Livada de nuci, fabrica de bani. Bussinesul cu care iti recuperezi investitia de 100 de ori, prezentat la Cluj

- Bosch este cel mai mare furnizor de componente auto si de tehnologie in domeniul motoarelor diesel, printre ai carui clienti se afla cei mai importanti producatori auto globali, de la Volkswagen AG la General Motors si Fiat Chrysler (FCA).Compania estima anterior o crestere a veniturilor…

- La Iasi a fost semnat, astazi, contractul de finantare pentru reabilitarea infrastructurii liniei de tramvai din oras. Investitia se cifreaza la 24 de milioane de euro si este realizata cu bani europeni. Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat ca vor fi achizitionate si tramvaie noi care vor deservi…

- Așa cum aratam in articolul publicat de Gazeta de Bistrița-saptamana trecuta, procesul in care este judecat Petrica Bolfa, acuzat de procurori de evaziune fiscala, spalare de bani și inșelaciune, este pe final la Tribunalul Bistrița-Nasaud, fiindca instanța se pregatește sa pronunțe o sentința la finele…

- Pietro Gorlier, Directorul Fiat Chrysler in Europa, Orientul Mijlociu si Africa, a anuntat, joi, ca firma italiano-americana pariaza pe un autovehicul electric, realizat in fabrica Mirafiori din Torino. Investitia celor de la FCA face parte dintr-un plan anuntat anul trecut, in valoare de 5 miliarde…

- Institutia de asistenta sociala din Baia Sprie isi asigura jumatate din energia electrica necesara, cu ajutorul panourilor solare. Insa pentru a deveni complet independenta din acest punct de vedere, mai trebuie sa-si monteze opt panouri. Investitia initiala s-a facut tot cu ajutorul unei sponsorizari…

- În Piața Romana din Turda, o cladire veche, ce pare abandonata, înconjurata de o curte plina de verdeața, pare sa fi ramas blocata în timp. Pare uitata și a nimanui. Cei care tranziteaza Turda ar putea-o vedea ca o pata pe fața orașului și au dreptate. Însa este o pata de…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii și servicii, a incheiat anul fiscal 2018 cu vanzari consolidate in valoare de 2,1 miliarde de lei (452 de milioane de euro) in Romania, inregistrand astfel o creștere de aproape noua procente in comparație cu anul precedent. Vanzarile totale nete, incluzand…

- Pasajul de pe Taietura Turcului ar urma sa elimine blocajele de circulatie pe traseul Taietura Turcului - Corneliu Coposu (iesirea spre Baciu). Investiția ar urma sa fie facuta din fonduri europene.