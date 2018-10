Stiri pe aceeasi tema

- LITUANIA ROMANIA PROTV LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Partida LITUANIA - ROMANIA il va avea la centru pe arbitrul francez Francois Letexier, care va fi ajutat de conationalii sai Cyril Mugnier si Mehdi Rahmouni - arbitri asistenti, arbitri aditionali - Amaury Delerue si Nicolas Rainville, in timp ce arbitru…

- Romania intalnește in aceasta seara in deplasare Lituania, de la ora 21:45, in cea de-a treia etapa din grupele Ligii Națiunilor. Partida va fi in direct la Pro TV și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT! Selecționerul Cosmin Contra il va folosi cel mai probabil in centrul apararii pe Gabi Tamaș…

- UEFA a decis sa mareasca cu 50% platile de solidaritate si primele acordate celor 55 de selectionate care participa la prima editie a Ligii Natiunilor, castigatoarea competitiei urmand sa incaseze 10,5 milioane euro, a anuntat UEFA pe site-ul sau oficial. Conform datelor prezentate de forul continental,…

- Francezul Francois Letexier va arbitra meciul dintre nationalele de fotbal ale Romaniei si Lituaniei, care va avea loc joi, de la ora 21,45, la Vilnius, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti vor fi Cyril Mugnier si Mehdi Rahmouni, arbitri aditionali…

- Naționala de fotbal a Romaniei se afla de aseara la Vilnius, in capitala Lituaniei, unde maine, de la ora 21:45, disputa al treilea sau joc din grupa a IV-a, Seria C, a Ligii Națiunilor. Tricolorii au fost intampinați de o vreme rece și de un vant specific țarilor Baltice. De la ora 19, jucatorii conduși…

- ROMANIA BOSNIA LIVE STREAM ONLINE VIDEO PRO X. ROMANIA BOSNIA, meci contand pentru Grupa 8 a preliminariilor Euro 2019 U21, se joaca, marti, la Ovidiu, de la ora 19:00, LIVE STREAM ONLINE VIDEO PRO X.

- ROMANIA BOSNIA LIVE STREAM ONLINE VIDEO PRO X. ROMANIA BOSNIA, meci contand pentru Grupa 8 a preliminariilor Euro 2019 U21, se joaca, marti, la Ovidiu, de la ora 19:00, LIVE STREAM ONLINE VIDEO PRO X.

- SERBIA - ROMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO la PRO TV Fotbalistul echipei nationale, Paul Anton, a declarat, vineri seara, ca Romania a castigat doar un punct in partida cu Muntenegru din debutul Ligii Natiunilor, ...