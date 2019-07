Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele umane a doua fete disparute in ultimele trei luni in Olt au fost descoperite vineri dimineața in locuința unui mecanic auto din Caracal. Informații șocante ies la iveala din ancheta: una din fetele disparute, in varsta de 15 ani, a sunat de trei ori la 112. IGPR, prin purtatorul de cuvant,…

- Imagini și scene dramatice la locul unde ar fi fost comise mai multe crime odioase. Zeci de oameni s-au strans in fața casei lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi luat mai multe tinere la ocazie, tinere pe care apoi le-ar fi ucis in moduri cumplite.

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!

- Vecinii și cunoștințele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal banuit ca le-ar fi rapit și ucis pe cele doua fete disparute din Olt, fac marturii șocante. Oamenii vorbesc despre un om dubios, care avea o pasiune pentru filme de groaza și care ținea in curtea casei foarte mulți caini.

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!

- Politistii continua cercetarile la domiciliul barbatului suspectat ca ar fi ucis mai multe persoane, pe raza orasului Caracal, apoi le-ar fi ascuns trupurile! Se pare ca politistii doljeni au gasit casa groazei.

- Consumul excesiv de alcool i-a determinat pe patru barbați, din Targu Carbunești, sa faca un scandal de proporții in plina strada. Cei patru s-au luat la bataie, tulburand ordinea și liniștea publica, insa scandalul a luat sfarșit la apariția polițiștilor. Scandalagii au fost duși in arestul Inspectoratului…

- Nu lucrați intr-un domeniu care nu va place Oamenii de știința susțin ca o persoana care se plange prea des devine din ce in ce mai negativista și mai nefericita, scrie secretele.com. In plus, cerem compatimirea celor din jur, iar gandurile acestora ne pot aduce saracia. Pentru a caștiga…