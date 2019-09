LitVest 2019: literatura ia din nou cuvântul în orașul de pe Bega LitVest 2019 „Literatura la cuvant” se va desfașura in perioada 25-28 septembrie, zile in care publicul va avea ocazia sa interacționeze cu cațiva dintre cei mai importanți scriitori de azi! Ca in fiecare an, LitVest reunește comunitatea in jurul carții, genereaza documente estetice unice, pictorialele LitVest, scriitori in ipostaze inedite, și lanseaza traduceri in premiera din autori de varf. „Patura care citește”, care se va desfașura simultan, și la Jimbolia, in parteneriat cu Biblioteca Orașeneasca, Școala Gimnaziala și Liceul Tehnologic, laboratoarele literare din licee, „intersecțiile”… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

