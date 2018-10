Lituania. Adolfas Ramanauskas, funeralii pentru eroul rezistenţei antisovietice La cateva luni dupa identificarea celui supranumit Vanagas (Soimul), mii de lituanieni au fost prezenti pe strazile insorite ale capitalei Vilnius pentru a-si lua ramas bun de la liderul miscarii de rezistenta fata de ocupatia sovietica din anii 1944-1953. 'O persoana atat de periculoasa pentru sistemul (comunist) incat au incercat nu doar sa il distruga, pe el si familia lui, dar si sa-i ascunda identitatea. Nu au reusit', a declarat presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, in timp ce sicriul, invelit in drapelul national, era coborat in mormant. Aceste funeralii nationale marcheaza o zi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

