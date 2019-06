Stiri pe aceeasi tema

- ''Nu, procesul nu este blocat'', a afirmat Angel Gurria la o conferinta de presa dupa incheierea reuniunii anuale a OCDE, care nu a dat unda verde pentru candidaturile a sase state, respectiv Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croatia, Peru si Romania, informeaza agerpres.ro.'Uneori avansam…

- Ilan Laufer, consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, susține ca printre cele mai importante proiecte de țara pe care le are Romania in aceste momente se numara includerea țarii in zona Schengen, aderarea la zona Euro și candidatura la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…

- Pe de alta parte, autoritatile arata, in document, ca o astfel de facilitate va ieftini astfel de alimente de inalta calitate, in conditiile in care pretul acestor produse este mai ridicat, de regula, decat cel al produselor similare. 'Se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca a incercat sa construiasca cu presedintele Romaniei o relatie institutionala „normala”, in beneficiul cetatenilor, dar „interesul personal, interesul electoral” al presedintelui este cel care conteaza.

- Premierul Viorica Dancila nu a fost invitata la Summit-ul de la Sibiu, însa îi solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara acolo aderarea României la spațiul Schengen și încetarea Mecanismului de Cooperare și Verificare. Reamintim ca Viorica Dancila s-a aratat deranjata de…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice, in aceeasi perioada, Eugen Teodorovici va conduce delegatia Consiliului Uniunii Europene la reuniunea ministrilor de finante si a guvernatorilor bancilor centrale din G20 si la reuniunea Comitetului Monetar si Financiar International (IMFC).Ministrul…

- Autoritațile ar putea primi, în luna mai, o invitație privind aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), conform unor surse din Ministerul Finanțelor Publice (MFP).Potrivit acestora, de la primirea invitației, procedurile ar putea dura circa…

- Premierul Viorica Dancila a avut, cu ocazia vizitei efectuate in Statele Unite ale Americii, o intrevedere cu secretarul pentru Comert, Wilbur Ross, prim-ministrul roman subliniind importanta consolidarii cooperarii economice ca parte a Parteneriatului Strategic dintre cele doua tari, informeaza Agerpres…