Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, s-a nascut un nou lider important al PSD: in numele Vioricai Dancila. PSD are de ales, astazi, intre Liviu Dragnea, care este președintele incontestabil, cu cea mai mare forța, insa, pe langa domnia sa, a aparut, alaturi de doamna Firea, și doamna Viorica Dancila", a spus Marius Pieleanu,…

- „Eu nu pot sa ma dezic vreodata sau sa plec de langa liderul de partid vreodata, omul care la urma urmei mi-a acordat sansa a doua mandate de ministru. Sa nu uitam, am avut si mandatul de ministru al Economiei - un timp scurt, e adevarat -, dar dupa aceea m-a investit cu increderea de a fi ministrul…

- Liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a anunțat duminica seara, intr-un interviu televizat, ca se lucreaza la evaluarea ministrilor și, in curand, va avea loc remanierea. El a declarat ca decizia va fi luata intr-o ședința a Comitetului Executiv Național.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca ședința Comitetului Executiv in care se va decide remanierea va fi dupa plenara de la Strasbourg, in care va fi discutata problema Romaniei. Liviu Dragnea a explicat ca sunt mulți miniștri deficitari la capitolul comunicare, iar aceștia nu mai pot ramane…

- Deputatul Daniel Olteanu este noul presedinte interimar al filialei judetene a ALDE Vaslui, el fiind instalat in functie, duminica, in cadrul Delegatiei Permanente a organizatiei, in prezenta Ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie.Citește și: EXCLUSIV - Lista nominala a semnatarilor…

- Liviu Dragnea a anuntat ca o remaniere guvernamentala va avea loc in cadrul unui Comitet Executiv National, dupa Referendum, iar in spatiul public au inceput deja sa fie vehiculate numele ministrilor care vor fi inlocuiti.

- Liviu Dragnea pare sa aiba zilele numarate la șefia PSD! Mai mulți lideri de organizații au intocmit o scrisoare in care ii cer demisia, iar Dragnea a spus ca e gata sa plece.Rareș Bogdan anunța ca e circ in PSD, unde Dragnea a reușit sa convinga doar 5 filiale sa ii fie in tabara sa, dintre…

- Liderul Partidului Social Demcorat, Liviu Dragnea, se afla in plin razboi cu primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, iar in ultimele zile declarațiile edilului au devenit tot mai tranșante și taioase. Insa Dragnea nu ar trebui sa fie surprins de aceasta evoluție. Chiar el, in urma cu cațiva ani, il…