Literatură şi memorie Proza pasoptista are o relatie speciala cu trecutul, facand parte din proiectul unei generatii care construieste Romania moderna cu institutiile ei si care stie ca, inainte de a-i desena viitorul, este obligata sa ii administreze, intr-o forma coerenta, potrivita ideologic, traditia. De aceea, ea este dominata de memorie, fie una proprie (nu intotdeauna), fie, cel mai adesea, una mostenita, proiectata in memorie culturala, care legitimeaza efortul contru (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Iuliana Alexa este redactor-șef al revistei Psychologies și manager al agenției de creație de content digital Contentup si in textul de mai jos povesteste de ce creativitatea este cruciala in orice meserie, de ce trebuie exersata de timpuriu si de ce scoala romaneasca… nu e tocmai aliatul creativitatii.…

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup ndash; turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfasura la Bucuresti, in perioada 14 16 septembrie.Potrivit organizatorilor, competitia este organizata de catre Sport Arena Streetball si Federatia…

- O retea europeana a serviciilor de inspectie judiciara a fost constituita la nivelul Uniunii Europene la propunerea Inspectiei Judiciare din Romania. Potrivit unui comunicat al IJ, transmis marti AGERPRES, membrii fondatori ai retelei au adoptat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Bruxelles,…

- BVB și membrii Comitetului de Nominalizare au desemnat cele 50 de companii care vor intra in etapa finala a Made in Romania, ediția a II-a Publicul poate trimite direct in finala compania favorita prin voturile exprimate pe bvbleague.ro/vot pana in data de 3 aprilie Bursa de Valori București (BVB) a…

- Va fi agitatie mare joi, la teatru. Pe 22 martie, la ora 18.00, in Sala Mare, nu oriunde, vine „Studenta criminala”. Eugenia Crainic, cunoscuta de foarte multi dintre aradeni ca jurnalist, azi purtator de cuvant al Institutiei Prefectului Judetului Arad, isi lanseaza chiar atunci, pe 22 martie, cu…

- Oliver Zille, directorul Targului de Carte de la Leipzig la care Romania este invitat de onoare, a afirmat ca isi doreste "ca literatura romana sa trezeasca interesul specialistilor" si "ca vizitatorii targului de carte sa descopere o tara noua si sa invete sa o iubeasca". "Imi doresc ca literatura…

- O seara cu ceai și scurtmetraje anticorupție va așteapta la Timișoara. Puteți vedea filmele finaliste la concursul Once Upon a Time in Romania și veți fi invitați la discuții despre soluțiile pentru a avea o comunitate onesta și reprezentanți publici integri.

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va invita joi, 15 martie, la evenimentul ‘Sarea, bogație de milenii a pamantului nostru’, organizat in cadrul Programului ‘Romania 100’, dedicat aniversarii a 100 de ani de la crearea statului național unitar roman. Acțiunea va avea loc la orele 11.00 la…

- Autoritatile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica si dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitatii acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle si cateva zeci de primari din Republica…

- Romania este invitata de onoare, la editia de anul acesta, a Targului International de Carte de la Leipzig, Germania, care incepe pe 15 martie. Ministerul Culturii va organiza peste 60 de evenimente, in prezenta unor autori romani de renume, printre care: Mircea Cartarescu, Nora Iuga sau Andrei Plesu.…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunta extinderea ofertei sale comerciale prin adaugarea produselor ADATA - marca de top in domeniul memoriilor și soluțiilor de stocare a datelor. ADATA are o experiența de peste…

- Pentru prima data in Romania, anul acesta se monteaza unul dintre cele mai de succes musicaluri din toata lumea: „Mamma mia!“, bazat pe un libret de Catherine Johnson, cu muzica si versuri scrise de Benny Andersson si Bjorg Ulvaeus si creat de Judy Craymer. In prezent, se cauta interpreti pentru productia…

- Pe 4 martie 1977, Romania a fost zguduita din temelii, la fel si constiinta tuturor bucurestenilor. Un cutremur mai mult sufletesc, decat fizic. 55 de secunde de groaza si peste 1.570 de vieti omenesti retezate brusc, fara drept de apel. Suflete zdrobite sub mormanele de moloz, mame despartite de copiii…

- In urma cu 41 de ani, Romania era zguduita de un cutremur puternic, Capitala fiind cea mai afectata. Primaria Generala aloca anul acesta 10 milioane de euro pentru consolidarea a 20 de cladiri, in conditiile in care in Bucuresti exista 174 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic.

- Intre 8 si 10 martie, la Muzeul National al Literaturii Romane si la sediul Institutului Cultural Roman, va avea loc cea de-a treia editie a Festivalului International Orasul si Literatura (Lofest). Anul acesta sunt invitate zece scriitoare.

- Premierul Viorica Dancila a primit asigurari, vineri, din partea Custodelui Coroanei romane, Margareta, privind implicarea in doua proiecte majore pentru Romania - actiunile dedicate Centenarului, precum si cele privind preluarea de catre tara noastra a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Energizer, o marca intrata recent pe piata de smartphone-uri din Romania, se pregateste sa lanseze, la MWC 2018, un telefon cu baterie de 16.000 mAh. Smartphone-ul, numit Power Max P16K Pro, nu va avea caracteristici tehnice modeste, asa cum este cazul la multe modele cu acumulator foarte mare.

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale (MEN), continua, si in acest semestru al anului scolar 2017 - 2018, implementarea cu succes, la nivel national, a proiectului „Necenzurat”, proiect de prevenire a consumului de droguri in scoli, destinat adolescentilor…

- Caricatura, literatura și Costel Patrașcan formeaza un triunghi amoros. Este un caz rar in viața noastra culturala, unde cei mai mulți caricaturiști, monogami convinși, se devoteaza exclusiv caricaturii. Brailean cunoscut in toata Romania și in alte citeva țari ale lumii, Costel Patrașcan este unul…

- De ceva vreme, Banca Nationala a Romaniei este supusa criticilor pentru faptul ca, desi are atributii de supraveghere a institutiilor de credit, nu se implica in modul in care acestea isi conduc afacerile in relatia cu consumatorii. Acuzele se bazeaza pe asteptari ce sunt neintemeiate. Banca…

- In 2017 strainii au scos 1 mld. euro din Romania, ceea ce in termeni procentuali inseamna o scadere de 28% fata de 2016. Tendinta de evaporare s-a accentuat in ultima luna din 2017, cand au iesit din depozite peste 440 mil. euro. Iesirea masiva pe final de an s-a vazut in evolutia cursului care a depasit…

- Grupul danez Rockwool, cel mai mare producator de vata minerala bazaltica din lume, a decis sa isi construiasca prima fabrica din Romania, dupa 20 de ani in care a subventionat costurile de transport, doar pentru a-si vinde produsele aici. Decizia vine pe fondul unei crize globale a pietei materialelor…

- In momentul de fața este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, insa nu tot timpul a fost atat de sociabil. Liviu Teodorescu a devenit popular abia spre sfarșitul clasei a 12-a. Deși canta de cațiva ani și era prezent la diverse concursuri și emisiuni, artistul era extrem de timid. Invitat…

- Fostul arbitru Ion Craciunescu a facut o dezvaluire importanta in aceasta seara. Acesta a declarat ca va parasi definitiv Romania in cazul in care Burelanu caștiga un nou manadat la președinția FRF. "Am luat o decizie importanta. In cazul in care Burleanu caștiga alegerile, plec din țara, plec in America…

- Scriitorul Varujan Vosganian va susține joi, 15 februarie, la ora 13.00, la Colegiul Național I. C. Bratianu, conferința cu tema FRUMUSEȚEA RANITA A POEZIEI. Conferința face parte din Proiectul Biblioteca Te Citește, proiect gandit de Biblioteca Județeana Argeș, care iși propune ca, și anul acesta,…

- ARCHOS Sense 101X dispune de conectivitate 4G LTE cu suport pentru apeluri voce si este livrata intr-o carcasa rezistenta la cazaturi minore si contactul cu apa (certificare IP54). “Cu specificatii tehnice care ofera utilizatorilor un nivel inalt de performanta in utilizare si protectie impotriva socurilor…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Unirea al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civila.

- Pentru generatia Z2, Motorola a ales sa ofere un singur model de top, care sa imbine design-ul subtire al primului Moto Z, cu rezistenta la socuri a lui Z Force. Rezultatul a fost Moto Z2 Force, care a reusit sa impace si capra si varza, insa cu o limitare destul de mare: ecranul este protejat de o…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Conform ordinii de zi a sedintei, tema dezbaterii este "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului…

- BRAVO… De la poezie la proza scurta nu e decat un pas. O dovedeste vasluianul Cornelius Ioan Dragan, autorul volumului “Muscatura fluturelui japonez”, care de curand a castigat un premiu important la Festivalul National de Literatura „Eminescu la Oravita”: dreptul de a-i fi tiparite prozele intr-o carte…

- Dupa 1989, solicitarile pentru transportul international de persoane au crescut considerabil. In acest sens, firmele care furnizeaza astfel de servicii au intrat intr-un proces de modernizare, intreaga infrastructura de transport nationala si internationala aflandu-se intr-o continua modificare pentru…

- “Raftul American”, o colectie de 250 de volume donate de ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a fost inaugurat marti, 30 ianuarie, la Sectia Tineri si adulti a Bibliotecii Judetene “Ionita Scipione Badescu” Salaj, in prezenta inaltului oficial american si a reprezentantilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- O organizatie sindicala a facut public pe site un anunt prin care le cerea politistilor din Slatina cate doi lei pentru plata cetateniei. Ulterior, anuntul a disparut dupa ce a fost postat si la avizierul din holul institutiei, potrivit StirileTvr.ro.

- Investirea noului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, a starnit numeroase controverse. De la balbele și momentele unor jenante din audierile din Comisiile de Specialitate ale Parlamentului pana la diversele informații aparute in spațiul public. La randul sau, fostul președinte Traian Basescu nu este…

- ARCHOS a lansat oficial in Romania smartphone-ul Diamond Omega, dotat cu 8 GB memorie RAM, 128 GB spatiu de stocare si procesor Qualcomm Snapdragon 835. Telefonul dispune de o carcasa din sticla cu protectie Corning Gorilla Glass si cadru metalic. Ecranul de 5.7” suporta rezolutia 2040 x 1080 pixeli…

- Poza virala a protestului din 20 ianuarie. Mitingul nu a fost, insa, lipsit de incidente. A fost confiscat un pistol cu bile, iar protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii și au blocat strada, la Piața Universitații. Mai mult, calatorii de la metrou au fost percheziționați, iar mai tarziu jandarmii…

- Beren Gokyildiz are 8 ani si a reusit sa cucereasca publicul serialelor din Turcia si nu numai. Fanii din Romania o urmaresc cu sufletul la gura. La varsta la care fetitele se joaca cu papusile micuta are un job de oameni mari. Este singurul copil al familiei si beneficiaza de toata dragostea parintilor…

- Doi migranți, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, au fost gasiți de polițiștii de frontiera timișoreni aproape inghețați de frig. Cei doi, o femeie și un barbat, au fost depistați, in aceasta dimineața, in zona punctului de frontiera Oravița, in dreptul localitații Gradinari, din…

- Poetul Ioan Es. Pop, scriitoarea si traducatoarea Linda Maria Baros si criticul literar Radu Voinescu se numara printre laureatii premiilor "Luceafarul de dimineata" pentru anul 2016, decernate joi la Uniunea Scriitorilor din Romania. Premiul pentru Poezie i-a revenit lui Ioan Es. Pop,…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, vine in vizita in Romania, in cadrul unui turneu in Europa. Este primul sef al unui guvern japonez care viziteaza Romania. Shinzo Abe a dezvaluit ca nu este prima data cand ajunge pe plaiurile noastre.”Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate…

- Ieseanul Dan Lungu si-a depus candidatura la presedintia Uniunii Scriitorilor din Romania. Ce intentioneaza sa faca, aflati din programul sau prezentat integral pe Facebook. "Sunt convins ca toata experienta manageriala si capitalul social acumulate pana acum - ca initiator al Club-ului 8, co-fondator…

- Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un Food Court unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor cu varsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei…

- Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. "Potrivit art. 1, alin. (2) si (4), din Constitutia Romaniei, Forma de guvernamant a statului roman este republica, statul se organizeaza potrivit principiului separatiei puterilor,…

- Comanda este lansata de unul dintre cei mai mari operatori de transport din Scandinavia: Boreal. Feribotul, conceput de Multi Maritime, va avea o lungime de 74 de metri si o capacitate totala de pana la 60 de masini si 199 pasageri si echipaj.

- Studentii de la UBB, scoliti de profesionisti din IT Studenții anului 3 din cadrul Facultații de Matematica și Informatica a Universitații Babeș-Bolyai au urmat, in primul semestru al acestui an universitar, un curs de Project Management inițiat, in premiera in Romania, de UBB și doua companii clujene…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…