- Asiguratii romani vor beneficia de servicii medicale in plus dupa ce la 1 aprilie a intrat in vigoare noul Contract-cadru de asistenta medicala pe 2018: vor putea sa isi ridice retea de medicamente compensate si gratuite de la orice farmacie din tara si nu doar de la cele aflate in judetul de care apartine.

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt masuri din noul contract-cadru pe anul 2018, care va intra in vigoare din data de 1 aprilie.…

- Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial! Astfel, incepand cu data de 1 aprilie anul curent, toți romanii vor avea astfel de servicii gratuite. Pentru anul curent și anul viitor, romanii asigurați, dar și cei neasigurați in sistemul public de sanatate vor beneficia de servicii dentare decontate…

- Un raport al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi arata ca, in 2017, doctorii si farmacistii din judet au decontat 8,9 milioane de lei pentru pacienti morti si pentru un spectru larg de servicii medicale fictive.

- Principalele noutati prevazute in proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru in anul 2018 in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinica medicina fizica și de reabilitate și in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru medicina dentara…

- Guvernul a aprobat, miercuri, Contractul-cadru de acordare a asistentei medicale. Acesta va intra in vigoare incepand cu 1 aprilie, data la care romanii vor beneficia de servicii in plus, in conditiile in care sunt asigurati ai sistemului de sanatate.

- Principalele noutati prevazute in proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru in anul 2018 in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitațile clinice și pentru acupunctura. In Pachetul de servicii de baza – au fost introduse servicii noi, precum și specialitați…

- Persoanele fizice care nu obțin niciun fel de venit, dar care vor dori sa beneficieze de servicii medicale in sistemul sanitar de stat, vor plati mai puțin decat in prezent pentru contribuția de sanatate (CASS).

- Romanii amana cel mai mult vizitele medicale dintre toți cetațenii UE. Un studiu realizat de Eurostat in 2014 arata ca doar 46,1 la suta dintre romani au mers la doctor in anul precedent. Fiind singurii cu o frecvența mai mica de 60 la suta, aceasta reticența de a apela la sistemul medical iese in evidența.…

- Arcadia si-a deschis portile prin lansarea oficiala a Centrului de Imagistica Medicala Sarariei in data de 10 martie 2008, fiind una dintre primele initiative private din regiune care isi propunea sa ofere servicii medicale la cele mai inalte standarde medicale si tehnologice. Acest obiectiv a fost…

- vezi prezentarea Care sunt principalele provocari ale romanilor in a accesa servicii medicale de calitate, cu ce solutii vin directorii spitalelor din Romania, care sunt problemele sistemului medical, dar si caracteristicile acestuia si cum ajuta preventia sau digitalizarea, sunt cateva dintre subiectele…

- Romania are servicii medicale ca in tarile din Occident, insa mai sunt lucruri de rezolvat pentru ca pacientii romani sa capete totala incredere in sistemul de sanatate romanesc, au declarat o parte din medicii prezenti la evenimentul HealthCare Trends, organizat de wall-street.ro. 0 0…

- Romanii amana cel mai mult vizitele medicale dintre toți cetațenii UE. Un studiu realizat de Eurostat in 2014 arata ca doar 46,1% dintre romani au mers la doctor in anul precedent. Fiind singurii cu o frecvența mai mica de 60%, aceasta reticența de a apela la sistemul medical iese in evidența. Astfel,…

- Persoanele asigurate au obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor care beneficiaza de asigurare fara plata contribuției. Potrivit Ordonanței de Urgența nr. 8 din 22 februarie 2018, privind reglementarea unor masuri in domeniul…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat, astazi, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asigurații români care se trateaza într-o alta țara se va putea face mai ușor, precizând ca nu va mai fi nevoie de traducerea actelor medicale în limba…

- Procedura de rambursare din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada sederii temporare a asiguratilor din Romania in alte state membre UE/ SEE/ Elvetia se simplifica, in sensul ca documentele medicale pe…

- Medicii de familie vor putea recomanda efectuarea unor analize pentru depistarea Hepatitelor cronice B si C pentru toate categoriile de asigurati. In prezent, aceste analize pot fi prescrise numai pentru gravide si pentru persoanele care au venit in contact cu bolnavii, potrivit Proiectului Normelor…

- Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurați in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurați, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata, scrie avocatnet.ro Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 vor fi curand aprobate la nivelul…

- Mihaela Chitariu Furnizori de servicii medicale medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale au fost prinși cu mața in sac. Reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui au efectuat, anul trecut, 147 de acțiuni de control la furnizorii de servicii, dispozitive și materiale…

- MODIFICARI… Noul Contract-cadru din domeniul sanitar, care va intra in vigoare in luna aprilie, contine o serie de prevederi menite sa creasca accesul persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, sa reduca birocratia, sa faca mai transparenta activitatea furnizorilor de servicii medicale…

- Incepand cu luna iulie, salajenii asigurați in sistemul de sanatate vor putea sa iși masoare tensiunea arteriala pentru 24 de ore (Holter-TA) la medicii de familie si vor putea obtine dispozitive medicale fara a sta la cozi, asa cum e in prezent. Mai precis, vor putea trimite documentele prin posta…

- Simbolistica zilei mondiale de lupta impotriva cancerului, marcata anual pe data de 4 februarie, consemneaza necesitatea unei aliante puternice intre profesionisti din domeniul sanatatii, cercetatori, guverne, pacienti, reprezentanti ai industriei aferente, dar si mass-media, cu scopul de a preveni,…

- Asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara Protestele medicilor de familie din ultimele luni au determinat reprezentanții Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa vina cu soluții in ceea ce ...

- Incepand cu luna iulie, romanii asigurați in sistemul de sanatate vor putea sa iși masoare tensiunea arteriala pentru 24 de ore (Holter-TA) la medicii de familie si vor putea obtine dispozitive medicale fara a sta la cozi, asa cum e in prezent. Mai precis, vor putea trimite documentele prin posta casei…

- Servicii medicale in plus pentru asiguratii in sistemul de sanatate. Asa promit mai marii din sanatate, care au introdus investigatii noi in pachetul de baza, care intra in vigoare in iulie.

- Sase persoane, intre care un preot, au fost retinute vineri de procurori, in urma perchezitiilor derulate in ziua anterioara, intr-un dosar privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Claudia Marcu. ‘S-a luat…

- Sase persoane, printre care se numara functionarii CAS si un sef de la Biroul de Resurse Umane din cadrul unui spital, au fost retinute sub acuzatiile de frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals intelectual si influentarea declaratiilor, urmand sa fie prezentate…

- Potrivit primarului Ion Georgescu, unul dintre proiectele importante ale administrației din Mioveni il reprezinta modernizarea unui dispensar pentru locuitorii cartierului Colibasi. Cladirea a fost cumparata de catre Consiliul Local Mioveni, a fost dat recent in folosinta, iar aici isi desfasoara activitatea…

- Casa Nationala de Sanatate a facut publica varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si…

- Serviciul de Protectie a Mediului din cadrul Politiei Locale Galati va desfasura, cu incepere din luna februarie, pe tot parcursul anului 2018, ample actiuni de verificare a operatorilor economici din Galati.

- Codul Fiscal prevede categorii de persoane care nu sunt obligate sa plateasca CASS si beneficiaza automat de servicii medicale gratuite in sistemul de sanatate public. Lista a fost completata anul trecut. Conditia este insa sa nu obțina venituri pentru care se platește CASS și care sunt mai mari de…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, „fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria”. Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca…

- Șefa CJAS Vaslui, Mihaela Chitariu, a subliniat ca absolut toți medicii de familie au semnat actele, iar in baza acestor documente trebuie sa acorde servicii medicale asiguraților din județ: ”Toți cei 159 de medici de familie din județ au semnat actele adiționale la contractul de prestari servicii pentru…

- La nivelul Casei de Asigurari de Sanatate Arges, perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale din toate asistentele medicale, inclusiv furnizori de medicamente si dispozitive medicale, pentru trimestrul I al anului 2018, a luat sfarsit.…

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit.

- Pacienții din Timiș nu trebuie sa-și faca griji ca nu vor primi rețete sau trimiteri daca se adreseaza medicilor de familie din județ, in ciuda protestului anunțat la nivel național. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș anunța ca a incheiat semnarea actelor adiționale cu medicii de familie…

- Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele adiționale vor putea intra in relații contractuale…

- • Medicii de familie din Buzau au aceptat sa emita in continuare retete gratuite sau compensate Toti medicii de familie din Buzau au semnat actele prin care isi prelungesc contractele cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Presedintele director general al CJAS Buzau, Raluca Alexandru, precizeaza,…

- CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire. "Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii…

- La fel ca o mare parte din colegii lor din țara, medicii de familie buzoieni au semnat actele adiționale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate, acțiunea de protest declanșata azi de cele doua organizații profesionale reprezentative neafectandu-i pe pacienții asigurați din Buzau. Decizia…

