- In opinia sa, fiecare ministru a facut ce a putut sau ce a prioritizat in momentul in care a ocupat functia. „Nu poti sa iei niste decizii in urma unor analize sumare. De trei saptamani discut despre ce ar trebui sa se intample la Agentia Nationala de Transplant, care este evident ca nu mai…

- Politia Romana anunta ca s-a constituit o echipa de control pentru a face verificari la IPJ Buzau, dupa ce deputatul PSD Andreea Cosma si fratele acesteia au a reclamat ca testele cu poligraful facute acolo ar fi fost falsificate. Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a anuntat inca de luni dimineata…

- Peste 60% dintre turistii romani si-au rezervat deja o vacanta pentru sezonul estival, arata statisticile. Antalya, destinatia cea mai iubita de catre romani, este de departe favorita si in acest an, sustin specialistii.

- „Suntem foarte aproape de momentul in care majoritatea va vota in comisii niste legi, asa cum au fost facute ele de la bun inceput, n-as putea spune ca mai proaste decat au fost votate in prima faza, dar la fel de neinspirate, plus ca si lipsa de credibilitate creste, pentru ca exista acest argument…

- Specialiștii au emis de curand o avertizarea meteo ce intra in vigoare de miercuri, de la ora 6.20, pana la ora 12.00. O masura urgenta a fost luata in cursul zilei de azi pentru a preveni o adevarata tragedie!

- Stephen Hawking a murit, miercuri, la varsta de 76 de ani. Astrofizicianul britanic care a devenit celebru datorita lucrarilor revolutionare despre univers, a reusit sa faca fata, timp de peste 50 de ani, unei boli necruțatoare: scleroza laterala amiotrofica. Scleroza laterala amiotrofica (ALS) a fost…

- Zeci de producatori și-au expus produsele la ”Targul producatorilor romani”, organizat la ”Casa Carții” din centrul Piteștiului, in perioada 6 – 11 martie. Clienții nu au intarziat sa apara, deoarece comercianții au profitat de aceste zile și au redus substanțial prețurile. Doar aici gasiți producatori…

- Un raport al Comisiei Europene (CE) publicat in februarie 2018, la mai bine de doi ani dupa anunțarea soluțiilor tehnice pentru vehiculele implicate an scandalul Dieselgate, arata ca posesorii romani ai mașinilor Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Porsche sunt europenii cel mai puțin interesați sa scape…

- Mai ieftine decat un abonament la sala de sport, abonamentele medicale la clinicile private devin o sursa de nemultumire pentru pacienti. Oamenii reclama, tot mai des, ca asteapta mult pana cand au parte de serviciile solicitate.

- In fiecare an, pe 2 Martie, autoritatile locale si judetene organizeaza un eveniment dedicat comemorarii eroilor romani si bulgari care s-au jertfit in Razboiul de Independenta, ceremonia marcand totodata si Ziua Nationala a Republicii Bulgaria. Astazi, la Ploiesti, a avut loc o scurta ceremonie religioasa…

- Ministerul Sanatații atrage atenția pacienților ca a identificat mai multe site-uri care se foloseau de sigla instituției pentru a comercializa medicamente neautorizate. Specialiștii avertizeaza ca achiziționarea online de medicamente și dispozitive medicale poate fi periculoasa. Ministerul Sanatații…

- Directorii romani din cele mai importante sectoare economice - industria prelucratoare, constructii, comert cu amanuntul si servicii – estimeaza o crestere a tuturor preturilor produselor si serviciilor oferite in urmatoarele luni, informeaza Institutul National de Statistica.

- Meteorologii au anuntat ca vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar medicii au avertizat persoanele cu boli cronice ca pot avea de suferit de pe urma schimbarilor climatice, transmite MOLDPRES. Fiecare persoana resimte diferit schimbarile meteorologice. Potrivit specialistilor, exista…

- Scriitorul si sociologul Stelian Tanase a fost prezent la Oradea pentru o lansare de carte in noua locatie a librariei R&R, si pentru o conferinta in sala mare a Primariei Oradea. Cea dintai a fost prilejuita de cartile „Nocturna cu vampir. Opus1” si „Dinastia”, ambele scoase la…

- Pana acum, doar abonatii Telekom puteau viziona, si marti, dar si miercuri partidele din cea mai tare competitie intercluburi din lume. Asta in conditiile in care Pro TV detine drepturile doar pentru partida de marti.

- Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza utilizatorii romani ai retelelor de socializare asupra unei inselatorii sub forma unei campanii, care circula in aceste zile pe Facebook, prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone…

- "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani. Este o cifra aberanta (…) Daca dau la o parte din aceasta motiune invectivele si ciferele nereale, nu mai ramane nimic", a spus Olguta Vasilescu, dupa citirea motiunii de cenzura impotriva sa din plenul…

- In aceasta saptamana, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- AirHelp, lider mondial in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, a identificat pe parcursul anului trecut peste 42.000 de pasageri romani eligibili pentru compensatii din partea companiilor aeriene, iar daca acestia ar aplica pentru compensatii, asa cum sunt indreptatiti potrivit…

- In Marea Britanie exista o fabrica care asambleaza la comanda masini vechi. Designul este al unui vehicul vintage, din anii ’30. Insa masina poate fi asamblata din piese mai mult sau mai putin vechi.

- Procedee de inalta complexitate tehnica sunt in momentul de fața accesibile și pacienților din vestul țarii, insa cu moderație, din cauza lipsei de fonduri. The post Subfinanțarea sistemului medical țintuiește bolnavii pe liste de așteptare appeared first on Renasterea banateana .

- Observatorul Roman de Sanatate a facut public un raport din care reiese ca 25% dintre pacienti sunt foarte nemultumiti de conditiile din spitale, 5.000 au spus ca li s-au pretins atentii din partea medicilor, iar peste o cincime au declarat ca si-au cumparat singuri medicamente in spital. Potrivit raportului,…

- Un sondaj al Oservatorului Roman de Sanatate releva ca pacienții sunt nemulțumiți in special de mizeria din anumite spitale și de faptul ca inca mai sunt nevoiți sa iși cumpere singuri medicamente și alte materiale sanitare. Observatorul Roman de Sanatate a dat publicitații datele celui mai recent…

- Observatorul Roman de Sanatate a facut public un raport din care reiese ca 25% dintre pacienti sunt foarte nemultumiti de conditiile din spitale, 5.000 au spus ca li s-au pretins atentii din partea medicilor, iar peste o cincime au declarat ca si-au cumparat singuri medicamente in spital.

- Tehnologia a devenit o componenta indispensabila a vieții cotidiene, scrie digi24.ro. Statisticile arata ca, la fiecare sfert de ora, adolescentii isi verifica telefoanele mobile, indiferent daca au primit sau nu notificari. Citeste si Studiu ingrijorator. Soarecii masculi expusi unor niveluri…

- Lansarea SpaceX Falcon Heavy a fost un real suncces atat pentru Elon Musk cat si pentru viitorul explorarii spatiale. Acum, ca totul a mers ca pe roate, putem sa glumim linistiti pe seama Tesla Roadster si a lui Starman.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin prin care maxim 160.000 de romani, care produc energie regenerabila, vor putea vinde energia. Un proiect de Ordin al ANRE „pentru aprobarea prețurilor de vanzare a energiei electrice…

- Reguli de conduita in parcul olimpic si numere de telefon pentru urgente consulare pot fi accesate online, in "Ghidul pentru Jocurile Olimpice de iarna", pus la dispozitia cetatenilor romani de catre Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ghidul prezinta o serie de aspecte practice, deosebit…

- In ultima perioada s-a vorbit foarte mult despre eventualitatea producerii unui cutremur de mare magnitudine la noi in tara. Astfel, conform specialistilor se pare ca in zona Vrancea se pot produce foarte usor cutremure chiar mai mari de 7 grade pe scara Richter, acestea putand sa depaseasca chiar…

- Romania va ajunge la un salariu minim net de 300 de euro pe luna, dupa ce nivelul acestuia va creste cu cate 100 de lei in 2019 si in 2020 (de la nivelul actual de 1.900 de lei brut pe luna), potrivit anuntului facut ieri de Viorica Dancila, noul premier PSD, votat ieri in Parlament. Astfel, in conditiile…

- Modificare in programul de guvernare: Salariul minim nu va mai creste ca Fat-Frumos in urmatorii ani Potrivit noului program de guvernare al PSD, ritmul de crestere al salariului minim in urmatorii ani va fi de doua-trei ori mai scazut decat in guvernarile anterioare. România va ajunge la…

- Peste 16.000 de romani au un motiv important sa fie fericiți la inceput de an. Plata fondurilor pentru fermieri a fost reluata din aceasta saptamana, suma totala fiind mai mare de 40 de milioane de euro, potrivit Agerpres.Plata regulara aferenta Campaniei incepute anul trecut s-a reluat de…

- Deși nu avem un ”mister perfect” Federer, avem totuși o Halep. Nu e deloc perfecta, dar poate fi data oricand ca exemplu atat pentru sportivul mioritic, cat și pentru romanul de rand. Apropos de mentalitate, de succes și nu in ultimul rand de… inima! In urma cu cațiva ani, mulți de pe la noi…

- „Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila Verestoy a fost prezent, imediat dupa Revolutie, in toate etapele vietii noastre politice – pe vremea CPUN, apoi parlamentar. A fost unul din reprezentantii comunitatii maghiare, a UDMR, care a fost prezent in toate activitatea noastra, deschis la cooperarea…

- Dupa ce a jonglat cu mai multe firme, in speranța de a scapa de creditorii care le suflau in ceafa, administratorii Gomar Lux apeleaza la unul dintre cei mai bogați romani, bazandu-se pe cea mai noua investiție a acestuia. Este vorba despre Ion Țiriac, care s-a bagat anul trecut și pe piața de carburanți.…

- Noua din zece elevi au baut alcool cel putin o data si 9% chiar au consumat droguri. Sunt concluziile socante ale unui studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog. Tentatia este la orice pas si elevii au ajuns sa-si manifeste viciile chiar la portile scolilor.

- "Marsul Sperantei" a pornit sâmbata dimineața din Târgu Mureș, cu destinația Sighișoara (jud. Mureș). "Este un drum mai lung, de vreo 54 de kilometri. Astazi numarul persoanelor este mai mare, mai multe persoane care s-au alaturat pe weekend", a scris pe Facebook unul…

- Un grup de români a provocat un mic razboi într-un sat din Spania. Trei barbati de etnie roma au batut un iberic. Drept razbunare, localnicii au vandalizat mai multe masini care apartineau unor români din localitate.

- Romanii s-au obișnuit sa astepte cateva luni sa poata beneficia de o investigatie medicala complexa numita RMN sau sa achite sute de lei la clinicile private. Durata uriasa de timp face inutila investigatia, in unele cazuri.

- Partidul Mișcarea Populara e in doliu! Partidul lui Traian Basescu a pierdut-o pe Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a PMP. Aceasta a murit in urma unui infarct. Daniel Tecu, președintele FADERE – Federația Asociațiilor de Romani din Europa, a facut anunțul…

- 2018 ii va arde pe soferi la buzunare. In numai cateva zile, preturile carburantilor au inceput sa creasca. Si nu se vor opri tot anul. Specialistii avertizeaza ca va fi tot mai greu sa intretinem o masina.

- Statistica a fost facuta de Eurostat și ne claseaza pe primele locuri intr-un top al europenilor galagiosi. Exista insa si arme legale impotriva scandalagiilor care isi deranjeaza vecinii. Daca se confirma ca nu respecta orele de liniste pot fi amendati cu pana la 1.

- Peste o suta de romani, printre care si mai multi copii, au trait momente de panica intr-un avion care ii ducea din Bacau, in Catania, Sicilia. Deasupra marii Mediterane spun ca au simtit cum aparatul de zbor se prabuseste. Aeronava era lovita de curenti puternici.

- Aproape 13.500 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 4.700.000 de lei, au fost aplicate de politisti in perioada minivacantei de Revelion, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane.

- Masinile second-hand sunt, in continuare, preferate de romani datorita preturilor accesibile in raport cu veniturile. Eliminarea taxei de poluare auto la inceputul anului 2017 a dus la un record istoric de masini folosite aduse in tara si inmatriculate. Specialistii recomanda cumparatorilor sa faca…

- In timpul Sarbatorilor de Iarna, dar mai ales in preajma Anului Nou, se practica chiar si astazi zeci de ritualuri pagane, vechi de peste 2.000 de ani. De altfel, obiceiurile-simbol ale Anului Nou sunt de fapt un amestec de traditii si importuri occidentale, inclusiv practici care nu au nicio legatura…

- Vineri, BNR a cotat un euro la 4,6597 lei, in crestere cu 0,0090 lei fata de sesiunea precedenta, informeaza realitatea.net. Un dolar a fost cotat de Banca Nationala la 3,8915 lei. Specialistii au pus deprecierea leului pe seama deteriorarii balantei ...

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…