- Biroul Electoral Central a validat, marti, mai multe candidaturi la alegerile prezidentiale, printre acestea numarandu-se cele depuse de Bogdan Stanoevici, Ramona Ioana Bruynseels, Catalin Ivan si Alexandru Cumpanasu. De asemenea, BEC a inregistrat candidaturile depuse de John Ion Banu, Sebastian-Constantin…

- Zece persoane au ramas pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale din 2019. Sase au fost validati deja de Biroul Electoral Central, iar alti patru trebuie sa astepte anuntul oficial, noteaza Digi24.ro

- Alexandru Cumpanașu, Ramona Buynseels, Catalin Ivan și alți independenți iși depun, duminica, la Biroul Electoral Central, candidaturile pentru alegerile prezidențiale, potrivit Mediafax.Alternativa pentru Demnitate Naționala va depune duminica, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, semnaturile…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. ”Sunt foarte bucuros ca poti sa va anunt: mi-am depus candidatura pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei si impreuna cu documentele mele am depus impreuna cu…

- Reprezentanții USR au anunțat, luni, ca vor decide in Congresul partidului din 13 iulie asupra susținerii candidatului la alegerile prezidențiale. In termenul regulamentar, patru membri USR s-au inscris in competiția interna, printre care și președintele formațiunii Dan Barna. In paralel, USR negociaza…