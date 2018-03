Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de interne al Austriei a anuntat o politica vizand reducerea la zero a aplicatiilor pentru azil, a declarat Szijjarto presei la Tapolca (vestul Ungariei)."Aceasta inseamna ca, daca dupa alegerile de la 8 aprilie in Ungaria se produce o schimbare care aduce un guvern pro-migratie,…

- Rusia va expulza 150 de diplomati occidentali, din care 60 americani. Decizia vine la cateva zile dupa ce SUA si mai multe tari din UE, inclusiv Romania, au anuntat ca vor expulza diplomati rusi, in urma scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal. Rusia va expulza 150 de diplomati occidentali,…

- Ministrul palestinian de externe, Riyad Malki, a facut apel luni la Uniunea Europeana sa adopte un rol activ in gasirea unui mecanism multilateral international pentru a sustine procesul de pace dintre palestinieni si israelieni, relateaza agentia Xinhua. Riyad Malki s-a exprimat intr-o…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Sennheiser anunța planurile sale de a construi la Brașov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta. Alaturi de fabricile deja existente în Germania, Irlanda și Statele Unite ale…

- Prin investiția intr-o noua fabrica, Sennheiser intenționeaza sa iși intareasca poziția pe piața Europeana de produse electronice. “De mai mulți ani, EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) este regiunea care ne-a adus cele mai mari creșteri. Cu noua fabrica din Romania, avem o a treia baza de producție…

- Moldovenii vor putea calatori spre inca 95 de destinatii din 44 de tari din Europa, Asia, Orientul Mijlociu si Africa. Compania avia nationala anunta noi curse spre state exotice precum Thailanda, Sri Lanca, Tanzania si India.

- Presedintele Donald Trump a facut anuntul pe platforma de microblogging Twitter. "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de Stat. Va avea o activitate formidabila! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitate!", a transmis Donald Trump. "Gina Haspel va fi noul director al CIA, prima…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a decis sa isi majoreze investitiile in serviciile de livrare de mancare si in acest sens intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare UberEats in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, dupa ce a generat profit intr-un…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat marti Germania ca a devenit un adapost sigur pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si pentru miscarea clericului Fethullah Gulen, acuzat la Ankara de orchestrarea puciului ratat din 2016, informeaza DPA. Aflat in a treia vizita oficiala…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto s-a intalnit miercuri, la Budapesta, cu omologii sai din Tadjikistan, Kargazstan si Kazahstan, informeaza MTI. Acestia au participat la intalnirea sefilor diplomatiilor din tarile grupului de la Visegrad si din Asia Centrala. Dialogul cu ministrul…

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Ministrul ungar al agriculturii, Sandor Fazekas a tinut un discurs la un forum al agricultorilor in care a sustinut ca, din cauza migrantilor si a lui George Soros, ungurii vor fi nevoiti sa manance scorpioni la gratar cu chili si ca savantii lucreaza la orori gastronomice precum carne clonata din celulele…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Uniunea Europeana si Statele Unite ar trebui sa-si asume responsabilitatea pentru solutionarea crizei migratiei, declansata de ingerintele lor in afacerile interne ale unor tari din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, a declarat Serghei Gavrilov, deputat in Duma de Stat, relateaza agentia TASS. Gavrilov,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, i-a raspuns omologului luxemburghez Jean Asselborn, care a spus ca Viktor Orban este „dictator”. Replica data de oficialul de la Budapesta a fost: „E un idiot!”.

- Rusia saluta pozitia pe care a adoptat-o guvernul Sloveniei in privinta relatiilor Moscovei cu Uniunea Europeana si NATO, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma unei intrevederi cu ministrul sloven de Externe, Karl Viktor Erjavec, relateaza The Associated Press.

- Șeful diplomației de la Budapesta a spus despre ministrul luxemburghez al afacerilor externe, Jean Asselborn, ca este "un idiot care uraște Ungaria și joaca dupa cum ii canta Soros", potrivit agenției ungare MTI. Știrea MTI a fost postata chiar pe site-ul Guvernul ungar, versiunea in limba engleza,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Moscova vrea ca Europa sa fie puternica si stabila, din moment ce Uniunea Europeana este cel mai important partener economic al Rusiei, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, in cadrul unui interviu acordat pentru Euronews.

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Szijjarto, care participa in Kuweit la conferinta ministeriala a coalitiei care lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic, a precizat ca participantii la acest forum vor evalua rezultatele luptei impotriva terorismului si vor discuta despre ce pasi vor trebui implementati. Ministrul…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a intalnit luni cu liderii juntei din Thailanda, ca parte a unui turneu de patru zile in Asia, relateaza dpa. In prima sa vizita in Thailanda, Johnson s-a intalnit cu premierul Prayut Chan-o-cha si cu ministrul de externe Don Pramudwinai pentru a discuta…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Ungaria si Polonia îsi mentin pozitia si nu vor accepta imigranti si acuza presiunile lansarte de Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa întrevederea cu ministrul polonez de Interne, relateaza agentia MTI,

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Nicola Mendelsohn, vicepresedintele Facebook, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un…

- ''Suntem angajati in consolidarea si aprofundarea relatiei bilaterale, in baza Parteneriatului Strategic romano-ungar. (...) Suntem interesati de aprofundarea cooperarii sectoriale, in baza proiectelor realizate sau in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, precum…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI.

- "Acordurile semnate saptamana aceasta, evaluate la peste 9 miliarde de lire sterline (n.a. - peste 10 miliarde de euro), demonstreaza o cerere clara pentru bunurile si serviciile britanice. Vom continua sa dezvoltam aceasta relatie valoroasa, care aduce deja beneficii companiilor britanice in valoare…

- Contrar declaratiilor investitorului american George Soros referitoare la guvernul ungar, reteaua sa, mai degraba decat executivul de la Budapesta, foloseste 'metode de tip mafiot', a declarat joi secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner, intr-un interviu acordat cotidianului…

- Theresa May incearca sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP.Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial Wuhan (centru) si va ramane in tara asiatica pana vineri. O vizita menita sa aprofundeze…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI.…

- Uniunea Europeana il va invita, cat mai curand, pe ministrul de Externe al Iranului sa discute despre recentele proteste antiguvernamentale, a declarat, duminica, ministrul de Externe german Sigmar Gabriel, informeaza site-ul postului France24.

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…