Liudmila Climoc, CEO Orange: Ajutorul de stat nu poate veni ca o compensatie pentru impactul fiscal

- Piata de telecomunicatii din Romania a crescut cu 5% din punct de vedere al valorii in 2017, “motorul” acestei evolutii fiind reprezentat de serviciile de internet fix si mobil, a declarat Liudmila Climoc, CEO al Orange Romania, liderul pietei locale de telecom, in cadrul unei intalniri cu media…

- Un scriitor freelancer a facut un experiment care a uimit pe toata lumea: a creat un restaurant care a ajuns in topul celui mai cunoscut site de review-uri, deși localul nu exista. Oobah Butler a avut ideea de a transforma șoprunul casei sale in cel mai bun restaurant din Londra. In trecut, el era platit…

- David George, tanarul de 18 ani din Vinerea, diagnosticat cu cancer la nivelul oaselor, a plecat in Italia pentru operația care ii poate salva viața. Asociația “Ține de Tine!” a reușit sa stranga in doar 10 saptamani, suma de 23650 euro. „In doar 10 saptamani am reușit sa strangem suma de 23650 euro…

- Politia Capitalei a gasit intr-un apartament o adevarata fabrica de haine contrafacute. In locuinta se aflau obiecte contrafacute ale unui important brand de articole sportive. Intreaga marfa a fost confiscata si urmeaza sa fie distrusa. A fost deschisa o ancheta si dosar penal pentru…

- Antrenoarea echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Helle Thomsen, a declarat, joi, ca spera ca Sala Polivalenta sa fie plina pentru ca jucatoarele sale au nevoie de ajutor fanilor in partida cu Gyori Audi ETO KC, programata la 26 ianuarie, in Liga Campionilor. "Este bine ca avem doua…

- Alpinistul care sambata a fost surprins de o avalansa, pe Valea Costilei din Bucegi, si apoi a fost dat disparut, este cautat, luni, cu ajutorul unor caini special antrenati pentru astfel de actiuni, aceasta fiind a treia zi de cautari, transmite corespondentul Mediafax.

- Veronica Micle, marea iubire a lui Eminescu, dragostea in timpul careia poetul și-a pus sentimentele „pe tapet”, in scrisori memorabile...., incepute cu ”Dulcea mea Veronica” și terminate cu ”Al tau pentru totdeauna, Mihaiu”.

- Ieri, 8 ianuarie 2018, politistii Postului de Politie Scarisoara au efectuat un control la o instalatie de debitare a materialului lemnos ce apartine unui cetatean de 37 de ani, din comuna. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat cantitatea de 9 metri cubi de material lemnos, de esenta…

- Immanuel Kant ( 1724-1804) incerca sa isi invete studentii cum sa gandeasca, nu sa le impuna anumite opinii sau credinte. Era un profesor care avea nevoie de o armonie deplina in sala de curs. La un curs, din cauza nasturelui unui student, nu s-a putut concentra.

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a murit. Avea doar 33 de ani, scrie realitatea.net.Jon Paul Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana.

- Corina Iacob, judecatoarea care a incercat sa ii garanteze fiului sau un scaun de notar folosindu-se de influenta fostului secretar de stat Ovidiu Putura, a fost in sfarsit trimisa in judecata, la trei ani de la izbucnirea scandalului de coruptie. In schimbul influentei lui Putura, judecatoarea trebuia…

- Scutirile de impozit pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitați și sezonieri sunt pastrate și de la 1 ianuarie 2018, data de la care contribuțiile sociale au fost trecute in sarcina salariaților, guvernul adoptand un memorandum in acest sens. Prin acesta, se declanșeaza…

- Un barbat a leșinat intr-un autobuz al liniei 330. In dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, a avut loc un incident șocant și revoltator intr-un autobuz al liniei 330 din Capitala. La un moment dat, i s-a facut rau unui calator, iar șoferul a oprit autobuzul și a anunțat ca nu mai pleaca pana la sosirea…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca vor fi adoptate masurile pentru mentinerea nivelului salariilor pentru angajatii din IT. Acestea ar fi scazut de la 1 ianuarie 2018, urmare a modificarilor la Codul fiscal prevazute in textul OUG 79. "Astazi vom adopta…

- Liderul PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, a publicat un comentariu miercuri, 27 decembrie, in rubrica de opinii a revistei financiare americane „The Wall Street Journal”. Democratul se plange ca Republica Moldova ar fi amenintata de agresiunea si propaganda Federatiei Ruse. In acest…

- Bogdan Chitic In Ajunul Craciunului, Sala Sporturilor „Olimpia” a fost gazda a peste 500 de copii proveniți de la cele 12 secții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, care au primit cadouri specifice Sarbatorilor de Iarna. De la festivitatea de final de an nu au lipsit directorul clubului, Silviu…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au prins in flagrant, pe raza municipiului Baia Mare, un barbat care incerca sa livreze 3 390 pachete cu tigari de contrabanda. Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii iar politistii continua cercetarile pentru documentarea…

- "Din mai multe puncte de vedere nu credem ca este viabila varianta propusa de Ministrul Misa, de a acorda ajutoare de stat firmelor din IT pentru a rezolva aceasta problema (n.red. costurile angajatilor). In primul rand noi nu solicitam ajutoare de stat. Apoi, ajutoarele respective presupun foarte multa…

- Ca mutare suplimentara catre reteaua autonoma, furnizarea cloud de servicii de management imbunatateste controlul retelei, timpii de raspuns si reduce costurile. Allied Telesis, furnizor de top de produse hardware si software care permit clientilor sa construiasca solutii de schimb de date securizate,…

- Anda Calin a devenit mamica in urma cu cateva luni si se bucura din plin de fetita ei si a lui Liviu Varciu. Deoarece este perioada sarbatorilor de iarna, bruneta vrea sa fie Mos Craciun, sa ajute niste bebelusi sau chiar familii nevoiase.

- O studenta a Facultatii de Farmacie de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi, Carasela Tatarciuc, a murit la doar 22 de ani. Tanara s-a stins la spital, dupa ce a fost grav ranita de o mașina pe trotuar. Dupa cinci zile in care a fost ingrijita la secția de Terapie Intensiva a spitalului…

- Consilierii locali din Dej, intruniți intr-o ședința ordinara pe luna decembrie, au votat azi un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. La fel ca in ultimii ani, taxele și impozitele locale nu vor fi modificate și vor ramane la fel și in anul 2018. S-au…

- Angelina Jolie are probleme mari cu greutatea. Actrita a ajuns sa cantareasca 35 de kilograme, cu doua kilograme mai putin decat fiica ei, Shiloh, care are doar 11 ani. Intreaga familie a actritei este ingrijorata pentru sanatatea ei.

- In cadrul unui nou studiu, cercetatorii de la UCL Institute of Healthy Ageing din Statele Unite au putut prelungi speranta de viata a drojdiei, viermilor si mustelor prin inhibarea unei anumite enzime. Avand in vedere ca si oamenii au aceasta...

- Ancheta în cazul incidentului de la Școala Gimnaziala din comuna Poroschia, județul Teleorman! Inspectorii școlari am mers la școala ca sa afle cum a fost posibil ca profesoara sa fie lovita și umilita de elevi în timpul orei. În funcție de rezultatul anchetei, conducerea…

- Fostul guvernator al regiunii Odesa Mihail Saakashvili a fost retinut in dimineata de marti, 5 decembrie, la Kiev. Politicianul a reusit initial sa fuga din apartamentul sau din centrul capitalei Ucrainei, unde procurorii si ofiterii din Serviciul de Securitate au dat buzna pentru a efectua perchezitii.

- Regele Mihai și-a pus intreaga viața in slujba țarii, prin tot ceea ce a facut, și a servit-o cu demnitate și responsabilitate pana in ultima clipa, a afirmat, marți, președintele Klaus Iohannis. "Astazi, națiunea noastra este în doliu. Un mare om de stat și un mare…

- In timp ce constructorii auto germani si protectorul lor suprem, guvernul de la Berlin, reactioneaza si se adapteaza incet, moral si mai ales financiar, la schimbarile aduse de Dieselgate, scandalul emisiilor toxice incepe sa se propage virulent si in Franta. Dupa Renault, in centrul atentiei este acum…

- Decat cu mana intinsa la stat, mai bine salariat. Așa gandesc mulți dintre beneficiarii ajutoarelor sociale, numai ca nu toți au și unde sa munceasca. Primarul unei comune din vrancea a importat un model european de succes in privința asistenței sociale: a inființat firma primariei unde angajeaza șomeri…

- Particulele se divid in interiorul unui fulger, iar particulele radioactive se descompun dupa stralucirea initiala. Teruaki Enoto, fizician din cadrul Universitatii Kyoto din Japonia, a dovedit pentru prima oara ca fulgerele functioneaza sub...

- O noua serie de proteste au loc duminica seara in mai multe orașe din țara, numarul participanților fiind, in cele mai multe cazuri, de cateva zeci sau sute. In unele orașe, numarul manifestanților a depașit 1.000 (Brașov, Craiova sau Iași), iar la Sibiu, conform unor surse, coloana care a marșaluit…

- Autoritati de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber, in urma atacului hackerilor de anul trecut, dezvaluit de compania americana abia acum. In Uniunea Europeana, autoritatea pentru confidentialitatea datelor va discuta acest caz saptamana viitoare si ar putea crea o comisie pentru coordonarea…

- Fara ajutoare sociale, daca beneficiarii acestora refuza un loc de munca. Asta prevede un proiect de lege care urmeaza sa fie votat de plenul Senatului. Proiectul va merge apoi la Camera Deputatilor, care este for decizional. Read More...

- Intr-o Romanie in care politicienii se cearta zi de zi pe te miri ce, povestea lui nea Vasile, un batran de 76 de ani, din localitatea Izvorul Muntelui, județul Neamt, starnești revolta și deopotriva induioșare. Batranul mergea zilnic pe jos 10 kilometri pentru a-și lua o paine... Insa, duminica povestea…

- Ieri, polițiștii de frontiera de la Sectorul Izvoarele Sucevei au descoperit abandonate in apropierea graniței, mai multe colete cu 8.500 de pachete cu țigari, de proveniența ucraineana. Intreaga cantitate de țigari in valoare de aproximativ 100.000 de lei a fost ridicata in vederea confiscarii. Cercetarile…

- Familia, colegii, elevii, dar si fosti elevi incearca din rasputeri sa vina in ajutorul lui Carmen Cotunescu, profesor al Colegiului National "Mihai Viteazul" din Ploiesti, scrie Telegrama.roDascalul are nevoie de sprijin financiar pentru o interventie chirurgicala in Turcia, operatie care-i poate salva…

- Europarlamentarul Mihai Turcanu a criticat, in plenul Parlamentului European, masurile adoptate in plan fiscal de Guvern. Reprezentantul PNL a atras atentia, in sesiunea de la Strasbourg, asupra instabilitații economice și sociale cauzate de PSD. „Bulversarea sistemului de contribuții sociale…

- ♦ Cei mai puternici operatori telecom prezenti ieri la conferinta ZF Digital 2017 au spus ca principalul lor obiectiv pentru 2018 este sa le ofere clientilor mai multe servicii de comunicatii decat in prezent, inclusiv servicii aditionale industriei. ♦ Telekom Romania, cel mai mare grup de telecomunicatii…

- O tanara a povestit A pe Facebook faptul ca a fost violata. A Un preot i-a vazut postarea si a dat un raspuns care a revoltat o tara intreaga. Potrivit metro.co.uk , Lorenzo Guidotti, un preot paroh din Bologna, a reusit sa isi atraga antipatia enoriasilor sai si nu numai.

- Andra a fost impresionata pana la lacrimi de situatia extrem de delicata a unei fetite pe care a intalnit-o in avion. Micuta ii stia toate piesele pe de rost si era o mare fana, dar calatoarea la Viena pentru o operatie care ii putea reda zambetul pe buze. Sotia lui Catalin Maruta a ajutat-o si ea cu…

- Premierul Mihai Tudose a sustinuta ieri ca opozitia din strada impotriva modificarilor Codului fiscal este sprijinita de multinationale si banci, in vreme ce ministrul finantelor Ionut Misa a spus ca, inainte de a iesi in strada, oamenii trebuie sa citeasca ordonanta de urgenta prin care, intre altele,…

- Prima modificare ca importanta este reducerea cotei de impozit de la 16% la 10% pe veniturile din: - activitati independente - salarii si asimilate salariilor - cedarea folosintei bunurilor (chirii) Afara de acestea, se reduc si cotele de impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala,…

- Romania are peste 36.000 tone de lana, care este doar parțial valorificata, la un preț mic, iar acest lucru ii determina pe crescatorii de ovine sa renunțe la aceasta resursa, insa din 2018 intreaga lana va fi valorificata, a declarat, marți, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Comisiile reunite…

- Veterana trupa irlandeza U2 va fi marea vedeta a noii ediții a European Music Awards (EMAs), premiile europene ale postului MTV, prilej cu care va susține un recital in centrul Londrei și va fi omagiata cu premiul Global Icon, relateaza EFE. "Impactul U2 asupra muzicii, culturii pop…

- Senatorul Traian Basescu, președinte al PMP, ii solicita premierului Mihai Tudose sa opreasca modificarea Codului fiscal, el susținand ca altfel prim-ministrul iși va asuma impingerea țarii și a populației "intr-un dezastru". "Aveți obligația sa respingeți,…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, politisti din cadrul Postului de Politie Polovragi au depistat un barbat de 39 de ani, din comuna Baia de Fier, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 665 Baia de Fier, transportand 2.100 de kilograme de fier vechi, fara…

- Un barbat de 59 de ani, eliberat zilele trecute din închisoare în virtutea noii legi a recursului compensatoriu, a distrus cantina unui adapost ortodox pentru copii orfani și oameni ai strazii.

- Black Friday care dureaza 24 de ore in America a devenit in Romania un fenomen de sezon. Mii de magazine online si offline pregatesc deja produsele pentru data de 1 noiembrie, atunci cand majoritatea retailerilor dau startul la promotii. Clientii au inceput deja vanatoarea.

- Partidul Național Liberal (PNL) filiala Salaj a organizat vineri, 27 octombrie, la sediul din Piața Iuliu Maniu din Zalau, o conferința de presa la care au participat Cristina Traila, deputat și președinte al OFL PNL din Romania, Dana Crișan, președintele Organizației de Femei (OFL) a PNL Salaj și Lucian…