Litoralul romanesc migreaza spre "all inclusive" Numarul hotelurilor de pe litoralul romanesc cu servicii "all inclusive" va ajunge, in aceasta vara, la 29 si cumuleaza peste 13.500 de locuri de cazare, dublu fata de situatia din urma cu cinci ani, releva un studiu intocmit de o platforma de vanzari online. Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

