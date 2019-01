Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar București anunța ce școli de inchid din cauza epidemiei de gripa. Lista școlilor și a gradinițelor care se inchid joi și vineri, 31 ianuarie și 1 februarie. Cursurile vor fi suspendate in 14 școli și gradinițe din București

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat oficial epidemie de gripa in Romania, dupa ce s-a inregistrat a treia saptamana cu caracater epidemic. Specialistii estimeaza ca circulatia intensa a virusului gripal se va manifesta si in luna februarie. In acest context, Ecaterina Andronescu, ministrul…

- Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, recomanda populatiei o serie de masuri dupa ce miercuri dimineata Ministerul Sanatatii a declarat oficial epidemie de gripa in Romania. "Unitatile sanitare stiu ce au de facut. Problema este igiena personala…

- Vezi care in care dintre scolile din ROMANIA cursurile vor fi suspendate saptamana viitoare Suspendarea cursurilor in cazul declararii epidemiei de gripa se poate face punctual, acolo unde absenteismul la clasa este de peste 20%. Masurile care au fost luate pana acum sunt masuri specifice epidemiei,…

- Elevii si prescolarii vor fi liberi și vineri, 25 ianuarie. Ministrul Educației Naționale a decis, miercuri- 23 ianuarie, printr-un ordin, suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant preuniversitar din Romania. “In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate unitațile de invațamant…

- Noul val de ninsori care a curprins Romania aduce și primele masuri. Dupa ce mai multe drumuri din țara au fost inchise, iar in Capitala s-au luat masuri drastice pentru a fluidiza traficul sufocat de stratul de zapada depus, Inspectoratele Școlare anunța ca inchid școlile pana vineri.

- Altercația a avut loc chiar in fața liceului Alexandru Vlahuta. "Este o fata pe nume Arina care a fost cu unul din baieti. S-au despartit dar baiatul considera ca inca mai sunt impreuna si i-a interzis sa mai fie cu altcineva. Fata nu a ascultat si fostul ei prieten l-a amenintat pe Luca,…

- Documentul a fost trimis la Ministerului Mediului, iar tara noastra ar putea plati scump pentru eșecul protejarii cetațenilor: intre 100 si 400 de mii de euro pe zi, spun specialistii din domeniu.