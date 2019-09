Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 31 august, de la ora 18.00, la Teatrul Sica Alexandrescu, va avea loc piesa „Sfatul Țarii”, in cadrul unui spectacol dedicat Zilei Limbii Romane. Primaria Municipiului Brasov, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, organizeaza in 31 august 2019 a treia editie a Festivalului „Limba…

- Termenul de depunerea a dosarelor in vederea desemnarii a 5 membri in Consiliul de Administratie al URBIS Baia Mare a fost prelungit. Astfel, potrivit Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, termenul limita este acum 10 septembrie. “Autoritatea Publica Tutelara, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,…

- Toni Morrison, prima autoare afro-americana laureata cu premiul Nobel pentru Literatura, a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia sa citata de AFP. "Toni Morrison a murit in liniste noaptea trecuta, inconjurata de familia ei si de prietenii sai", se arata intr-un comunicat publicat de…

- Celebra scriitoare americana Toni Morrison, caștigatoare a premiului Nobel pentru Literatura, a murit la varsta de 88 de ani, potrivit Antena 3. Familia Morrison a confirmat „cu profunda tristețe” ca...

- Celebra scriitoare americana Toni Morrison, caștigatoare a premiului Nobel pentru Literatura, a murit la varsta de 88 de ani. Familia Morrison a confirmat „cu profunda tristețe” ca doamna Morrison a...

- Aproape patru candidați au concurat anul acesta pe un loc la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, una dintre cele mai prestigioase instituții de invațamant preuniversitar ale Armatei Romane. Mai exact, pentru cele 120 locuri scoase la concurs au participat 423 candidați, care au fost declarați…

- Poetul Robin Robertson este primul scotian castigator al Premiului „Walter Scott” pentru literatura istorica in valoare de 25.000 de lire sterline, informeaza BBC, potrivit news.ro.Cartea pentru care a fost premiat, „The Long Take”, este scrisa in versuri si proza, urmand un format pe care…

- Elevii de clasa a VIII-a intra de vineri in vacanta, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Absolventii de gimnaziu vor sustine pe data de 18 iunie proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, iar pe 20 iunie – proba scrisa la Matematica. Elevii…