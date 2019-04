Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, sambata dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe raza localitatii Coltesti. Detasamentuld e pompieri Aiud actioneaza cu o autospeciala. Revenim cu amanunte. Citește Incendiu de vegetatie la Coltesti. Pompierii din Aiud intervin cu o autospeciala…

- Mormane de gunoaie au fost descoperite recent pe un traseu turistic in apropiere de Coltesti. Un cititor Alba24 a surprins in imagini situatia si a sesizat Garda de Mediu. “In calitate de turist, am fost surprins sa vad munti de gunoaie, inclusiv materiale de constructie, depozitate pe marginea unei…

- Incepand din 15 martie, inspectorii ANAF vor declanșa controale la toți agenții economici, pentru a verifica dotarea cu noile case de marcat cu jurnal electronic. Acțiunea de verificare este motivata de conducerea ANAF de faptul ca cererea de achiziționare de aparate de marcat cu jurnal electronic a…

- „Ziua Porților Deschise”, ediția 2019, Liceul Teoretic Teiuș, Alba, a adus impreuna preșcolari, elevi, parinți, cadre didactice cu scopul discutarii inscrierii in invațamantul primar pentru anul școlar 2019-2020. Evenimentul a fost construit sub semnul primaverii și al bunei dispoziții, propunand activitați…

- Sosirea Primaverii sa ofere fiecarui roman ințelepciunea de a oferi in dar un marțișor, din suflet, cu bucurie și fara a fi nevoit sa treaca prin ”furcile caudine” ale ignoranței, prostiei și birocrației care tind sa desacralizeze tot ce este Frumos, Omenesc, Firesc! In tradiția populara, Zilele Babelor…

- Nelipsita din preparatele culinare, ceapa este nu numai un ingredient de baza in bucatarie, ci si o adevarata farmacie la indemana, care ne salveaza de multe probleme de sanatate. Fara restrictii in...

- Traficul rutier va fi restrictionat pe DJ 107 M intre Aiudu de Sus – Rimetea – Coltesti si limita cu judetul Cluj, pentru masini mai grele de 7,5 tone. Autoritatile au constatat ca transportul materialelor de balastiera si a celui lemnos pune in pericol structura rutiera in zona, dar si casele localnicilor.…

- Drumul dintre Oarda și Ciugud are o noua ”vedeta”, nu foarte apreciata, mai ales de soferi. O groapa cu ”trasaturi selenare” i-a facut pe unii șoferi sa viziteze un service auto, iar pe alții sa se gandeasca de doua ori inainte sa accelereze pe porțiunea de drum vizata. Un cititor Alba24, a remarcat…