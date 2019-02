Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Apex Alliance din Lituania, care detine hotelul Hilton Garden Inn din centrul vechi al Capitalei, l-a recrutat pe Adrian Adam general manager pentru hotelul Courtyard by Marriott din Bucuresti, care urmeaza sa fie deschis in trimestrul trei al anului.

- Poleiul depus in ultimele 24 de ore da bataie de cap locuitorilor Capitalei, dar si autoritatilor. Sute de copaci s-au prabusit sub greutatea ghetii depuse pe ramuri si din cauza vantului, avariind zeci de masini si afectand traficul, inclusiv pe cel al tramvaielor. Pe Aeroportul Henri Coanda se inregistreaza…

- Un barbat de 32 de ani a fost ranit grav de un copac cazut in Sectorul 6 al Capitalei. Acesta a fost transportat in stare de inconstienta la Spitalul Elias. La orele pranzului, o femeie a fost ranita grav de un copac cazut in Sectorul 3.

- Incendiul a izbucnit la un magazin de haine din mall Baneasa, in nordul Capitalei. Au fost luate masuri pentru evacuarea persoanelor din zona afectata. Potrivit Biroului de presa al ISU Bucuresti, se observa doar fum, degajat in interiorul magazinului si pe calea de evacuare si nu sunt persoane…

- Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes" este inchisa de aproape doua saptamani pentru ca nu sunt suficienti medici care sa asigure liniile de garda. Conducerea spitalului spune ca nu stie cand sectia ar putea fi redeschisa. Pacientii care ar avea nevoie sa fie…

- Ion Tiriac a povestit pentru Libertatea cum a reusit sa faca primii bani din cariera sa de antreprenor. Un bloc din capitala a fost demolat pe cheltuiala propietarului. Citeste in continuare principalele stiri din presa de azi, 16 noiembrie. Cum a inceput Tiriac afacerile care l-au facut miliardar:…