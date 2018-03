Stiri pe aceeasi tema

- "Corectie! In data de 20.03.2018, am avut o interventie telefonica la un post de televiziune sustinand gresit ca scrisoarea Comisiei Europene prin care se cereau rezultate concrete in lupta anticoruptie a fost datata 12.07.2012, subliniind ca la acel moment eram suspendat. In realitate,…

- Fostul premier Victor Ponta sustine, referitor la o solicitare din 2012 a Comisiei Europene legata de evolutia unor dosare de coruptie, ca Traian Basescu nu era suspendat la acel moment, asa cum a precizat fostul presedinte, mentionand ca scrisoarea a venit dupa o reclamatie a lui Basescu si Macovei.

- Victor Ponta a reacționat tranșant dupa ce dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a știut, in timpul mandatului sau, de vreun document transmis de catre Comisia Europeana, care sa contina nume de persoane cu probleme penale.

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat vehement dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a avut cunostinta, in timpul mandatului sau, de vreun document transmis de catre Comisia Europeana, care sa contina nume de persoane cu probleme penale, in acea perioada fiind suspendat…

- "Dupa ce am strans mai multe date si elemente despre ce se intampla, dupa ce acest Portocala a inceput sa povesteasca in stanga si in dreapta, in tot orasul "Ghita e mort viu, dar el nu stie" si, nefiind chiar naiv, in comisie, lui Coldea le-am spus "Nu e in regula ce se intampla acolo, fasifica…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca Victor Ponta a avut un rol foarte important in constructia „sistemului paralel” si el, impreuna cu fostul presedinte Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior, a construit „statul de tip ticalos”, permitand unor procurori si judecatori sa faca…

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- Traian Basescu a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am…

- El a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am vazut, cat…

- Fostul premier Victor Ponta a explicat, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum a fost momentul Pactului de coabitare al USL cu Traian Basescu. Bonus, Victor Ponta a dezvaluit ca Traian Basescu il poreclise pe Liviu Dragnea ”Teroristul”.”Cum a fost cu acordul de coabitare, ca tot aud.…

- Partidul National Liberal n-a intrebat niciodata vreun sef al Serviciului Roman de Informatii daca poate sa puna un ministru in vreun Guvern, a afirmat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "In ceea ce ma priveste pe mine si pe colegii mei din PNL, noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face noi marturii incredibile. Udrea s-a dezlantuit pur si simplu in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Aceasta i-a dat de gol pur si simplu pe Liviu Dragnea si Victor Ponta. Fostul ministru sustine ca cei doi erau prieteni buni cu sefa…

- Dezvaluirile facute de Liviu Dragnea, marti seara, la Antena 3, devoaleaza modul in care fosta conducere a SRI s-a implicat, in anul 2012, in formarea primului Guvern USL si, mai grav, cum Victor...

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Fostul premier Victor Ponta vine vine cu o noua replica dupa acuzațiile formulate, marți seara, de Liviu Dragnea la Antena 3 privind modul in care a fost format guvernul Ponta in 2012, dupa caderea Cabinetului Mihai Razvan Ungureanu. Citește și: Dragnea, despre Ponta: „A facut Guvernul intr-o…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Europarlamentarul Monica Macovei a demisionat din Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ACRE), potrivit unui comunicat de presa. Macovei a demisionat dupa ce a cerut explicatii privind invitarea fostului prim-ministru Victor Ponta ca vorbitor la summitul Aliantei din 22 martie 2018, la…

- Fostul premier considera ca liderul-social democrat foloseste partidul in interes propriu si ca unicul scop al congresului programat sambata e ca Liviu Dragnea sa acumuleze si mai multa putere. Victor Ponta: Congresul PSD va fi numai despre PSD. Adica: pe Dragnea il susțin toți ca pe Ceaușescu in…

- Elene Udrea a fost intrebata, in cadrul unei emisiuni de la TVR, difuzata in 2014, daca a fost sau nu iubita presedintelui Traian Basescu. Intrebarea a venit in contextul in care Udrea a declarat, in 2005, in cadrul unui interviu acordat pentru publicatia “Academia Catavencu”, ca va raspunde la aceasta…

- Administratia Prezidentiala va face o analiza aprofundata a raportului Toader Presedintele Klaus Iohannis a reluat pe Facebook mesajul de sustinere pentru Laura Kovesi, reiterand faptul ca raportul Toader nu este clar si va fi analizat de departamentele de specialitate ale Administratiei Prezidentiale.…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Pro Romania, partidul infiintat de Victor Ponta si Daniel Constantin, a primit astazi personalitate juridica.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele Iohannis pe tema justiției ”Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne spuna…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza, pe Facebook, lipsa de reacție a liderului PSD cu privire la revocarea șefei DNA. Fostul premier susține ca Liviu Dragnea a „incercat iar o mica negociere cu Kovesi și Iohannis și a luat iar țeapa”.Simona Halep se chinuie: Anunț ingrijorator al romancei,…

- "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti ca isi da demisia? - Dragnea Mincinosul si-a batut joc de membrii PSD ( partid in care am activat timp de 15 ani si pe care l-am…

- Fostul premier PSD Victor Ponta il ataca furibund pe Liviu Dragnea și susține ca acesta ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Fostul deputat a zis ca nu a putut participa, fiind prezent la un eveniment privat. "Probabil ca as fi fost si eu acolo, dar eram la un eveniment privat", a spus Sebastian Ghita. El a precizat ca a fost invitat la acel eveniment de catre Gabriel Oprea. Intrebat ce se dorea prin acea…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat: ”Si eu astept scuze de la Dragnea Mincinosul care a zis ca am facut denunt contra lui si , dupa ce a citit dosarul, a uitat sa mai spuna ca nici vorba de asa ceva! ( banuiesc ca lui Eugen Teodorovici i-a cerut deja scuze/ca si pe el il acuzase ca a dat declaratii…

- Parchetul General, verificari in scandalul Dragnea-Pahonțu. Parchetul General va face verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la adresa sefului Serviciului de Paza și Protecție (SPP), Lucian Pahontu, a informat miercuri, 31 ianuarie,…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Fostul premier Victor Ponta a facut show in Parlament, la votul de investitura al Guvernului. Victor Ponta a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD și i-a urat Vioricai Dancila sa aiba parte de succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier PSD.”Dupa…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- „La Ponta, știam de la ofițeri de prim rang. Era trecut in rezerva. Mi-a spus ofițerul care l-a recrutat”, a declarat Traian Basescu, la TVR. Fotul președinte a ținut sa sublinieze ca nu este o noutate ceea ce spune. De astfel, Traian Basescu a facut afirmații similare și in 2014, cand a sustinut…

- Fostul președinte Traian Basescu a oferit detalii noi despre trecutul lui Victor Ponta, despre care a afirmat ca a fost ofițer sub acoperire al SIE. Intr-o emisiune a TVR, Traian Basescu a spus ca acesta era in rezerva in perioada mandatului. „La Ponta, știam de la ofițeri de prim rang. Era trecut in…

- Fostul președinte, Traian Basescu, liderul PMP se declara suparat ca președintele Iohannis nu a ascultat de argumentele opoziției ca ”PSD este inapt de guvernare” și considera ca șeful statului a ales cea mai comoda soluție pentru...

- Traian Basescu a mers la Cotroceni, la consultarile cu Iohannis, cu doua propuneri de premier din partea PMP: Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Fostul președinte susține ca Iohannis nu risca sa fie suspendat daca refuza propunerea PSD de premier.„Daca PSD vrea sa-l faca președinte pentru al…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Solutia opozitiei la criza politica actuala – alegerile anticipate, o idee avansata atat de liberali, cat si de liderul USR. Coaliția a fost ironizata pe Facebook de președintele PMP, Traian Basescu. „Cred ca Iohannis are toata indreptatirea si, de ce nu, si obligatia politica sa incerce si o nominalizare…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cat mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmand sa fie luata…

- Inca de ieri, din ședința CExN in care Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier s-a decis ca interimatul la Guvern sa fie asigurat de vicepremierul și ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu. Surse participante la intrunirea social-democraților afirmau ca nu este exclus ca Stanescu sa fie chiar…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a ICCJ ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane din fruntea statului, printre care se afla și Calin…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri cu 184 voturi ”pentru” si 46 de abtineri un proiect de lege initiat de PNL si USR de trecere a Monitorului Oficial de la Guvern in subordinea Camerei. ”Regia Autonoma Monitorul Oficial se organizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Camerei Deputatilor”,…

- Andrei Pleșu, dezvaluiri uimitoare despre Iliescu, Basescu și Constantinescu. Eseistul a marturisit ca, aflandu-se in preajma acestora, stie ce s-a intamplat la Cotroceni pe durata mandatelor lor. „Eu am fost in preajma celor trei presedinti pe care i-am avut pana acum. (…) Stiu ce mirosuri erau la…

- Andrei Plesu a dezvaluit miercuri preferintele culinare ale fostilor presedinti ai României Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu, precizând ca, aflându-se în