LIVE Acordul de Brexit a fost respins pentru a 3-a oara. May spune ca ea va continua lupta Parlamentarii britanici s-au reunit din nou azi, in ziua in care Marea Britanie ar fi trebuit sa paraseasca oficial Uniunea Europeana, pentru a da, a 3-a oara, un vot pe acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Bruxellesul.



Acordul a fost deja respins de doua ori categoric. La cea mai recenta tentativa a lui May i-au lipsit nu mai putin de 149 de voturi ca sa treaca acordul, iar intre timp situatia s-a complicat si mai mult.



Pentru a avea voie sa supuna iar la vot acordul, Guvernul a decis sa prezinte vineri doar o parte a documentului - "Tratatul retragerii" -, si sa excluda… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Menit sa puna in aplicare un Brexit bland, acest Tratat al retragerii din Uniunea Europeana (UE), un text de aproximativ 600 de pagini incheiat in urma unor negocieri dificile cu Bruxellesul, a fost deja respins de Camera Comunelor la 15 ianuarie si 12 martie.Un nou vot a fost prezentat…

- Guvernul a recunoscut ca este probabil ca al treilea vot privind acordul Brexitului sa aiba loc saptamana viitoare, in uma presiunii din partea parlamentarilor pentru mai multa claritate privind urmatorii pasi in proces, scrie The...

- Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, în pofida unei petiții care a fost semnata de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtator de cuvânt, relateaza Mediafax citând The Guardian. Întrebat…

- Guvernul britanic nu poate supune la vot în Parlament acordul de Brexit fara modificari, a anunțat luni președintele Camerei Comunelor, John Bercow, relateaza AFP. ”Daca guvernul vrea sa prezinte o noua propunere care nu este aceeași sau substanțial aceeași (care a fost deja respinsa,…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara motiunea prin care guvernul condus de Theresa May cere o amanare a Brexitului dupa data de 29 martie, amanare care mai trebuie insa acceptata si de liderii europeni, transmite agentia Reuters. Motiunea, votat cu 412 voturi pentru si 202 impotriva, aminteste ca…

- Premierul britanic, Theresa May, va incerca, pentru a treia oara, sa treaca prin Parlament acordul convenit cu Bruxelles-ul, de iesire a tarii din Uniunea Europeana. Cel mai probabil un vot in acest sens urmeaza sa aiba loc pana la 20 martie. Pana atunci, in aceasta seara, Camera Comunelor va vota pentru…

- Parlamentarii britanici trebuie sa respinga Acordul premierului Theresa May referitor la Brexit cand va fi votat marti, a declarat luni seara liderul Partidului Laburist de opozitie Jeremy Corbyn, informeaza Reuters. "Negocierile prim-ministrului au esuat. Acest acordul de seara cu Comisia Europeana…

- Premierul scoțian Nicola Sturgeon spune ca Theresa May ar trebui sa opreasca procesul de ieșire a Marii Britanii din UE și sa organizeze un nou referendum, in urma eșecului din Parlament, informeaza Reuters. Dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul pentru Brexit, Sturgeon a spus: "Nu mai putem…