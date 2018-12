Stiri pe aceeasi tema

- Academia de film americana a publicat, in premiera anul acesta, listele scurte de propuneri pentru nominalizari la noua categorii ale premiilor Oscar, printre care cele dedicate celui mai bun documentar, celui mai bun lungmetraj strain si celui mai bun scurtmetraj, anunta mediafax.ro.

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice de la Hollywood a anuntat luni filmele semifinaliste la 9 categorii pentru premiile Oscar, ale caror nominalizari definitive vor fi anuntate la 22 ianuarie si care vor fi decernate la gala din 24 februarie, relateaza EFE, potrivit Agerpres. La categoria…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice de la Hollywood a anuntat luni filmele semifinaliste la 9 categorii pentru premiile Oscar, ale caror nominalizari definitive vor fi anuntate la 22 ianuarie si care vor fi decernate la gala din 24 februarie, relateaza EFE. La categoria cel mai…

- Lungmetrajul „Roma” al lui Alfonso Cuaron, documentarul „RBG” si piesa „Shallow”, cantata de Lady Gaga si Bradley Cooper, au fost incluse pe listele scurte pentru nominalizari la noua categorii ale premiilor Academiei Americane de Film, anuntate luni seara, scrie news.ro.AMPAS a anuntat listele…

- Oscar 2019: In premiera, listele pentru aceste categorii vor fi anuntate in aceeasi zi, pe 17 decembrie, scrie news.ro. In cazul lungmetrajului documentar, regulile Academiei Americane de Film au fost schimbate. Pana anul acesta, un film era eligibil la categoria „cel mai bun lungmetraj documentar"…

- Academia Americana de Film va anunta, pentru prima data, toate cele noua liste scurte de nominalizari la Oscar - la categoriile „cel mai bun film intr-o limba straina”, „cel mai bun scurtmetraj de animatie”, „cel mai bun documentar”, „cel mai bun scurtmetraj documentar”, „cel mai bun scurtmetraj…

- Academia de film americana, organizatoarea galei Oscar, a lansat o inițiativa menita sa vina in sprijinul femeilor din cinematografie, ce include o bursa de un an, dar și crearea unei rețele care sa le ofere mai multe oportunitați de lucru, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Anunțul Academy…

- Academia care decerneaza Latin Grammy Awards l-a anuntat joi pe artistul columbian de reggaeton J Balvin drept marele favorit al celei de-a 19-a editii a acestor premii muzicale - care se va desfasura la 15 noiembrie la Las Vegas - cu opt nominalizari in total, relateaza EFE. Artista spaniola…