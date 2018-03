Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, despre lista cu persoanele din PSD care erau arestate. Marian Vanghelie, fost lider in Partidul Social Democrat (PSD), a declarat aseara, la un post de televiziune, ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director al Serviciului Roman de Informații (SRI), George Maior,…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate.

- Cutia neagra a avionului privat prabușit in munți, in Iran, a fost gasita, anunța surse din ancheta citate de ABC News, scrie Digi24. Avionul se intorcea in Turcia din Emiratele Arabe Unite. La bordul lui se aflau o viitoare mireasa și prietenele acesteia, care urmau sa-i fie domnișoare de onoare. Acestea…

- Un fost spion care a dezertat din Rusia in Marea Britanie susține ca a ajuns „un cadavru ambulant” dupa ce ar fi fost otravit la fel ca Sergei Skripal. Boris Karpichkov a facut publice mai multe nume despre care susține ca se afla pe „lista neagra” a lui Vladimir Putin, relateaza Mirror.

- Ministrii de Finante ai Uniunii Europene au scos Bahreinul, Insulele Marshall si Santa Lucia de pe lista neagra a paradisurilor fiscale adoptata de UE, la doar trei luni dupa ce aceasta lista a fost elaborata si la aproximativ doua luni dupa ce un prim lot de opt state au fost scoase de pe aceasta lista,…

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare, in special promisiunea ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie,…

- Codrin Ștefanescu a reacționat dur dupa ce Liviu Dragnea a anuntat, luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) ca va propune ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune, posturile urmand a fi egal impartite intre femei si barbati. ”Daca alegem vicepreședinții…

- Venit pe neastepate, Congresul PSD, pare a fi fost organizat doar pentru ca partidul lui Liviu Dragnea sa fie in centrul atentiei in plin scandal pe revocarea sefei DNA. Este cat se poate de clar ca organizarea intempestiva a congresului, inainte de a fi necesar, are o incarcatura mediatica. Daca vor…

- Ionuț Lupescu, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal (FRF), a ținut sa se distanțeze public de Mircea Sandu și de alte trei persoane din fosta și actuala conducere a forului fotbalistic național. “Kassai (n.r. – Adalbert Kassai, fostul secretar general al FRF in perioada șefiei lui Mircea Sandu),…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, intocmește o lista neagra, pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din funcția a Laurei Codruța Kovesi. In opinia lui Pleșoianu a inceput ”Festivalul orcilor fardați”, conduși de catre Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi.Citește și: ALERTA…

- O treime dintre romani vor sa ofere cadou o cina și un film, iar aproape un sfert se gandesc sa daruiasca articole de parfumerie și cosmetica, potrivit unui studiu recent. Citește și Iubește romanește de Dragobete 2018. MESAJE pentru persoana iubita de Ziua Indragostiților la romani Romanii mai daruiesc…

- Activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj desfașurata in anul 2017 a fost prezentata, la mijlocul acestei saptamani, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata la sediul instituției, eveniment la care au participat directorul instituției, Ioan Ionel Mureșan și directorul…

- Șoferii trebuie sa aiba grija ce medicamente iau inainte sa se urce la volan, aceștia fiind responsabili atat pentru viețile lor, cat și pentru viețile pasagerilor. Din cauza efectelor complexe pe care le au asupra organismului uman medicamentele trebuie administrate cu grija atunci cand suntem șoferi…

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa…

- Deputatul Liviu Plesoianu vine cu o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, ministrului Justitiei, dar si catre liderii coalitiei PSD-ALDE. Totul, dupa dezvaluirile explozive facute de fostul deputat Vlad Cosma. Plesoianu spune ca se impun masuri urgente dupa noile inregistrari,…

- Al optsprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Galati, la o femeie in varsta de 60 de ani, confirmata cu virus gripal tip B, "avand conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal, anunta sambata, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)....

- Luat cu asalt de protestatari, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat recent pe pagina sa de Facebook un bilant al masurilor implementate in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar, masuri adoptate in perioada februarie- decembrie 2017. Ministrul vorbeste despre investitii in infrastructura,…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Barbados, Grenada, Macao, Mongolia și Tunisia sunt jurisdicțiile care urmeaza sa fie eliminate de Uniunea Europeana din lista neagra a paradisurilor fiscale. Cu o propunere in acest sens au venit mai mulți oficiali, iar decizia urmeaza sa fie discutata in…

- Mulți politiceni și demnitari au case și apartamente de la Regia Autonoma - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, pe care au voie sa le ocupe daca nu dețin proprietate in București. Ei sunt obligați sa paraseasca locuința statului cand nu mai au funcție publica sau nu mai sunt demnitari.…

- Ultimul razboi din interiorul PSD, care s-a soldat cu demisia premierului Mihai Tudose i-a intarit poziția lui Liviu Dragnea in interiorul partidului. Inaintea Comitetului Executiv, in tabara lui Mihai Tudose au jucat o serie de lideri importanți ai PSD, iar acum aceștia au intrat pe lista neagra…

- In lista obiectivelor marete pe care si-a propus sa le implementeze Guvernul Dancila se numara si monitorizarea contractelor de servicii publice si intocmirea unei “Liste negre” pentru firmele care lucreaza cu bani publici si care nu respecta pretul initial, termenele sau nu livreaza produsul achizitionat.

- Ministerul american al finantelor a publicat lista politicienilor, functionarilor si oligarhilor care au legaturi cu Vladimir Putin. Este vorba despre asa numitul "Raport despre Kremlin", semnat de...

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ”ministri” separatisti.

- Avertismentul lansat de oficialii Comisiei Europene este comentat de presa internationala. Romania risca sa ajunga pe lista neagra a statelor in care independenta justitiei este pusa in pericol, comenteaza jurnalistii straini. Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte…

- Ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au confirmat marti scoaterea a opt jurisdictii de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, la o luna dupa stabilirea tarilor care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate, transmit Yonhap, DPA si Reuters. Barbados, Coreea…

- Fostul ministru sud-coreean de Cultura, Cho Yoon-Sun a fost condamnata marti, la recurs, la doi ani de inchisoare pentru rolul sau in stabilirea unei "liste negre" de aproape 10.000 de artisti care au criticat-o pe presedinta Park Geun-Hye, acum destituita, scrie AFP, potrivit news.ro.Cho…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- Lista neagra a noului guvern! Ce miniștri nu se vor regasi in noul guvern, aceasta este intrebarea principala care macina discuțiile dintre PSD-iști. Potrivit informațiilor pe care le-am cules in ultimele zile sunt vehiculate numele a opt membri ai cabinetului Tudose care nu se vor regasi intr-o noua…

- O multime de note informative secrete, pastrate in arhive de la sfarsitul anilor 1940, arata cum vietile romanilor au putut fi distruse in acei ani pe baza unor denunturi dintre cele mai banale, la Securitate.

- Toata lumea este de acord ca la urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din UE un numar de opt state, printre care si Panama, sa fie scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat ieri pentru AFP o sursa europeana, potrivit Agerpres. La data de 5 decembrie 2017, cele 28 de state…

- Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca Serban Nicolae, Mihai Fifor si Ecaterina Andronescu pot fi variante de premier discutate în CExN al PSD, ea excluzând persoana sa, a lui Claudiu Manda, precum si pe Gabriela Firea. „Ca varianta, poate sa fie…

- Oficialii Uniunii Europene au propus luni scoaterea a opt jurisdictii de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, in ceea ce ar putea fi considerata o lovitura contra campaniei blocului comunitar...

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru. Potrivit lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, dar și altor surse din partid, pe lista posibililor viitori premier se…

- Compania care se ocupa de livrarea la Gradinița pentru copii numarul 157 din Chișinau a fost inclusa in lista agenților economici interziși sa participe la licitații pina in anul 2020. Asta dupa ce Agenția Achiziții Publice a luat o decizie in acest sens la data de 20 decembrie 2017. Agentul economic SRL…

- Alin Toșca se numara printre fotbaliștii puși pe lista de transferuri de Betis Sevilla, la doar un an dupa ce spaniolii l-au cumparat cu un milion de euro de la FCSB. Fundașul stanga de 25 de ani a avut doar 5 apariții pentru Betis in acest sezon din La Liga, in care a adunat doar 423 de minute pe teren.…

- "Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare din tara si a cerut azil pe undeva. Doua lucruri vreau sa spun, acestor nemernici: 1) Daca ce se intampla in Romania si in special in justitie este corect si conform…

- 2018 incepe cu o serie de schimbari pentru fotbalistii romani legitimati la cluburi din strainatate. Din pacate, in mai toate cazurile, iminentele transferuri sunt determinate de evolutii slabe.

- Gigi Becali și echipa lui de fotbal s-au aflat in mijlocul celui mai mare scandal din fotbalul romanesc dupa ce Steaua și-a schimbat numele in FCSB. Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, spune ca formația roș-albastra a fost pusa pe lista neagra, insa oamenii trebuie sa se obișnuiasca cu noul nume.…

- La nivel national, cea mai recenta victima a rujeolei este un bebelus de sase luni din judetul Neamt, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. Read More...

- Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni in baza legii ”Magnitsky Act” impotriva lui Artiom Ceaika, fiul lui procurorului general rus Iuri Ceaika. Potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA, Artiom Ceaika s-a folosit de poziția tatalui sau pentru a obține contracte cu statul pe cai necinstite,…

- Iata lista, postata pe contul de socializare al Sorinei Matei: *Blaga ACHITAT/trafic de influenta/ fond *Ghita ACHITAT/dare de mita, spalare de bani, instigare la abuz/fond *Orban ACHITAT/folosire a influentei/fond *Pricop ACHITAT/complicitate la santaj, instigare la…

- Peste 21,7 milioane de lei alocati pentru proiecte culturale, „lista neagra” a evaluatorilor si necesitatea actualizarii normelor metodologice sunt cateva dintre punctele mentionate marti de membrii Consiliului Administratiei Fondului Cultural National in bilantul de final de an. Administratia Fondului…