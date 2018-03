Stiri pe aceeasi tema

- Un document anterior „Listei Negre” de la Bruxelles, actul care a creat un val de controverse in aceasta saptamana și pe care se afla nume grele ale politici din Romania, implicate in dosare mari de corupție, a aratat cererile anterioare ale Comisiei. Acestea includ detalii cu privire la marile dosare…

- Europarlamentarul Maria Grapini a reacționat ca urmare a publicarii listei negre, prezentate de Antena 3, in care se cereau informații cu privire la MCV și stabilirea pașilor viitori pentru persoane importante din Romania.

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Premierul Viorica Dancila vrea sa stie daca reprezentantii Comisiei Europene au cerut detalii despre cazurile de coruptie la nivel inalt din Romania. In replica, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat azi ca va pregati un raspuns pe care il va transmite premierului Romaniei.„(...)…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, luni seara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice ”cu celeritate” daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a mai transmis documente prin care cereau situate si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt.

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Fostul presedintele Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, rupe tacerea intr-o scrisoare trimisa catre Comisia SRI. Cancescu denunta, in cadrul documentului transmis recent, implicarea SRI Brasov in dosarele de la DNA Brasov, spun jurnalistii Romania TV. Politicianul le povesteste parlamentarilor…

- Dupa aproximativ șase luni de la transmiterea de catre Comisia Europeana a documentului prezentat de Mihai Gadea, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania ar fi trimis la Bruxelles o lista cu nume de persoane asupra carora ar trebui sa se concentreze atenția justiției și personaje importante care…

- "Doamna prim ministru ne-a informat ca Guvernul va trimite o solicitare la Comisia Europeana pentru a afla ce a stat la baza intocmirii acestei liste, care sunt informațiile pe care s-au bazat. Din ce in ce mai mulți considera ca aceea a fost o imixtiune brutala in actul de justiție in Romania. Era…

- Apariția ”listei negre”, lista pe care s-au regasit nume grele bifate spre condamnare, nu a ramas fara reacții. Aflat pe controversata lista, Gigi Becali a avut luni o reacție dura la Antena 3, spunand ca Monica Macovei este cea care ar fi vrut condamnarea sa. Reamintim ca Mihai Gadea a prezentat, duminica,…

- Mihai Gadea a facut duminica seara, la Sinteza zilei, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Mai exact, potrivit informațiilor, documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV.

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, intocmește o lista neagra, pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din funcția a Laurei Codruța Kovesi. In opinia lui Pleșoianu a inceput ”Festivalul orcilor fardați”, conduși de catre Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi.Citește și: ALERTA…

- Cristian Pirvulescu a constatat interes din partea vecinilor europeni pe marginea subiectului, iar imaginea pe care o transmit aceste tensiuni interne, e aceea „de limitare a independenței justiției". „Am fost mirat inca de la sfarșitul saptamanii trecute sa constat ca oamenii pe care nu-i…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca il apreciaza pe ministrul Justitiei si ca raportul in baza caruia a propus revocarea din functie a procurorului sef al DNA este foarte bine argumentat. Ea a spus ca nu isi permite sa ii dea sfaturi presedintelui Klaus Iohannis,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca Ana Gomes si-a depasit atributiile de europarlamentar prin declaratia recenta privind situatia justitiei din Romania, pe care a calificat-o ca fiind una "total neinspirata". "Dupa parerea mea, este o declaratie total neinspirata.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pana in 2019 Romania va fi in spatiul Schengen si va scapa ce MCV, cu toate ca Juncker subliniase, cu o luna in urma, ca realizarea celor doua obiective, candva in viitor, tine si de forma…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Premierul Viorica Dancila, la Bruxelles Premierul Viorica Dancila efectueaza, în aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles. Sefa guvernului de la Bucuresti va avea, marti si miercuri, o serie de întrevederi cu înalti oficiali europeni. Reporter, Petruta…

- Premierul Viorica Dancila a precizat luni ca ministrul Justitiei este cel care trebuie sa prezinte public o evaluare privind situatia creata ca urmare a dezvaluirilor aparute in spatiul public legate de activitatea DNA. "Ministrul trebuie sa faca o evaluare, sa faca un raport, sa vina in spatiul public…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Deputatul Liviu Plesoianu vine cu o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, ministrului Justitiei, dar si catre liderii coalitiei PSD-ALDE. Totul, dupa dezvaluirile explozive facute de fostul deputat Vlad Cosma. Plesoianu spune ca se impun masuri urgente dupa noile inregistrari,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Sefa Guvernului a facut acest anunt dupa ce a precizat ca nu a fost invitata sa participe la dezbaterea organizata saptamana trecuta, in Parlamentul European, pe…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. „Ceea ce pot sa confirm este ca voi avea o discutie imediat ce voi ajunge la Guvern si ca o…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri situatia DNA. "Ceea ce pot sa confirm este ca voi avea o discutie imediat ce voi ajunge la Guvern si ca o sa-l chem cat mai repede pe ministrul Justitiei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de saptamana trecuta, din PE. Solicitata…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Premierul Viorica Dancila a facut anuntul dupa sedinta de la PSD. Sefa Executivului a precizat ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca in tara, ca urmare a dezvaluirilor facute de Vlad Cosma si de Mihaiela Iorga Moraru. "Ii vor cere domnului ministru sa se intoarca cat mai…

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, susține, in urma dezvaluirilor vizand DNA, ca s-ar fi asteptat deja la masuri si reactii si pentru ca acestea nu au venit, face apel la ministrul Justitiei. „Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!", a transmis Codrin Ștefanescu. De asemenea,…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, dupa ce acesta a avertizat Romania pe tema legilor justiției. Șerban Nicolae considera ca amenințarea lui Juncker este ”ridicola și ușor etilica”. ”Am vazut niște…

- Ultimul razboi din interiorul PSD, care s-a soldat cu demisia premierului Mihai Tudose i-a intarit poziția lui Liviu Dragnea in interiorul partidului. Inaintea Comitetului Executiv, in tabara lui Mihai Tudose au jucat o serie de lideri importanți ai PSD, iar acum aceștia au intrat pe lista neagra…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Avertismentul lansat de oficialii Comisiei Europene este comentat de presa internationala. Romania risca sa ajunga pe lista neagra a statelor in care independenta justitiei este pusa in pericol, comenteaza jurnalistii straini. Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis romanilor o scrisoare in care vorbește cu nostalgie despre ziua Unirii Principatelor pe care o privește tot prin ochii copilului de altadata, dar și despre faptul ca, astazi, romanii au uitat pașii horei.…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- România, Ungaria, Polonia, Bulgaria sunt câteva dintre țarile estice, enumerate într-un editorial al Financial Times, în care independența justiției este pusa în pericol. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cât mai curând, s-ar putea ca cea…