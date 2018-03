Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii are o intervenție in forța, pe doua dintre scandalurile care țin capul de afiș al agendei publice. CSM a solicitat Ministerului Justiției raspunsul dat Comisiei Europene in legatura cu celebra ”lista neagra”, iar Parchetelor li s-a cerut sa transmita catre CSM…

- Europarlamentarul Maria Grapini a reacționat ca urmare a publicarii listei negre, prezentate de Antena 3, in care se cereau informații cu privire la MCV și stabilirea pașilor viitori pentru persoane importante din Romania.

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Fostul ministru Decebal Traian Remeș, condamnat și incarcerat in dosarul ”Caltaboșul”, a vorbit la ”Sinteza Zilei” despre faptul ca numele sau apare pe ”lista neagra” a Comisiei Europene.Citeste si: S-A AFLAT: Ce au scos medicii la IVEALA, dupa primele verificari in cazul decesului jurnalistului…

- Premierul Viorica Dancila vrea sa stie daca reprezentantii Comisiei Europene au cerut detalii despre cazurile de coruptie la nivel inalt din Romania. In replica, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat azi ca va pregati un raspuns pe care il va transmite premierului Romaniei.„(...)…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire la o lista-document MCV. „In legatura cu temele care au aparut in spațiul public, și anume acea lista- document MCV de persoane care erau in diverse…

- "Doamna prim ministru ne-a informat ca Guvernul va trimite o solicitare la Comisia Europeana pentru a afla ce a stat la baza intocmirii acestei liste, care sunt informațiile pe care s-au bazat. Din ce in ce mai mulți considera ca aceea a fost o imixtiune brutala in actul de justiție in Romania. Era…

- Apariția ”listei negre”, lista pe care s-au regasit nume grele bifate spre condamnare, nu a ramas fara reacții. Aflat pe controversata lista, Gigi Becali a avut luni o reacție dura la Antena 3, spunand ca Monica Macovei este cea care ar fi vrut condamnarea sa. Reamintim ca Mihai Gadea a prezentat, duminica,…

- Mihai Gadea a facut duminica seara, la Sinteza zilei, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Mai exact, potrivit informațiilor, documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV.

- Arestarea fostului premier Adrian Nastase a fost subiectul unor lungi dezbateri in interiorul PSD, iar mai multe nume importante au cantarit mai multe ipoteze cu privire la interesele care ar putea fi in spatele acestui fapt. Secretarul general-adjunct al formațiunii, Codrin Ștefanescu, a vorbit despre…

- Codrin Ștefanescu explica de ce a pierdut PSD strada, in urma unei arestari gandite de Sistem și care a fost mișcarea ce a deschis Cutia Pandorei in politica. Basescu i-a recunoscut lui Ștefanescu ca pesediștii ”l-au dat pe tava pe Nastase”, arestarea fostului premier facandu-se dupa negocieri cu…

- Un fost spion care a dezertat din Rusia in Marea Britanie susține ca a ajuns „un cadavru ambulant” dupa ce ar fi fost otravit la fel ca Sergei Skripal. Boris Karpichkov a facut publice mai multe nume despre care susține ca se afla pe „lista neagra” a lui Vladimir Putin, relateaza Mirror.

- Ministrii de Finante ai Uniunii Europene au scos Bahreinul, Insulele Marshall si Santa Lucia de pe lista neagra a paradisurilor fiscale adoptata de UE, la doar trei luni dupa ce aceasta lista a fost elaborata si la aproximativ doua luni dupa ce un prim lot de opt state au fost scoase de pe aceasta lista,…

- Declarațiile de Unire au ajuns la cifra simbolica de 100. Carabetovca din raionul Basarabeasca este localitatea cu numarul 100 care a semnat Declarația de Unire. Cea de-a 99-a localitate care a semnat actul reunificator este Stolniceni, din raionul Hâncești. …

- Ionuț Lupescu, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal (FRF), a ținut sa se distanțeze public de Mircea Sandu și de alte trei persoane din fosta și actuala conducere a forului fotbalistic național. “Kassai (n.r. – Adalbert Kassai, fostul secretar general al FRF in perioada șefiei lui Mircea Sandu),…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, intocmește o lista neagra, pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din funcția a Laurei Codruța Kovesi. In opinia lui Pleșoianu a inceput ”Festivalul orcilor fardați”, conduși de catre Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi.Citește și: ALERTA…

- O treime dintre romani vor sa ofere cadou o cina și un film, iar aproape un sfert se gandesc sa daruiasca articole de parfumerie și cosmetica, potrivit unui studiu recent. Citește și Iubește romanește de Dragobete 2018. MESAJE pentru persoana iubita de Ziua Indragostiților la romani Romanii mai daruiesc…

- Activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj desfașurata in anul 2017 a fost prezentata, la mijlocul acestei saptamani, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata la sediul instituției, eveniment la care au participat directorul instituției, Ioan Ionel Mureșan și directorul…

- Șoferii trebuie sa aiba grija ce medicamente iau inainte sa se urce la volan, aceștia fiind responsabili atat pentru viețile lor, cat și pentru viețile pasagerilor. Din cauza efectelor complexe pe care le au asupra organismului uman medicamentele trebuie administrate cu grija atunci cand suntem șoferi…

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa…

- Trei candidati au ramas in concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta. Persoanele interesate sa participe la concurs au avut de intocmit un dosar din care sa reiasa vechimea in munca, o declaratie pe proprie raspundere ca nu au facut politie politica,…

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Barbados, Grenada, Macao, Mongolia și Tunisia sunt jurisdicțiile care urmeaza sa fie eliminate de Uniunea Europeana din lista neagra a paradisurilor fiscale. Cu o propunere in acest sens au venit mai mulți oficiali, iar decizia urmeaza sa fie discutata in…

- Șefii Borussiei Dortmund, nemulțumiți, au trecut pe lista neagra nu mai puțin de 9 jucatori, in frunte cu Marco Reus: "Actualul lot nu e mai slab decat acela cu care am caștigat titlul in 2011 și 2012. Avem insa o problema de caracter". Borussia Dortmund se afla in pragul unei veritabile revoluții.…

- Potrivit acestora, baronii cu influenta in partid sunt nemultumiti ca n-au primit ministere, in detrimentul liderilor interimari de filiale, pe care a contat Liviu Dragnea in razboiul cu fostul premier Mihai Tudose. Discutii pe aceasta tema ar fi avut loc inclusiv miercuri seara, la o intalnire a liderilor…

- CNAIR a eliberat ”certificate constatatoare negative”, firmelor de constructii trecute pe lista neagra, astfel ca participe urmatorii trei ani la licitatii publice. Constructorul centurii Bacau, Eko Insaat este trecut pe lista neagra, potrivit datelor furnizate de CNAIR la solicitarea Digi24.ro . CNAIR…

- Ultimul razboi din interiorul PSD, care s-a soldat cu demisia premierului Mihai Tudose i-a intarit poziția lui Liviu Dragnea in interiorul partidului. Inaintea Comitetului Executiv, in tabara lui Mihai Tudose au jucat o serie de lideri importanți ai PSD, iar acum aceștia au intrat pe lista neagra…

- In lista obiectivelor marete pe care si-a propus sa le implementeze Guvernul Dancila se numara si monitorizarea contractelor de servicii publice si intocmirea unei “Liste negre” pentru firmele care lucreaza cu bani publici si care nu respecta pretul initial, termenele sau nu livreaza produsul achizitionat.

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ”ministri” separatisti.

- Lista noilor ministri a fost facuta publica in urma cu putin timp de premierul Viorica Dancila. STIRIPESURSE.RO a aflat, insa, si cand vor fi audiati viitorii ministri in comisiile de specialitate.Audierile vor fi deschise de vicepremieri, mai exact de vice prim-ministrul si Ministrul Dezvoltarii…

- Avertismentul lansat de oficialii Comisiei Europene este comentat de presa internationala. Romania risca sa ajunga pe lista neagra a statelor in care independenta justitiei este pusa in pericol, comenteaza jurnalistii straini. Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte…

- O serie de vedete ale sporturilor de iarna vor largi lista sportivilor ruși interziși la JO de Iarna care incep in 9 februarie in Coreea de Sud. Echipa Rusiei a fost exclusa integral de la Jocuri...

- Ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au confirmat marti scoaterea a opt jurisdictii de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, la o luna dupa stabilirea tarilor care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate, transmit Yonhap, DPA si Reuters. Barbados, Coreea…

- Fostul ministru sud-coreean de Cultura, Cho Yoon-Sun a fost condamnata marti, la recurs, la doi ani de inchisoare pentru rolul sau in stabilirea unei "liste negre" de aproape 10.000 de artisti care au criticat-o pe presedinta Park Geun-Hye, acum destituita, scrie AFP, potrivit news.ro.Cho…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- O multime de note informative secrete, pastrate in arhive de la sfarsitul anilor 1940, arata cum vietile romanilor au putut fi distruse in acei ani pe baza unor denunturi dintre cele mai banale, la Securitate.

- Toata lumea este de acord ca la urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din UE un numar de opt state, printre care si Panama, sa fie scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat ieri pentru AFP o sursa europeana, potrivit Agerpres. La data de 5 decembrie 2017, cele 28 de state…

- In urma apelului initiat de consilierii judeteni PNL Bogdan Bola si Stelian Gima, mai multe primarii din judetul Constanta au raspuns pozitiv si au comunicat problemele cu care se confrunta localitatile lor in ceea ce priveste distributia curentului electric. Demersul alesilor judeteni, pornit la sfarsitul…

- Toata lumea este de acord ca la urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din UE un numar de opt state, printre care si Panama, sa fie scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat marti pentru AFP o sursa europeana, scrie Agerpres. La data de 5 decembrie 2017, cele 28 de state membre…

- Societatea Oil Terminal SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Caraiman nr. 2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 10 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 58.243.025,3 de lei integral…

- Compania care se ocupa de livrarea la Gradinița pentru copii numarul 157 din Chișinau a fost inclusa in lista agenților economici interziși sa participe la licitații pina in anul 2020. Asta dupa ce Agenția Achiziții Publice a luat o decizie in acest sens la data de 20 decembrie 2017. Agentul economic SRL…

- Alin Toșca se numara printre fotbaliștii puși pe lista de transferuri de Betis Sevilla, la doar un an dupa ce spaniolii l-au cumparat cu un milion de euro de la FCSB. Fundașul stanga de 25 de ani a avut doar 5 apariții pentru Betis in acest sezon din La Liga, in care a adunat doar 423 de minute pe teren.…

- Gigi Becali și echipa lui de fotbal s-au aflat in mijlocul celui mai mare scandal din fotbalul romanesc dupa ce Steaua și-a schimbat numele in FCSB. Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, spune ca formația roș-albastra a fost pusa pe lista neagra, insa oamenii trebuie sa se obișnuiasca cu noul nume.…

- La nivel national, cea mai recenta victima a rujeolei este un bebelus de sase luni din judetul Neamt, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. Read More...

- Proiectul privind Legile Justiției a incins spiritele atunci cand a atins cel mai sensibil punct al magistraților- raspunderea materiala. Daca toate legile stabilesc raspunderi pentru activitațile instiuțiilor dintr-un stat, fie ca este vorba despre funcționari ai statului, medici sau avocați, oameni…