- Inmatricularile de automobile noi in 2018: Romania a inregistrat un avans de 23,1%, a doua crestere din UE. La nivelul UE, avansul este de doar 0,1% Romania a inregistrat, in anul trecut fata de anul anterior, un avans de 23,1% la inmatricularile de automobile noi, pana la 130.919 de unitati, a doua…

- In zona euro, comertul cu amanuntul a crescut cu 1,1% in ritm anual, in timp ce in Uniunea Europeana s-a inregistrat un avans de 2,1%. Comertul cu amanuntul in UE 28 a fost influentat de faptul ca vanzarile de combustibili au urcat cu 3,9%, cele de produse non-alimentare au crescut cu 2,8%, in timp…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in primele 11 luni din acest an, la 14,16 milioane, in timp ce Lituania si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul trei din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- Inmatricularile de autovehicule comerciale noi au crescut in Romania cu 11,3% dupa primele noua luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 21.682 de unitati, un ritm de peste doua ori mai mare decat media Uniunii Europene (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor…