentanti pe tabloul principal. Acestia sunt:Simona Halep (locul 1 WTA),Sorana Cirstea (locul 37),Irina Begu (locul 43),Mihaela Buzarnescu (locul 59),Monica…

- Romania va fi reprezentata de sase jucatoare si un jucator pe tablourile principale de simplu ale primului turneu de Grand Slam al anului 2018, Australian Open, care se va derula in perioada 15 28 ianuarie. Este vorba de liderul mondial al clasamentului feminin, constanteanca Simona Halep, de Sorana…

- Romanca Simona Halep se menține pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitații luni, in timp ce Irina Begu a urcat o poziție și se afla pe 43. * Tenis: Clasamentul ATP — Marius Copil a urcat pe locul 91 Sorana Cîrstea (37),…

- WTA a anuntat clasamentul premiilor oferite in acest an in circuit, iar Halep ocupa un loc fruntas. Simona este a treia in lume din acest punct de vedere, cu incasari totale de 5.275.227 de dolari. Liderul mondial este depasita de americanca Venus Williams (5.468.741 de dolari) si de jucatoarea spaniola…

- Simona Halep se afla pentru a patra saptamana la rand pe primul loc in clasamentul mondial WTA, dat publicitații astazi, in timp ce daneza Caroline Wozniacki a urcat pe 3, dupa ce a caștigat Turneul Campioanelor, de la Singapore. Halep, care incheie anul pe prima poziție, iși pastreaza un avans de 40…

- Simona Halep, a patra saptamana ca lider mondial. Sportiva din Constanța și-a pastrat și in aceasta saptamana prima poziție WTA, deși a terminat Grupa Roșie la Turneul Campionelor pe ultimul loc, nereușind astfel sa se califice in semifinale. Romanca a fost ajutata de jocul rezultatelor. Simona Halep…