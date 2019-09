Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Grecia a renuntat joi la o lege care impiedica politia sa intre pe proprietatile universitatilor, incercand sa puna capat unor abuzuri comise de politicienii radicali si de infractori, informeaza dpa. Majoritatea parlamentarilor au sprijinit noua lege propusa de premierul…

- Victor Vrinceanu ii are astazi in studioul GSP Live, de la ora 20:30, pe Andrei Ciolacu (26 de ani), ultima oara jucator la FC Tskhinvali din Georgia, și Ovidiu Herea (34 de ani), fotbalist cu 276 de meciuri in Liga 1. CFR Cluj - Dinamo București se dueleaza astazi, de la ora 21:00, in etapa a 3-a din…

- Sarbatoare la Mitropolia Moldovei. Mitropolitul Vladimir implineste, astazi, 30 de ani de cand a fost numit intaistatator al bisericii ortodoxe din Moldova. Cu aceasta ocazie, la catedrala din centrul Capitalei, au slujit alaturi de mitropolit mai multi episcopi.

- Divizia Vans a Mercedes-Benz Romania a pregatit o oferta speciala pentru pick-up-ul Clasa X: Clasa X Edition. Oferta este disponibila pana la sfarșitul lunii septembrie și include doua versiuni: Clasa X Progressive Edition și Clasa X Power Edition, care vin cu o gama larga de dotari excepționale. „Dupa…

- Paul Surugiu – Fuego (42 de ani) a transmis un mesaj emoționant pe conturile sociale pentru aniversatele zilei de 9 iulie: Mirabela Dauer (72 de ani), Angela Similea (73 de ani) și Margareta Paslaru (76 de ani), dar și pentru colegul Daniel Iordachioaie (51 de ani). Cei 4 sunt nascuți toți in aceeași…

- Incepand de astazi, la nivelul intregii țari, Poliția Romana deruleaza o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Timp de trei zile, toate radarele vor fi scoase pe șosele și autostrazi, pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Și in județul Satu Mare, polițiștii rutieri vor folosi toate…

- Grupul statelor impotriva coruptiei (GRECO) a constatat, in timpul sesiunii plenare din iunie, ca din cele cinci recomandari formulate in 2017 in urma procedurii de evaluare ad-hoc a Romaniei, doar una singura a fost implementata, au potrivit G4media. De asemenea, surse politice au subliniat pentru…

- Experimentul specialiștilor din primarie de pe strada Cluj continua. La mai bine de o luna de cand au inceput lucrarile, drumarii n-au terminat de amenajat zona, iar banda speciala pentru ambulanțe, transport public și taximetre revine pe Cluj, dar pe celalalt sens de mers. Anunțul a fost facut de consilierul…