Liste transnaţionale la alegerile europene. Valentin Naumescu: Ar fi un dezastru "Sa mai demontam un mit si o iluzie, chiar daca vin pe linia tumultuosului Macron. LISTELE TRANSNATIONALE nu sunt bune pentru UE, chiar daca sunt absolut corecte din punct de vedere teoretic. Practic, listele transnationale vor duce la SCADEREA DRASTICA A PREZENTEI LA VOT, in majoritatea, daca nu in toate tarile membre ale Uniunii. Haideti sa fim sinceri, de ce au iesit romanii la vot pe 26 mai? Ca sa voteze anti-PSD! Nici nu cunosteau numele candidatilor de pe liste, cu cateva exceptii, in conditiile in care erau numai candidati romani", apreciaza Valentin Naumescu. "Cati ar iesi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

