Primul teatru de improvizație pentru copii din Romania, "Littleimpro", a poposit sambata, 25 mai 2019, la Campina, la invitația Asociației Frizzly, condusa de Clara Leica. O surpriza frumoasa pentru copii, dar și pentru adulții care i-au insoțit. Teatrul de improvizație pentru copii inseamna un spectacol construit exclusiv pe ideile copiilor, pe sugestiile lor, dar și cu participarea lor. Este un spectacol interactiv, in care cei mici sunt incurajați sa vorbeasca in public, sa-și dea frau liber imaginației, creativitații. Rezulta o distracție teribila, pe scena și in public.