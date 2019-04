Litoralul are 40.000 de locuri de cazare pregatite pentru turisti in minivacanta de 1 Mai. Cat costa o noapte?

Litoralul are 40.000 de locuri de cazare pregatite pentru turisti…

Reprezentanti ai Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) au declarat miercuri seara, la Eforie Nord, ca 40.000 dintr-un total de 101.000 de locuri in hoteluri clasificate de pe litoral sunt pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai, preturile variind intre 40 lei intr-un hotel de doua stele in sudul litoralului si 1.500 lei/noapte/camera in nordul statiunii Mamaia.