Listerioză în Spania. Două decese, 200 de cazuri confirmate O nonagenara a murit deja pe 19 august. In total, peste 200 de cazuri de infectie de origine alimentara, cauzata de bacteria Listeria monocytogenes, au fost confirmate de catre autoritati. Guvernul regional al Andaluziei (sud) a informat intr-un comunicat "decesul, marti, la ora 13:15, al unei paciente de 74 de ani, internata la Sevilla, care prezenta alte afectiuni inainte de a contracta listerioza". "In total, numarul persoanelor la care infectia a fost confirmata de la alerta, decretata pe 15 august, este de 196" in Andaluzia, a precizat guvernul regional. Ministerul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest clan, numit 'Los Gines', prenumele unuia dintre cei doi frati care il conduc, ''a fost complet destructurat'', a explicat un purtator de cuvant al Garzii Civile spaniole. Douazeci si sase de persoane, in majoritate spanioli, au fost arestate, in timp ce 2,2 tone de hasis, ambarcatiuni, autovehicule…

- Atentionare MAE: alerta sanitara mondiala emisa de Spania. Este alerta sanitara la nivel internațional, dupa ce o persoana a murit și alte 160 sunt infectate cu listeria. Țara emitenta e Spania, iar bacteria a fost depistata in mai multe loturi de carne tocata de porc, in Andaluzia. Ministerul roman…

- Spania sta pe un butoi de pulbere dupa ce peste 150 de persoane s-au infectat cu Listeria. O persoana a decedat din cauza acestei bacterii periculoase. Autoritațile spaniole au alertat instituțiile europene cu...

- Spania sta pe un butoi de pulbere dupa ce peste 150 de persoane s-au infectat cu Listeria. O persoana a decedat din cauza acestei bacterii periculoase. Autoritațile spaniole au alertat instituțiile europene cu...

- Femeia consumase carne impanata produsa de brandul La mecha, care se afla la originea infectiei, la fel ca alte 53 de persoane spitalizate din acelasi motiv, inclusiv 18 femei insarcinate si doi bebelusi, in contextul in care numarul total al imbolnavirilor este de 114, relateaza marti agentia EFE.…

- Inca 129 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 14 judete si in Bucuresti, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 17.752, din care 64 de decese.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in…

- Alte 207 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 19 judete si in Bucuresti, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 17.340, din care 64 de decese potrivit news.ro.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- ​Fostul international spaniol Jose Antonio Reyes, în vârsta de 35 ani, care a evoluat în cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra si Real Madrid, a încetat din viata sâmbata, în urma unui accident rutier produs la Utrera, localitatea sa natala, anunta presa…