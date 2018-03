Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gadea a vorbit marți, la ”Sinteza Zilei”, despre o oferta suspecta de cumparare a Antenei 3, dupa ce Dan Voiculescu a fost arestat. Oferta a fost facuta de un om de afaceri din strainatate, potrivit Antena3.

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, luni seara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice ”cu celeritate” daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a mai transmis documente prin care cereau situatii si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt. ”In urma…

- Un document anterior „Listei Negre” de la Bruxelles, actul care a creat un val de controverse in aceasta saptamana și pe care se afla nume grele ale politici din Romania, implicate in dosare mari de corupție, a aratat cererile anterioare ale Comisiei. Acestea includ detalii cu privire la marile dosare…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' pur si simplu cu fondatorul Antenelor, Dan Voiculescu, dar si cu vedetele Antenei 3, Mihai Gadea si Mircea Badea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu a acuzat alianta dintre Antena 3 si RTV si a acuzat o 'spalare' a lui…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, inaintarea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica cum a raspuns solicitarii formulate de Comisia Europeana in 2012, referitoare la o lista cu dosare de coruptie la nivel inalt. Plenul CSM a decis "transmiterea unei…

- Comisia Europeana a revenit astazi cu un raspuns pentru ziarul Libertatea, dupa ce, cu o zi in urma, a spus ca nu comenteaza pe marginea documentului prin care erau cerute informații despre stadiul in care se afla procesele unor inculpați celebri din Romania. Executivul european spune ca documentul…

- Fostul ministru Decebal Traian Remeș, condamnat și incarcerat in dosarul ”Caltaboșul”, a vorbit la ”Sinteza Zilei” despre faptul ca numele sau apare pe ”lista neagra” a Comisiei Europene.Citeste si: S-A AFLAT: Ce au scos medicii la IVEALA, dupa primele verificari in cazul decesului jurnalistului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marți, la Senat ca va raspunde in cursul zilei scrisorii care i-a fost adresata de premierul Viorica Dancila, in care șefa Executivului ii cere sa precizeze daca in perioada 2012-2018 au existat eventuale solicitari ale Comisiei Europene de informatii…

- Reprezentanta Comisiei Europene a precizat, luni, pentru MEDIAFAX, ca nu comenteaza despre documente aparute in presa „din surse neoficiale”, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, continea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Fostul premier Adrian Nastase a lansat o serie de atacuri dure la adresa Comisiei Europene, dupa ce în presa a fost vehiculat un document care ar arata ingerințe în justiția din România.

- Comisia Europeana ofera o prima reacție, la solicitarea ziarului Libertatea, dupa ce a fost acuzata ca, in 2012, a cerut informații despre stadiul in care se afla procesele unor inculpați celebri din Romania. Ulterior acestor acuzații, lansate la postul Antena 3, premierul Viorica Dancila i-a solicitat…

- Lista care ar arata implicarea ilegitima a Comisiei Europene in justiția din țara noastra a starnit un nou val de furie in societatea romaneasca. In acel document se regasesc mai multe nume implicate in dosare de corupție, printre care și cel al fostului prim-ministru, Adrian Nastase. Politicianul a…

- Documente atasate: Scrisoare "In spatiul public au aparut informatii referitoare la documentul oficial transmis de catre Comisia Europeana Ministerului Justitiei, in anul 2012, in cuprinsul caruia se solicitau informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea urmatorilor pasi…

- „In spațiul public au aparut informații referitoare la documentul oficial transmis de catre Comisia Europeana Ministerului Justiției, in anul 2012, in cuprinsul caruia se solicitau informații cu privire la descrierea situației juridice și la stabilirea urmatorilor pași procedurali in cazurile de presupusa…

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, luni, printr-o scrisoare, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice cu celeritate daca in perioada 2012 - 2018 au fost transmise catre MJ din partea Comisiei Europene solicitari de informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea…

- Premierul Viorica Dancila, directiva urgenta catre Tudorel Toader: Sa spuna daca s-au primit la Ministerul Justiției, in perioada 2012-2018, cereri de la Comisia Europeana privind persoane penale, a transmis, luni, șefa Executivului, intr-o scrisoare deschisa transmita de Biroul de Presa al Palatului…

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Guvernul sau ministrul Justitiei vor transmite in perioada urmatoare o scrisoare in care va cere clarificari Comisiei Europene, a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea, dupa ce Antena 3 a prezentat o lista de cerinte ale CE, din anul 2012, in legatura cu Mecanismul de Cooperare si Verificare,…

- ”O tema importanta, respectiv acea lista, intr-un document MCV am inteles, de persoane care erau in diverse faze ale unor proceduri judiciare, dosare sau procese pe rol. Doamna prim-ministru ne-a informat ca Guvernul sau/si ministrul Justitiei vor transmite o scrisoare de solicitare de clarificari…

- Prezentarea listei negre de la Comisia Europeana- lista in care apar in clar nume de persoane ce ar trebui rapid verificate- nu a ramas fara ecou. Mai exact, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire…

- Apariția ”listei negre”, lista pe care s-au regasit nume grele bifate spre condamnare, nu a ramas fara reacții. Aflat pe controversata lista, Gigi Becali a avut luni o reacție dura la Antena 3, spunand ca Monica Macovei este cea care ar fi vrut condamnarea sa. Reamintim ca Mihai Gadea a prezentat, duminica,…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Mihai Gadea a facut duminica seara, la Sinteza zilei, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Mai exact, potrivit informațiilor, documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV.

- Arestarea fostului premier Adrian Nastase a fost subiectul unor lungi dezbateri in interiorul PSD, iar mai multe nume importante au cantarit mai multe ipoteze cu privire la interesele care ar putea fi in spatele acestui fapt. Secretarul general-adjunct al formațiunii, Codrin Ștefanescu, a vorbit despre…

- Mihai Gadea a prezentat luni, la ”Sinteza Zilei”, o inregistrare audio privind presiunile pe care le facea Laura Codruța Kovesi asupra unui membru al Inspecției Judiciare, care facea un control la DNA. Procurorul Mihaela Focica a fost intimidata, intru-un caz clar de imixtiune din partea altor magistrați.…

- Macron s-a aratat critic fata de sistemul actual, in vigoare din 2014, introdus la cererea Parlamentului European, care prevede ca partidele paneuropene sa se prezinte la alegeri cu capi de lista si ca cel care ajunge pe primul loc sa devina automat viitorul presedinte al Comisiei Europene.Acesta…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19-21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu comisarul…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, maine, de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza, ea urmand sa plece, in cursul aceleiași zile, la Bruxelles, in prima sa vizita externa in aceasta…

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa de…

- DNA raspunde acuzatiilor din inregistrarile difuzate la Antena 3 de Vlad Cosma difuzand transcrierea unor discutii cu persoane care ar fi cerut o situatie juridica favorabila acestuia si tatalui sau amenintand ca vor aparea la TV inregistrari video din anchete si cu montaje menite sa discrediteze procurorii.…

- Moderatorul de televiziune Mihai Gadea are probleme cu autoritațile. Fiscul ar piutea cere popriere pe conturile bancare ale acestuia. Mihai Gadea, directorul postului tv Antena 3 și moderator al emisiunii „Sinteza Zilei”, s-ar putea trezi cu poprire pe conturi din partea Fiscului, in vederea recuperarii…

- Mihai Gadea, directorul postului tv Antena 3 și moderator al emisiunii "Sinteza Zilei", s-ar putea trezi cu poprire pe conturi din partea Fiscului, in vederea recuperarii prejudiciul creat de Dan Voiculescu, fost patron al grupului Intact.

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi 25 ianuarie, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, originara din Argeș, care ocupa aceeasi pozitie din 24…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca va raspunde curând atacurilor pe care premierul Mihai Tudose le-a lansat la adresa sa, miercuri, la Antena 3. Întrebata daca este adevarat ca l-a mințit pe șeful Guvernului, așa cum a spus Tudose, șefa de la MAI a replicat: ”În…

- Premierul Mihai Tudose a participat la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3. Dupa interviul cu premierul a urmat emisiunea lui Mircea Badea, ”In gura presei”, iar moderatorul Antena 3 a lansat atacuri dure la adresa premierului. Badea i-a aplicat lui Mihai Tudose eticheta de…

- Tudose, atac pe fața la Liviu Dragnea, in contextul relației sale cu serviciile: „Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a spus premierul, facand aluzie la dezvaluirile facute recent de fostul premier Victor Ponta, care afirma ca președintele PSD a taiat porci…

- Cunoscuta prezentatoare TV Iuliana Tudor a fost invitata lui Mihai Gadea. La sfarșitul emisiunii ”Sinteza Zilei”, realizatorul TV a dus-o pe aceasta in culise, in regie. In gluma, Mihai Gadea a intrebat-o: ”Acum facem anunțul ca te muți la Antena?”. ”Nu, nu! Mutarea anului!…

- Deputații europeni ai ERC, Josep-Maria Terricabras și Jordi Sole, au cerut Comisiei Europene sa verifice daca au existat nereguli in votul din Diaspora. Potrivit acestora, unii alegatori au primit votul tarziu, in timp ce alții nu l-au primit deloc. Documentul trimis de liderii catalani…