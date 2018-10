LISTA. Secţiile de vot cu prezenţă 0% din Bucureşti şi din opt judeţe Judetele in care s-au inregistrat astfel de situatii sunt Alba, Covasna, Harghita, Hunedoara, Iasi, Mures, Valcea si Vaslui. Situatia pe judete: Alba - un centru: FOSTA SCOALA GENERALA CU CLASELE I-IV PLAIURI Covasna - doua centre: CAMINUL CULTURAL PACHIA, SCOALA PRIMARA HARALE Harghita - patru centre: SCOALA PRIMARA FIRTANUS, SCOALA GENERALA FORTENI, SCOALA GIMNAZIALA "BETHLEN GABOR" GHIDUT, CAMIN CULTURAL SICASAU Hunedoara - doua centre: SCOALA PRIMARA RET, CAMINUL CULTURAL ALMAS SALISTE Iasi - doua centre: ȘCOALA GIMNAZIALA MOȘNA, GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL RECEA Mures - trei centre: CAMINUL… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

