- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj privind arestarea provizorie a lui Vlad Calin Nistor si au dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 30 de zile, pana pe 10 ianuarie 2019 inclusiv. Pe durata controlului judiciar,…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al SUA pentru aderarea cat mai rapida la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington, dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și Wilbur Ross, Secretarul american al Comerțului. Intalnirea a avut…

- O scriitoare din Barlad, stabilita in Statele Unite ale Americii in urma cu 21 de ani, se numara printre miile de persoane care au avut de suferit de pe urma incendiilor devastatoare din California.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, s-a intalnit joi cu reprezentanti ai companiei Tesla in Washington DC, invitand o echipa a companiei sa efectueze o vizita de documentare in Romania, dupa ce acestia au spus ca vor extinderea in Europa Centrala si de Sud-Est, potrivit unei postari de pe pagina…

- Momente terifiante petrecute pe o autostrada din Statele Unite ale Americii. Un avion a aterizat pe mijlocul strazii, vineri, printre foarte multe mașini care circulau cu viteza. Totul s-a petrecut pe autostrada Interstate 8, din San Diego, California. Avionul de mici dimensiuni nu a mai putut ajunge…

- Consulatul General al Romaniei la Miami, Statele Unite ale Americii, a fost deschis, luni, cetatenilor romani, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Astfel, in prezent, Romania are operationalizate pe teritoriul Statelor Unite cinci reprezentante…

- Unul dintre voturile inregistrate de peste hotare, la referendumul de modificare a Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, este cel al viceprimarului municipiului Suceava Lucian Harșovschi, care și-a exercitat acest drept tocmai din Atlanta – capitala statului american ...