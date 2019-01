Focul de Anul Nou a provocat frica și panica in Scheveningen, pe coasta vestica a Olandei. Transformat in tornada de foc și cenușa el a maturat plaja si i-a pus pe multi spectatori pe fuga. In videoclipul postat pe rețelele de socializare se poate vedea ca acest fenomen rar este insoțit de o ploaie de scantei care cade peste intreaga zona și chiar declanșeaza mici incendii.

Witnessed Five #Vuur #tornados in a row and more on #newyearseve in #Scheveningen #DenHaag when the #Vreugdevuur #Bonfire got out of control pic.twitter.com/JHHAr4L7Fy

