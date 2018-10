Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, miercuri seara, ca o victorie in partida cu Lituania ar pune prima reprezentativa in situatia de a juca, duminica, impotriva selectionata Serbiei pentru primul loc in grupa in Liga Natiunilor. "Trebuie sa avem o mentalitate…

- Naționala Romaniei va juca joi, contra Lituaniei, intr-un echipament roșu, pentru prima data de cand Joma este sponsorul formației noastre. Ultima data cand Romania a jucat in roșu s-a intamplat in preliminariile pentru EURO 2016, la partidele jucate in anul 2014, contra Greciei, scor 1-0 și Finlandei,…

- Liviu Antal (29 de ani) a plecat din Romania in vara anului trecut, de la CFR Cluj, si a luat drumul Lituaniei, unde a semnat cu Zalgiris Vilnius. Fostul campion al Romaniei cu Otelul face senzatie pentru echipa sa, si ocupa cea mai inalta treapta din clasamentul golgheterilor, cu 18...

- Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa 2-1 în tur, Dudelange a remizat în retur pe polonezii de la Legia Varșovia, scor 2-2 . Meciul a fost rezolvat rapid de luxemburghezii. Mijlocașul lateral Patrick Stumpf a marcat în minutul 8,…

- Conducatorii lui CFR Cluj nu iarta! Giedrius Arlauskis (30 de ani) si Billel Omrani (25 de ani) nu au fost primiti la antrenamentul de miercuri si au sanse mici sa joace in meciul cu Alashkert, de joi, anunta sursele ProSport.

- Comisia Europeana a semnalat, joi, ca toate statele Uniunii Europene, cu exceptia Lituaniei, au intarzieri in alinierea legislatiilor nationale la normele comunitare privind recunoasterea calificarilor profesionale, Comisia Europeana a trimis joi scrisori oficiale privind constatarea intarzierilor in…

- Nationala de polo a Romaniei s-a calificat in optimile CE, de pe locul 3 in grupa, cu o victorie si doua infrangeri. Tricolorii au fost invinși, vineri, de reprezentativa Rusiei, cu scorul de 12-7, in ultima partida din grupa D a Campionatului European de la Barcelona. Scorul pe reprize a fost 3-1,…

- CAMPIONATUL EUROPEAN DE POLO. Scorul pe reprize a fost 4-1, 2-0, 2-1, 1-3. Marcatorii Romaniei au fost Gheorghe 3 goluri, Fulea 2, Georgescu 2, Radu 1, Oanta 1. Miercuri seara se va juca si cealalta partida din grupa, intre Rusia si Serbia. In prima zi a CE de la Barcelona, tricolorii…