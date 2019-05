Stiri pe aceeasi tema

- ​Fost membru al consiliului bancii centrale, economistul Gitanas Nauseda a câștigat duminica alegerile prezidențiale din Lituania în fața adversarei sale, Ingrida Simonyte, relateaza Reuters.Nauseda, în vârsta de 55 de ani, a obținut 74% dintre voturi, potrivit rezultatelor…

- Coalitia liberala pro-europeana slovaca ''Progresivne Slovensko-Spolu'' (PS) a castigat alegerile europene din Slovacia, cu circa 20% din voturi, conform primelor estimari, relateaza agentiile EFE si AFP. Formatiunea progresista PS, fondata in 2017 de Zuzana Caputova, avocata si activista…

- Scrutinul electoral din India desfasurat pe durata a sase saptamani s-a incheiat duminica, majoritatea sondajelor realizate la iesirea din sectiile de votare indicand o victorie clara a partidului nationalist hindus al premierului Narendra Modi, Bharatiya Janata (BJP), informeaza dpa potrivit Agerpres.…

- Paula Chirila este din nou o femeie singura. Fosta prezentatoare tv, in varsta de 43 de ani, și iubitul ei, Adrian Petroșel, un cunoscut afacerist din Buzau cu 16 ani mai tanar decat ea, nu mai sunt impreuna. Cei doi s-au desparțit recent, iar el are deja alta iubita. Desparțire in showbiz! Daca in…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut marti premierului spaniol Pedro Sanchez, al carui partid a castigat alegerile parlamentare desfasurate in aprilie in Spania, sa fie deschis dialogului cu sustinatorii independentei Cataloniei, dar a evitat sa precizeze daca partidul sau il va sustine…

- Socialistii condusi de premierul in exercitiu Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara, arata primele rezultate ale unui sondaj privind intentiile de vot efectuat de GAD3, preluate de Reuters. Conform aceleiasi surse, partidul de extrema…

- Zuzana Caputova, candidata a unui partid neparlamentar, a caștigat detașat prima runda a alegerilor prezidențiale din Slovacia. Urmeaza confruntarea cu cel care candideaza din partea partidului de guvernare.