- O remaniere guvernamentala a ministrilor din partea PSD va avea loc in cadrul unui CExN care va fi organizat dupa referendumul pentru redefinirea familiei, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea. "In ceea ce priveste remanierea, i-am consultat pe colegii mei cand cred ca este bine sa…

- „PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut/ ProRomania a castigat pentru ca ramane alternativa curata si competenta la mafia lui Dragnea! Romania pierde insa cel mai mult: sa ajungi la Presedintia Uniunii Europene cu o gasca de infractori de Teleorman…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Ambele tabere au purtat negocieri dure pentru a-si asigura un sprijinul…

- Deputatul de Botoșani, Mihaela Hunca, pleaca din PSD și face acuzații grave. Aceasta a postat mesajul pe contul de socializare, in care iși explica retragerea. De asemenea, Hunca și-a anunțat demisia și in plenul Camerei Deputaților. Se pare ca, Mihaela Hunca se afla in discuții cu partidul „Pro Romania”…

- Informații de ultima ora din cadrul PSD.Conform surselor Antena 3, in urma discuțiilor purtate de Liviu Dragnea cu greii din PSD care il contesta, nu s-a ajuns la nicio concluzie privind remanierea miniștrilor. Astfel, conform sursei citate, PSD ar urma sa organizeze un nou CEx peste doua…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca la intrunirea social-democratilor, in perioada 31 august - 2 septembrie, la Neptun, se va face si o evaluare a ministrilor. Este posibila si o remaniere, desi acest lucru depinde de Dancila, sustine Dragnea."Nu stiu daca va fi o remaniere, dar discutii…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, detine impreuna cu familia, potrivit declaratiei de avere reactualizate pe 11 iunie, sase terenuri, dintre care unul in satul Crisan si cinci la Brad, conform agerpres. De asemenea, ea precizeaza ca are impreuna cu familia trei…

- In ultima perioada de timp, s-a vehiculat in spațiul public ca intre PSD și ALDE este o situație tensionata, deși atat Calin Popescu Tariceanu, cat și Liviu Dragnea, au negat ca exista disensiuni in coaliție....