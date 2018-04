LISTA TRENURILOR de calatori anulate in perioada Sarbatorilor de Pasti

Stiri pe aceeasi tema

- CFR calatori anunta ca, in perioada Sarbatorilor de Paste, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii retele feroviare in functie de dinamica traficului de pasageri, iar in perioada 7 - 9 aprilie, o serie de trenuri InterRegio si unele Regio vor fi anulate, potrivit unui comunicat,…

- In aceasta perioada, dispeceratul, echipele de interventie dar si reprezentantii societatii care asigura buna desfasurare a proceselor de alimentare cu apa si preluare a apelor uzate vor raspunde apelurilor de urgenta. Astfel, apelurile catre telefonul dispeceratului apa, muncipiul Arad 0257.234.883…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA anunta participantii la trafic ca potrivit prevederilor HG nr. 1777 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de sambata…

- Scandalul cu salariile acordate inainte de Paste se extinde dincolo de nemultumirea celor care nu isi primesc banii inainte de sarbatori. Un minister care nu mai exista "si-a aratat interesul" pentru ca angajatii sa primeasca salariile inainte de Paste, dupa cum spunea miercuri ministrul Finantelor,…

- Locuitorii Capitalei care voiau sa stie daca vor circula metrourile in noaptea de Inviere afla, miercuri, faptul ca garniturile vor rula pe intreg parcursul noptii de 7 spre 8 aprilie. Cu mentiunea ca nu le va fi permis pasagerilor sa intre in statiile de metrou si cu atat mai putin sa urce in garnituri…

- Programul transporturilor publice, utilitatilor, magazinelor si a bancilor in perioada Pastelui. Metrourile vor circula in noaptea de Inviere intre orele 23:00 - 1:00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute, se precizeaza intr-un comunicat.

- S-a aflat deja ca nu toti bugetarii isi vor primi salariile inainte de Sarbatori. Vestile deloc bune ii afecteaza si pe profesori si restul angajatilor din sistemul educational. Sperantele acestora ca isi vor primi lefurile inainte de Sarbatorile Pascale par sa se naruie definitiv. Un anunt in acest…

- Nu toti bugetarii isi vor primi lefurile inaintea Sarbatorilor Pascale. Lista institutiilor publice ale caror angajati isi primesc salariile inainte de Paste, mai exact pe 5 aprilie, a fost publicata inca de marti in Monitorul Oficial (MO). Si, din cate a precizat ministrul Finantelor, la Antena 3,…

- Inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava efectueaza in aceasta perioada actiuni de control intense pe linia sigurantei alimentelor, pe fondul cresterii comertului si a consumului din perioada sarbatorilor de Pasti. Au fost constatate si nereguli in ...

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 06.04.2018-10.04.2018, in Zonele Metropolitane…

- CFR Calatori a anuntat ca in minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii rețele feroviare in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate ...

- Medicii ii avertizeaza pe oameni ca mulți dintre cei care primesc o rețeta nu știu sa iși ia medicamentele. Acestea, chiar daca ar trebui sa trateze anumite afecțiuni, pot avea efecte nedorite in cazul in care sunt luate greșit.

- In perioada sarbatorilor pascale se așteapta creșteri semnificative a traficului prin punctele de trecere ale frontierei. In acest context, pentru fluidizarea traficului transfrontalier, Poliția de Frontiera va intreprinde acțiuni suplimentare de lucru.

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, 72 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri cuprinse intre 20 si 65 de minute. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- In contextul conditiilor meteo nefavorabile, circulatia trenurilor de pasageri in aceasta perioada se desfasoara in conditii de iarna, anunta CFR Calatori.LISTA trenurilor anulate in prezent pentru data de 23 martie 2018 ndash; AICI.Sursa foto: Facebook ...

- CFR Calatori a anulat, pentru vineri, 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. De joi de la ora 23.00 si pana vineri la ora 15.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat…

- Masura luata inca de zilele trecute, mai exact la inceputul acestui interval de vreme rea, se mentine si joi, din cate transmit cei de la CFR Calatori. Mai precis, calatorii sunt anuntati ca atat joi, 22 martie, cat si vineri, 23 martie, trenurile IR 1581, IR 1582, IR 1587 si IR 1588, care circulau…

- Consiliul de Administratie al CDR Calatoti l-a desemnat pe miercuri, 21 martie 2018, pe Leon Barbulescu drept director general al companiei, pentru o perioada de patru luni, arata compania intr-un comunicat. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul național feroviar de pasageri…

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat miercuri, 21 martie, pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza…

- In contextul conditiilor meteo nefavorabile chiciura la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant , precum si urmare a interzicerii circulatiei cu locomotive electrice, CFR Calatori mentine masura anularii trenurilor in zonele afectate. Masurile operative intreprinse…

- Chiciura aparuta atat la nivelul firelor de contact, al partilor de infrastructura – sine, cat si al materialului rulant – in speta al locomotivelor si al vagoanelor cauzeaza probleme in circulatia trenurilor. In unele cazuri au aparut intarzieri – in speta in cazul trenurilor cu plecare de la Gara…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a fenomenului de chiciura de la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant, trenurile de la Bucuresti Nord la Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur circula cu intarzieri.Deoarece intre Ciulnita si Constanta nu…

- Mai multe trenuri spre Constanta au fost anulate din cauza fenomenului de chiciura de pe firele de contact. Intre Ciulnisa si Constanta nu poate fi folosita tractiunea cu locomotive electrice. Conform CFR Calatori, trenurile de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur…

- Un numar de 13 trenuri erau anulate, duminica dimineata, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, insa traficul este deschis pe toate magistralele si trenurile reintra treptat in graficele normale de circulatie, conform datelor publicate pe site-ul CFR Calatori. “Traficul este deschis ...

- Trenurile continua sa ruleze adaptat la conditii de iarna, insa, fata de ziua precedenta, “intra treptat in graficele normale de circulatie”, din cate au transmis vineri reprezentantii CFR Calatori. Insa chiar si asa, sunt peste 40 de trenuri anulate, dupa cum arata cele mai recente informatii facute…

- Lista trenurilor anulate pe 2 martie 2018, din cauza vremii. CFR Calatori anunța ca renurile intra treptat in graficele normale de circulație. La aceasta ora, traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulația fiind adaptata in continuare la condițiile de iarna. In cursul…

- CFR Calatori mentine masura de anulare a aproximativ 10 din trenuri si pentru 01 martie. Lista trenurilor anulate poate fi analizata aici: https: goo.gl ysA5sf .Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale si pentru urmatoarea perioada.Traficul feroviar este deschis…

- Din cauza conditiilor meteo in aceasta dimineata CFR Calatori a decis anularea a peste o suta de trenuri de calatori.Vizate de aceasta decizie sunt si trenuri catre si dinspre Constanta.Lista cu trenurile anulate in aceasta dimineata poate fi consultata AICIMasurile operative care se iau au ca PRIORITATE…

- Un numar de 90 de trenuri dintre cele 1.200 ale CFR Calatori sunt anulate la aceasta ora, din cauza temperaturilor foarte scazute. Potrivit CFR Calatori, din cele circa 1.200 de trenuri ale CFR Calatori, au fost anulate 90, respectiv pana in 10 la suta din numarul total. ”In functie…

- Viscolul si temperaturile extreme fac ravagii! Aproximativ 4 % dintre trenurile care circula in Romania au fost anulate, luni, pana la ora 14.00, pentru a facilita interventiile cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Astfel, 54 de rute au fost oprite,…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora se circula pe toate magistralele si nu sunt trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale pentru urmatoarea perioada. Potrivit CFR Calatori, in zona…

- Pentru data de 27 februarie 2018 in contextul condițiilor meteo nefavorabile, a fost decisa anularea a aproximativ 3% din cele ~1200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. Masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii intervențiilor cu utilaje și pluguri de zapada și…

- Municipiul București alaturi de judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni dimineata, la ora 10:00, sub Cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta.

- Circulatia trenurilor este blocata, miercuri dimineata, in Ploiesti, dupa ce o pasarela de patru tone a cazut peste calea ferata si a rupt firele de contact. Nicio persoana nu a fost ranita, transmite corespondentul Mediafax.

- Zeci de trenuri anulate de la 1 martie CFR Calatori nu a decis inca lista exacta a trenurilor care vor fi anulate de la inceput de martie, insa nu vor fi 100 cum s-a propus initial, ci aproximativ 50, au spus reprezentantii companiei. Dintre acestea, aproximativ 20-25 vor fi anulate permanent,…

- Ministerul Educatiei a publicat lista elevilor care vor primi spirjin financiar, in anul scolar 2017-2018, in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”. Suma alocata pentru fiecare elev este 180 de lei pe luna, iar cei care beneficiaza de ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.…

- Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de transport feroviar abia asteapta sa le preia si acuza conducerea CFR si ministerul Transporturilor de distrugerea companiei. Modificari in circulatia trenurilor de calatori din planul de mers…

