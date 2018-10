Lista remaniabililor nu e gata. Dancila: Nu voi face o evaluare legata de nume

Stiri pe aceeasi tema

- Social democratii au finalizat evaluarea propriilor ministri. O comisie speciala PSD a analizat activitatea fiecarui demnitar in parte iar concluzia este una decisiva: remaniera este necesara. Propunerile finale vor veni de la premierul Viorica Dancila. Din randul ministrilor ALDE nu va pleca nimeni,…

- Printre alte aspecte pe care le-a trecut in revista la inceputul sedintei de miercuri a Cabinetului pe care il conduce, Viorica Dancila a facut si un anunt de interes pentru cadrele didactice. Si anume a promis o suplimentare a posturilor din sistemul educational, atat in Bucuresti, cat si in 11 judete.…

- Viorica Dancila si ministrii Cabinetului pe care ii conduce se vor reuni in sedinta saptamanala a Executivului in mai putin de patru ore. Pe ordinea de zi a intrevederii de lucru a Guvernului s-ar putea afla proiectul Legii pensiilor, din cate anuntase recent ministrul Finantelor. Pana la momentul redactarii…

- Prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, i-a transmis, in data de 4 octombrie, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care ii cere lamuriri cu privire la modificarea codurilor penale, un raspuns fiind așteptat pana la inceputul lunii noiembrie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Sursele…

- Mihai Fifor nu a participat la sedinta Comitetului Executiv National in care s-a discutat scrisoarea contestatarilor. Insa, ministrul Apararii a transmis un mesaj in care spunea ca o sustine pe Viorica Dancila la sefia Guvernului. Cu toate acestea, social-democratul nu a facut nicio referire cu privire…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta, joi, la sediul central al partidului, cu premierul Viorica Dancila si mai multi membri ai Cabinetului, printre care si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit unor surse, la discutii se mai afla ministrul Justitiei, Tudorel Toader si…

- Cum s-a tot speculat pe marginea unei eventuale remanieri guvernamentale, premierul a facut unele precizari. Ajunsa la acest sfarsit de saptamana pe litoral, pentru intrunirea conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca va avea loc o evaluare a membrilor Cabinetului pe care il conduce,…

- De asemenea, Comitetul de Urgenta a aprobat ca, tot din sezonul 2019/2020, cluburile din Liga I sa aiba obligatia de a avea si o echipa de junior under 16. "Aproba ca incepand din sezonul 2019 – 2020, echipele din Liga 1 sa foloseasca doi jucatori U21 formati la nivel national, eligibili pentru…