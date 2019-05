Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru conservator al Finantelor Ingrida Simonyte se claseazape primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentiale in Lituania si il infruntain turul doi, la 26 mai, pe economistul Gitanas Nauseda, un novice in politica, relateaza AFP.

- Noua candidati se confrunta in primul tur pentru a o inlocui pe Dalia Grybauskaite, care isi incheie al doilea mandat si care i-ar putea succede lui Donald Tusk la presedintia Consiliului European. Dar numai trei dintre ei au sanse reale de a ajunge in al doilea tur, prevazut sa aiba loc la…

- Premierul lituanian Saulius Skvernelis a anuntat, marti, ca va demisiona daca nu se va plasa pe unul dintre primele doua locuri in primul tur al alegerilor prezidentiale din tara sa, prevazut pentru duminica, 12 mai, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Sondajele de opinie il crediteaza…

