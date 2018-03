Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Gheorghe Nichita, fost primar al Iașului,…

- Una dintre consecintele directe ale confruntarii dintre PSD si sustinatorii Justitiei in forma actuala este o radicalizare fara precedent a discursului lui Liviu Dragnea. Poate fi invocat aici si congresul partidului care i-a conferit puteri sporite nu neaparat inscrise in statut. Primita cu ropote…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Ludovic Orban, despre scandalul momentului in PSD: ”Noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca putem sau nu sa punem vreun ministru in Guvern” a spus președintele PSD, miercuri, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca a intocmit lista Guvernului USL din 2012 cu implicarea…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. Declarația senatorului vine in contextul in care Liviu Dragnea l-a acuzat…

- Victor Ponta il provoaca pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a susținut ca fostul premier ar fi stabilit in 2012 lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior.„Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre…

- Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne in primul Cabinet pe care l-a condus in calitate de premier, a declarat miercuri deputatul independent Daniel Constantin, fost partener de alianta cu PSD in acea perioada. Intrebat daca a vazut…

- "In ceea ce privește discuția relatata de domnul președinte Liviu Dragnea aseara (...) este complet adevarata", a zis Marian Oprișan. "La fel de adevarat este ca, de cele mai multe ori, Victor Ponta se consulta informal cu cei mai importanți colegi din conducerea PSD. Dar de cele mai multe ori, luam…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente, Ana Maria Patru, a explicat cum a ajuns sa planga in hohote la DNA Ploiești. Ea susține ca procurorul Lucian Onea i-a cerut in mod direct denunțuri despre oameni politici importanți cum ar fi Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Traian Basescu.…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Presedintele PSD vine cu o replica dura, dupa ce fostul sef al SRI George Maior a sustinut in cadrul audierilor la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca au existat petreceri la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti…

- George Maior confirma participarea lui Dragnea, Kovesi si Ponta la petrecerile SRI Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand…

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca generalul (r) Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI va preda in Timișoara, la Universitatea de Vest, au aparut mai multe reacții contrare din partea opiniei publice. Rectorul instituției, deputatul PNL, Marilen Pirtea, a incercat sa explice decizia de a-l aduce…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca a aflat despre falsificarea probelor atunci cand cumnatul sau a fost anchetat de procurorul Mircea Negulescu, poreclit „Portocala” – exclus intre timp din magistratura. „Eu stiam de faptul ca s-au falsificat si se falsifica probe la DNA Ploiesti. Stiam in mod direct,…

- Fostul premier a facut noi,dezvaluiri, in direct la Romania TV, dezvaluiri legate de scandalul de la DNA Ploiesti. Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani. Victor Ponta a fost invitat la Romania TV pentru…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne spuna…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- Fostul primar al Iasiului, Gheorghe Nichita, a scris duminica, pe contul sau de Facebook, ca Mihai Chirica a fost exclus din PSD pentru ca „el s-a cerut de mult afara”, iar „in paranoia sa a ajuns sa se confunde cu PSD, sa creada ca PSD este el, ca el este creatorul PSD”. Nichita mai spune ca Mihai…

- Fostul premier Victor Ponta a atacat dur actuala guvernare, susținand ca se simte dator sa construiasca o "alternativa pentru cei care nu pot fi nici cumparați nici amenințați de Dragnea Mincinosul".

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-un dosar disjuns din cel in care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri Sebastian Ghita,…

- Unul dintre cei mai cunoscuți interlopi a reușit sa depașeasca orice record in materie de sancțiuni in trafic. Readus in prim-plan dupa ce l-a bagat in spital pe fratele Biancai Dragușanu, Coco Paun a reușit sa scape de polițiștii de la rutiera de 48 de ori.

- Publicația ”Timpul de Valcea” are in desfașurare o ancheta jurnalistica referitor la un parlamentar valcean fața de care exista banuiala ca tatal sau a savarșit o infracțiune la indemnul sau. In curand vom dezvalui numele parlamentarului, al instituțiilor statului și administrațiilor publice locale…

- Numele romanului apare in 4 cablograme desecretizate de serviciul secret american. In una dintre ele, din 1949, Djuvara este descris ca un tanar cu „tendințe legionare”, dar e considerat cea mai de incredere persoana dintre romanii aflați in exil in Franța acelor ani.

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a primit astazi cetațenia Republicii Serbia, informeaza „Blic”, una dintre cele mai citite publicații din țara vecina, deținuta de grupul Ringier, care deține și ziarul „Libertatea” din Romania.Ponta va avea un pașaport sarb, au confirmat pentru „Blic” surse…

- Tudose, atac pe fața la Liviu Dragnea, in contextul relației sale cu serviciile: „Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a spus premierul, facand aluzie la dezvaluirile facute recent de fostul premier Victor Ponta, care afirma ca președintele PSD a taiat porci…

- Fostul premier, Victor Ponta, face o serie de dezvaluiri incendiare. Ce trebuie sa faci pentru a reusi in politica de la nivel inalt? Actualul lider al lui Pro Romania a devoalat totul.Citeste si: Teroare pe sosea in pragul Craciunului: Accident in lant cu cinci masini implicate "M-a…

